Где в Алматы и Ташкенте познакомиться с предпринимателями: как устроены бизнес-клубы Центральной Азии

В рамках медиа «Город24» мы регулярно знакомимся с представителями разных сообществ в Астане, Алматы, Бишкеке и Ташкенте. На этот раз побеседовали с руководителями бизнес-сообществ и узнали, каких людей они объединяют.





Вахидова Нодира, 46 лет, город — Ташкент, основательница @business_women.uz_ , @nodira_vakhidova









Как все началось

О сообществе







Все наши спикеры — действующие предпринимательницы с экспертизой в каком-то узком вопросе. Они и дальше будут поддерживать участников нашего клуба в качестве менторов.



Также мы планируем ввести совместные путешествия, где будем обсуждать кейсы и ритейл.



Нас уже поддерживает Universal Вank, EBRD, IT Park и частные предприниматели. Они выделяют стипендии и проводят конкурсы среди девушек, которые хотят открыть свое дело.





Недавно мы организовали первое мероприятие клуба, где обсудили концепт и ценности сообщества, составили календарь мероприятий, которые будут не только закрытыми, но и открытыми.Все наши спикеры — действующие предпринимательницы с экспертизой в каком-то узком вопросе. Они и дальше будут поддерживать участников нашего клуба в качестве менторов.Они выделяют стипендии и проводят конкурсы среди девушек, которые хотят открыть свое дело.

Об участниках сообщества





Как сообщество влияет на город













@akezhanumarov Акежан Умаров, 20 лет, город — Алматы, основатель @elevate_world





Как все началось

О сообществе









Об участниках сообщества













Как сообщество влияет на город









Поэтому решила собрать женское бизнес-сообщество и создать там окружение, в котором легко расти.Участниц клуба можно разделить на две категории. Мы открыты для профессионалов и экспертов, которые хотят расширить свои знания. Также наша аудитория — девушки, которые ушли с найма и хотят попробовать себя в новом направлении.Мы помогаем девушкам Ташкента становиться успешнее. Меняем их образ жизни и мышление для положительных результатов.У меня была компания New Me, и я не знал, как решать разные вопросы. Хотел найти единомышленников, чтобы вместе расти и помогать друг другу.Они выступают для нашего закрытого клуба в формате: вопрос-ответ.Это встречи, где мы помогаем друг другу решать вопросы в бизнесе.Еще мы выступили организаторами двух больших форумов: «Антикризисный Митап» и «За Рамки».В сообществе есть четкие критерии для участников. Кандидат должен быть до 27 лет, иметь компанию с оборотом от 100 миллионов тенге в год, подходить нам по ценностям. Каждый потенциальный участник проходит три этапа собеседования, после чего допускается в клуб.В основном к нам приходят молодые предприниматели с крутыми результатами, которые сами себя сделали и ищут единомышленников, друзей.

Мы выступаем в школах и университетах городов. Тем самым вдохновляем, мотивируем и делимся своими знаниями с молодежью. Студенты получают мотивацию и новые знания.

Еще мы берем интервью у зарубежных экспертов для YouTube-канала. Хотим, чтобы у наших единомышленников была возможность получать больше знаний и опыта от успешных людей.