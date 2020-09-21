Где удобно проводить деловые встречи и найти партнера для стартапа в Бишкеке

Появляется все больше мест, где постоянно встречаются стартаперы, инвесторы и предприниматели. За лето все привыкли приглашать собеседника в кофейню или непафосный ресторан, где можно перекусить и обсудить проекты. Люди отказываются от офисов и душных пространств. Важно провести время приятно и продуктивно, где не будет отвлекать громкая музыка или шумные компании.









Приятный интерьер, вежливое обслуживание и один из лучших кофе в городе. Рядом с кофейней есть скамейки, качели и другие места на свежем воздухе, если хочется посидеть на террасе. Здесь уютно, тихая и приятная музыка, можно спокойно провести переговоры.

Адрес: ​бульвар Эркиндик, 64б

Аутентичное заведение с приятной атмосферой, а также интересными предложениями по кухне. Здесь часто проводят event-встречи и можно познакомиться с иностранцами. Дружественная обстановка, удобные столы и помещение для деловых встреч с партнерами.

Адрес: ​пр. Жибек-Жолу, 487а





Демократичное место, располагает к общению. Здесь можно поработать за ноутбуком. Рекомендуют провести время с друзьями или с партнерами по проекту — всем будет одинаково комфортно. Уютно, экономично, заведение часто посещают иностранцы.

Адрес: пр. ​Манаса, 57а

Уютная кофейня в центре города, с хорошей кухней и большим выбором выпечки. Тихая фоновая музыка, а также теплая атмосфера. Здесь можно отдохнуть и встретиться со знакомыми. Все рекомендуют место иностранцам из-за хороших итальянских блюд.

Адрес: пр. ​Манаса, 49





Комфортное заведение для встречи с ноутбуками, а также хорошая кухня. Цены здесь чуть выше среднего по городу, но для большой компании можно заказать сеты или бизнес-ланч.

Адрес: ул. Юнусалиева, 40а





Отличное место, где можно вкусно покушать и обсудить дела. Здесь можно попросить powerbank и присесть за столик с ноутбуком. Необычный интерьер, хорошее обслуживание.

Адрес: ул. Токтогула, 125

​Бишкекчане приходят сюда за самой вкусной выпечкой в городе. Но также здесь хорошая терраса, есть меню для вегетарианцев и места для больших компаний. Удобно обсудить вопросы по проекту за одним столом, где можно спокойно поговорить.

Адрес: Насирдина Исанова, 25а





За помощь в создании материала выражаем благодарность резидентам Парка высоких технологий КР.

