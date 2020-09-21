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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Где удобно проводить деловые встречи и найти партнера для стартапа в Бишкеке
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19.09.2020

Где удобно проводить деловые встречи и найти партнера для стартапа в Бишкеке

Появляется все больше мест, где постоянно встречаются стартаперы, инвесторы и предприниматели. За лето все привыкли приглашать собеседника в кофейню или непафосный ресторан, где можно перекусить и обсудить проекты. Люди отказываются от офисов и душных пространств. Важно провести время приятно и продуктивно, где не будет отвлекать громкая музыка или шумные компании.


Hygge Coffee, @hyggecoffee


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Приятный интерьер, вежливое обслуживание и один из лучших кофе в городе. Рядом с кофейней есть скамейки, качели и другие места на свежем воздухе, если хочется посидеть на террасе. Здесь уютно, тихая и приятная музыка, можно спокойно провести переговоры.

Адрес: ​бульвар Эркиндик, 64б


Somewhere bistro, @somewherebistro


Аутентичное заведение с приятной атмосферой, а также интересными предложениями по кухне. Здесь часто проводят event-встречи и можно познакомиться с иностранцами. Дружественная обстановка, удобные столы и помещение для деловых встреч с партнерами.

Адрес: ​пр. Жибек-Жолу, 487а


SIERRA, @sierra.kg


Демократичное место, располагает к общению. Здесь можно поработать за ноутбуком. Рекомендуют провести время с друзьями или с партнерами по проекту — всем будет одинаково комфортно. Уютно, экономично, заведение часто посещают иностранцы.

Адрес: пр. ​Манаса, 57а


Bellagio coffee, @bellagio_coffee

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Уютная кофейня в центре города, с хорошей кухней и большим выбором выпечки. Тихая фоновая музыка, а также теплая атмосфера. Здесь можно отдохнуть и встретиться со знакомыми. Все рекомендуют место иностранцам из-за хороших итальянских блюд.

Адрес: пр. ​Манаса, 49


Social Coffee, @socialcoffee.bishkek


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Комфортное заведение для встречи с ноутбуками, а также хорошая кухня. Цены здесь чуть выше среднего по городу, но для большой компании можно заказать сеты или бизнес-ланч.

Адрес: ул. Юнусалиева, 40а


Friend’s Coffee, @friendscoffee.kg


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Отличное место, где можно вкусно покушать и обсудить дела. Здесь можно попросить powerbank и присесть за столик с ноутбуком. Необычный интерьер, хорошее обслуживание.

Адрес: ул. Токтогула, 125


Vanilla coffee, @vanillacoffee.kg


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​Бишкекчане приходят сюда за самой вкусной выпечкой в городе. Но также здесь хорошая терраса, есть меню для вегетарианцев и места для больших компаний. Удобно обсудить вопросы по проекту за одним столом, где можно спокойно поговорить.

Адрес: Насирдина Исанова, 25а


За помощь в создании материала выражаем благодарность резидентам Парка высоких технологий КР.

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#стартап #кофейни #кыргызстан #бишкек #ресторан
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