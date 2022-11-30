Где учиться в США. Топ-30 международных школ для ваших детей

Список 30 классных школ в США, где вы найдете классный подход к детям, обучение на разных языках и международное комьюнити.







Основана в 1872 году. Dwight School — всемирно известная независимая школа. Нацелена на воспитание поколения инновационных мировых лидеров.





Частная школа-пансион на юге Флориды была открыта в 1957 году. Здесь учатся дети с начальных классов до выпускного.





Первая в мире «путешествующая» школа. Учащиеся в возрасте от 15 до 18 лет получают образование, проживая каждый год в четырех разных странах.





В футбольной академии предлагают высокое качество обучения в кампусе на берегу океана в штате Флорида, США.





Это престижная частная школа-пансион для мальчиков и девочек 11-18 лет. Проживание в резиденции для международных студентов доступно с 14 лет.





Частная международная школа для учащихся в возрасте от четырех до 18 лет. Школа имеет пять кампусов.





Англо-французская школа, в которой используется французская система образования. Международная школа Далласа аккредитована Ассоциацией независимых школ Юго-Запада.





Независимая средняя школа расположена в городе Нью-Хэмптон, штат Нью-Гэмпшир. В New Hampton School обучаются более 300 студентов из 30 штатов и 22 стран мира.





Школа ориентирована на инновационное обучение детей с ранних лет. Основатель сети школ Green Ivy — Доктор Дженнифер Джонс, доктор философии и выпускник Лиги Плюща.





Частная школа-пансион сохраняет традиционные методы обучения и фокусируется на развитии у учеников креативности и критического мышления. Школа предлагает уникальные программы по различным направлениям.





Школа The Brook Hill School находится в Техасе. Она имеет прекрасную учебную базу, отличный кампус и лучшие условия проживания для студентов.





Школа предлагает учебную программу на испанском языке. Миссия школы — это обучение на испанском языке и создание мультикультурного пространства.





Международная школа в Данди открылась осенью 2000 года. На данный момент в ней учится более 300 школьников.





Японская начальная и средняя школа находится недалеко от Нью-Йорка. Финансированием занимается Министерство образования Японии с 1992 года.





Независимая частная школа с совместным обучением находится в штате Коннектикут. Whitby School была основана в 1958 году.





Это частная британская школа, расположенная в Вашингтоне, округ Колумбия. BISW обучает учеников в возрасте от двух до 18 лет.





German School Washington входить в международную сеть GISW школ. Здесь принимают детей от двух до 18 лет.





Частная международная школа в Вашингтоне, округ Колумбия. Основана в 1966 году.





Это частная школа, которая находится в Вашингтоне. На данный момент в ней учатся более 540 студентов.





Средняя школа расположена во Фримонте, штат Калифорния. Здесь учатся студенты самых разных национальностей.





International Torah Academy

Студенты ITA получают диплом о среднем образовании, который соответствует требованиям штата Флорида. Школа помогает своим студентам поступить в лучшие вузы.





Частная школа-пансион — одно из самых популярных учебных заведений в США. Учебное заведение предлагает строгое, ориентированное на результаты обучение.





Частная школа North Broward Preparatory School специализируется на подготовке детей к поступлению в колледж.





Windermere Preparatory School

Часть сети Meritas family. Кампус находится в 20 километрах от Орландо.





Престижная школа была основана еще в 1926 году. Предоставляет качественные программы среднего образования.





Американская частная школа The Knox School была основана в 1904 году. В ней учится не более 200 школьников.





Частная школа расположена в Атланте, штат Джорджия, США. Преподаватели, родители и учащиеся школы говорят более чем на 50 языках.





Это частная школа совместного обучения для получения среднего образования с 6 по 12 классы. Многолетняя история учебного заведения начинается в 1916 году.





Cheshire Academy — одно из старейших частных учреждений образования в США. Оно работает с 1794 года.





Современная школа, расположенная в сердце Нью-Йорка, предлагает образование детям с трех лет. Здесь предлагается полный комплекс образовательных услуг.