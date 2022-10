Где учиться весной 2023 года: 8 стипендий в США, Сингапуре и Швейцарии, куда вы успеете подать документы

Сейчас самое время задуматься о том, где учиться весной следующего года. Собрали несколько стипендий, которые помогут вам финансово.





The Gates Cambridge Scholarship, Великобритания





Фонд Билла и Мелинды Гейтс был учрежден в 2000 году. С тех пор каждый год выдающимся студентам предоставляется 80 полных стипендий на обучение по программам PhD, MSc/MLitt.



Кандидаты отбираются по академическим успехам. Также поступающие должны связаться с профессором в Cambridge University и получить от него согласие на совместные исследования.

Стипендия покрывает: обучение, перелет, страховку, ежегодное пособие в размере £18 744.

Дедлайн зависит от программы: 1 декабря 2022 года или 5 января 2023 года.





Singapore International Graduate Award, Сингапур

Предлагает программы докторантуры в вузе по выбору: Nanyang Technological University, National University of Singapore, Singapore University of Technology and Design, Singapore Management University. Сферы интересов: биомедицинские науки, компьютерные и информационные науки, инженерно-технические и физические науки.



В пакет документов входят дипломы и транскрипты, копия паспорта, фото, два рекомендательных письма. Результаты международных тестов прикрепляются по желанию.

Стипендия оплачивает учебу, расходы на проживание, перелет в одну сторону. Ежемесячная стипендия — $2200-2700.

Дедлайн: 1 декабря.





Swiss Government Scholarship, Швейцария

Стипендиальная программа правительства Швейцарии. В рамках Swiss Government Scholarship можно получить два вида финансирования: исследовательскую и для тех, кто хочет учиться в области искусства.



Помимо учебы стипендия покрывает стоимость перелета в одну сторону, расходы на транспорт и расходные материалы для учебы.

Дедлайн: до декабря 2022 года.





Wellington Doctoral Scholarship в Victoria University of Wellington, Новая Зеландия





Предполагается бесплатное обучение и ежегодные выплаты в размере $27 500 в год.



Необходимо предоставить:

— мотивационное письмо

— список исследований и достижений

— заверенные копии сертификатов и дипломов

— сертификат, подтверждающий владение английским языком.

Дедлайн: 1 ноября.





Excellence Master Fellowships от University of Geneva, Швейцария

Предлагаются магистерские программы в астрономии, биологии, химии и биохимии, информатике, математике, физике, фармацевтических науках, науки о Земле и окружающей среде.



В пакет документов входят: CV, копии дипломов, транскриптов и паспорта, мотивационное письмо с описанием научных целей, желательны два рекомендационных письма и сертификаты международных тестов.

Размер стипендии — CHF 10 000-15 000 в год.

Дедлайн: 15 марта 2023 года.





AGRTP Stipend Scholarship от Australian National University, Австралия

Стипендия предлагается студентам-исследователям по всем образовательным программам.



В пакет документов входят дипломы и транскрипты, план исследовательской деятельности, сертификат о знании английского языка.

Стипендия оплачивает обучение, проживание и перелет, всего — $28 854 в год.

Дедлайн: два раунда подачи заявок, до 31 августа и 15 апреля каждый год.





Стипендия от National Chiao Tung University, Тайвань





Стипендии для международных студентов всех уровней: бакалавриата, магистратуры, докторантуры, вне зависимости от специальности.



В пакет документов входят дипломы и транскрипты, учебный план, два рекомендательных письма, сертификат о знании английского языка, документы, подтверждающие национальность и финансовый статус.

Стипендия оплачивает учебу, проживание. Ежемесячные выплаты для бакалавров — NT$21 000, магистрантов — NT$22 000, докторантов — NT$29 000.

Дедлайн: 5 марта.





Merit Scholarship в University of Dayton, США

Основанный в 1850 году University of Dayton дает возможность бесплатной учебы студентам, поступающим на программы бакалавриата.



Для поступления нужно заполнить заявку, сдать мотивационное эссе, транскрипт, сертификат владения английским языком, по желанию рекомендательное письмо.

Стипендия составляет сумму до $30 000 в год. Можно получить дополнительные $4000 для расходов на учебные материалы.

Дедлайн: 1 ноября.