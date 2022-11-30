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Где учиться в США. Топ-30 международных школ для ваших детей
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Сегодня в 18:45

Где учиться в США. Топ-30 международных школ для ваших детей

Список 30 классных школ в США, где вы найдете классный подход к детям, обучение на разных языках и международное комьюнити.

Dwight School


Dwight School.jpg


Основана в 1872 году. Dwight School — всемирно известная независимая школа. Нацелена на воспитание поколения инновационных мировых лидеров.


North Broward Preparatory School, A Nord Anglia Education School


Частная школа-пансион на юге Флориды была открыта в 1957 году. Здесь учатся дети с начальных классов до выпускного.


THINK Global School


Первая в мире «путешествующая» школа. Учащиеся в возрасте от 15 до 18 лет получают образование, проживая каждый год в четырех разных странах.


Paris Saint-Germain Academy USA Pro x North Broward Preparatory School


В футбольной академии предлагают высокое качество обучения в кампусе на берегу океана в штате Флорида, США.


Woodside Priory School


Woodside Priory School.jpg


Это престижная частная школа-пансион для мальчиков и девочек 11-18 лет. Проживание в резиденции для международных студентов доступно с 14 лет.


International School of Los Angeles


Частная международная школа для учащихся в возрасте от четырех до 18 лет. Школа имеет пять кампусов.


The Dallas International School

Англо-французская школа, в которой используется французская система образования. Международная школа Далласа аккредитована Ассоциацией независимых школ Юго-Запада.


New Hampton School


Независимая средняя школа расположена в городе Нью-Хэмптон, штат Нью-Гэмпшир. В New Hampton School обучаются более 300 студентов из 30 штатов и 22 стран мира.


Green Ivy International Schools


Green Ivy International Schools.jpg


Школа ориентирована на инновационное обучение детей с ранних лет. Основатель сети школ Green Ivy — Доктор Дженнифер Джонс, доктор философии и выпускник Лиги Плюща.


Fairfax Christian School


Частная школа-пансион сохраняет традиционные методы обучения и фокусируется на развитии у учеников креативности и критического мышления. Школа предлагает уникальные программы по различным направлениям.


The Brook Hill School


Школа The Brook Hill School находится в Техасе. Она имеет прекрасную учебную базу, отличный кампус и лучшие условия проживания для студентов.


Escuela Argentina en Greenwich


Школа предлагает учебную программу на испанском языке. Миссия школы — это обучение на испанском языке и создание мультикультурного пространства.


The International School at Dundee


The International School at Dundee.jpeg


Международная школа в Данди открылась осенью 2000 года. На данный момент в ней учится более 300 школьников.


The Japanese School of New York


Японская начальная и средняя школа находится недалеко от Нью-Йорка. Финансированием занимается Министерство образования Японии с 1992 года.


Whitby School


Независимая частная школа с совместным обучением находится в штате Коннектикут. Whitby School была основана в 1958 году.


British School of Washington


Это частная британская школа, расположенная в Вашингтоне, округ Колумбия. BISW обучает учеников в возрасте от двух до 18 лет.


German School Washington, D.C.


German School Washington входить в международную сеть GISW школ. Здесь принимают детей от двух до 18 лет.


Washington International School


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Частная международная школа в Вашингтоне, округ Колумбия. Основана в 1966 году.


Creative Minds International PCS


Это частная школа, которая находится в Вашингтоне. На данный момент в ней учатся более 540 студентов.


American High School


Средняя школа расположена во Фримонте, штат Калифорния. Здесь учатся студенты самых разных национальностей.


International Torah Academy

Студенты ITA получают диплом о среднем образовании, который соответствует требованиям штата Флорида. Школа помогает своим студентам поступить в лучшие вузы.


Village School


Частная школа-пансион — одно из самых популярных учебных заведений в США. Учебное заведение предлагает строгое, ориентированное на результаты обучение.


North Broward Preparatory School


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Частная школа North Broward Preparatory School специализируется на подготовке детей к поступлению в колледж.


Windermere Preparatory School

Часть сети Meritas family. Кампус находится в 20 километрах от Орландо.


The Winchendon School

Престижная школа была основана еще в 1926 году. Предоставляет качественные программы среднего образования.


The Knox School

Американская частная школа The Knox School была основана в 1904 году. В ней учится не более 200 школьников.


Atlanta International School

Частная школа расположена в Атланте, штат Джорджия, США. Преподаватели, родители и учащиеся школы говорят более чем на 50 языках.


The Harvey School


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Это частная школа совместного обучения для получения среднего образования с 6 по 12 классы. Многолетняя история учебного заведения начинается в 1916 году.


Cheshire Academy

Cheshire Academy — одно из старейших частных учреждений образования в США. Оно работает с 1794 года.


Leman Manhattan Preparatory School

Современная школа, расположенная в сердце Нью-Йорка, предлагает образование детям с трех лет. Здесь предлагается полный комплекс образовательных услуг.

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