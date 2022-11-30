Где учиться в США. Топ-30 международных школ для ваших детей

Список 30 классных школ в США, где вы найдете классный подход к детям, обучение на разных языках и международное комьюнити.
Dwight School
Основана в 1872 году. Dwight School — всемирно известная независимая школа. Нацелена на воспитание поколения инновационных мировых лидеров.
North Broward Preparatory School, A Nord Anglia Education School
Частная школа-пансион на юге Флориды была открыта в 1957 году. Здесь учатся дети с начальных классов до выпускного.
THINK Global School
Первая в мире «путешествующая» школа. Учащиеся в возрасте от 15 до 18 лет получают образование, проживая каждый год в четырех разных странах.
Paris Saint-Germain Academy USA Pro x North Broward Preparatory School
В футбольной академии предлагают высокое качество обучения в кампусе на берегу океана в штате Флорида, США.
Woodside Priory School
Это престижная частная школа-пансион для мальчиков и девочек 11-18 лет. Проживание в резиденции для международных студентов доступно с 14 лет.
International School of Los Angeles
Частная международная школа для учащихся в возрасте от четырех до 18 лет. Школа имеет пять кампусов.
The Dallas International School
Англо-французская школа, в которой используется французская система образования. Международная школа Далласа аккредитована Ассоциацией независимых школ Юго-Запада.
New Hampton School
Независимая средняя школа расположена в городе Нью-Хэмптон, штат Нью-Гэмпшир. В New Hampton School обучаются более 300 студентов из 30 штатов и 22 стран мира.
Green Ivy International Schools
Школа ориентирована на инновационное обучение детей с ранних лет. Основатель сети школ Green Ivy — Доктор Дженнифер Джонс, доктор философии и выпускник Лиги Плюща.
Fairfax Christian School
Частная школа-пансион сохраняет традиционные методы обучения и фокусируется на развитии у учеников креативности и критического мышления. Школа предлагает уникальные программы по различным направлениям.
The Brook Hill School
Школа The Brook Hill School находится в Техасе. Она имеет прекрасную учебную базу, отличный кампус и лучшие условия проживания для студентов.
Escuela Argentina en Greenwich
Школа предлагает учебную программу на испанском языке. Миссия школы — это обучение на испанском языке и создание мультикультурного пространства.
The International School at Dundee
Международная школа в Данди открылась осенью 2000 года. На данный момент в ней учится более 300 школьников.
The Japanese School of New York
Японская начальная и средняя школа находится недалеко от Нью-Йорка. Финансированием занимается Министерство образования Японии с 1992 года.
Whitby School
Независимая частная школа с совместным обучением находится в штате Коннектикут. Whitby School была основана в 1958 году.
British School of Washington
Это частная британская школа, расположенная в Вашингтоне, округ Колумбия. BISW обучает учеников в возрасте от двух до 18 лет.
German School Washington, D.C.
German School Washington входить в международную сеть GISW школ. Здесь принимают детей от двух до 18 лет.
Washington International School
Частная международная школа в Вашингтоне, округ Колумбия. Основана в 1966 году.
Creative Minds International PCS
Это частная школа, которая находится в Вашингтоне. На данный момент в ней учатся более 540 студентов.
American High School
Средняя школа расположена во Фримонте, штат Калифорния. Здесь учатся студенты самых разных национальностей.
Студенты ITA получают диплом о среднем образовании, который соответствует требованиям штата Флорида. Школа помогает своим студентам поступить в лучшие вузы.
Village School
Частная школа-пансион — одно из самых популярных учебных заведений в США. Учебное заведение предлагает строгое, ориентированное на результаты обучение.
North Broward Preparatory School
Частная школа North Broward Preparatory School специализируется на подготовке детей к поступлению в колледж.
Часть сети Meritas family. Кампус находится в 20 километрах от Орландо.
The Winchendon School
Престижная школа была основана еще в 1926 году. Предоставляет качественные программы среднего образования.
The Knox School
Американская частная школа The Knox School была основана в 1904 году. В ней учится не более 200 школьников.
Atlanta International School
Частная школа расположена в Атланте, штат Джорджия, США. Преподаватели, родители и учащиеся школы говорят более чем на 50 языках.
The Harvey School
Это частная школа совместного обучения для получения среднего образования с 6 по 12 классы. Многолетняя история учебного заведения начинается в 1916 году.
Cheshire Academy
Cheshire Academy — одно из старейших частных учреждений образования в США. Оно работает с 1794 года.
Leman Manhattan Preparatory School
Современная школа, расположенная в сердце Нью-Йорка, предлагает образование детям с трех лет. Здесь предлагается полный комплекс образовательных услуг.