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Где в Алматы и Ташкенте познакомиться с предпринимателями: как устроены бизнес-клубы Центральной Азии
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Сегодня в 15:45

Где в Алматы и Ташкенте познакомиться с предпринимателями: как устроены бизнес-клубы Центральной Азии

В рамках медиа «Город24» мы регулярно знакомимся с представителями разных сообществ в Астане, Алматы, Бишкеке и Ташкенте. На этот раз побеседовали с руководителями бизнес-сообществ и узнали, каких людей они объединяют.


Вахидова Нодира, 46 лет, город — Ташкент, основательница @business_women.uz_, @nodira_vakhidova


Нодара

Как все началось


Я всегда хотела, чтобы девушки занимались самореализацией, чтобы у них было место, в котором они будут развиваться, находить единомышленников и поддержку. Поэтому решила собрать женское бизнес-сообщество и создать там окружение, в котором легко расти.

Наше сообщество появилось не так давно — в октябре.

Бизнес

О сообществе
Недавно мы организовали первое мероприятие клуба, где обсудили концепт и ценности сообщества, составили календарь мероприятий, которые будут не только закрытыми, но и открытыми.

Все наши спикеры — действующие предпринимательницы с экспертизой в каком-то узком вопросе. Они и дальше будут поддерживать участников нашего клуба в качестве менторов.

Также мы планируем ввести совместные путешествия, где будем обсуждать кейсы и ритейл.

Нас уже поддерживает Universal Вank, EBRD, IT Park и частные предприниматели. Они выделяют стипендии и проводят конкурсы среди девушек, которые хотят открыть свое дело.

Бизнес

Об участниках сообщества


Участниц клуба можно разделить на две категории. Мы открыты для профессионалов и экспертов, которые хотят расширить свои знания. Также наша аудитория — девушки, которые ушли с найма и хотят попробовать себя в новом направлении.

Как сообщество влияет на город

Бизнес
Мы помогаем девушкам Ташкента становиться успешнее. Меняем их образ жизни и мышление для положительных результатов.

В будущем мы хотим внести свой вклад в развитие города путем создания новых компаний.


Акежан Умаров, 20 лет, город — Алматы, основатель @elevate_world , @akezhanumarov


 Акежан

Как все началось


Наше сообщество появилось полтора года назад, когда я искал молодых предпринимателей для общения. У меня была компания New Me, и я не знал, как решать разные вопросы. Хотел найти единомышленников, чтобы вместе расти и помогать друг другу.

Главная цель нашего бизнес-клуба: стать местом, где молодые предприниматели смогут найти друзей на всю жизнь.

О сообществе

бизнес
Мы организуем закрытые встречи с разными спикерами: Мухтар Джакишев, Тимур Турлов, Оскар Хартманн, Евгений Чичваркин, Евгений Черняк и другими. Они выступают для нашего закрытого клуба в формате: вопрос-ответ.

Проводим советы директоров. Это встречи, где мы помогаем друг другу решать вопросы в бизнесе.
Еще мы выступили организаторами двух больших форумов: «Антикризисный Митап» и «За Рамки».

Есть неформальные встречи и поездки, например, рафтинг.

Об участниках сообщества


бизнес

В сообществе есть четкие критерии для участников. Кандидат должен быть до 27 лет, иметь компанию с оборотом от 100 миллионов тенге в год, подходить нам по ценностям. Каждый потенциальный участник проходит три этапа собеседования, после чего допускается в клуб.

В основном к нам приходят молодые предприниматели с крутыми результатами, которые сами себя сделали и ищут единомышленников, друзей.

Бизнес


Как сообщество влияет на город


бизнес

Мы выступаем в школах и университетах городов. Тем самым вдохновляем, мотивируем и делимся своими знаниями с молодежью. Студенты получают мотивацию и новые знания.

Еще мы берем интервью у зарубежных экспертов для YouTube-канала. Хотим, чтобы у наших единомышленников была возможность получать больше знаний и опыта от успешных людей.

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#алматы #бизнес #сообщества #ташкент #бизнесмены
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.