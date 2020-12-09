Где учиться в декабре: 10 бесплатных онлайн-курсов на любой вкус

Digital-старт: первый шаг к востребованной профессии





Бесплатный курс от «Нетологии». За две недели вы попробуете себя в разных интернет-профессиях и определите, что ближе вам. В итоге построите свою карьерную карту.

Что получите:

— познакомитесь с разнообразием современных профессий

— поймете, какая специальность подойдет под ваш опыт и цели

— при поддержке карьерного консультанта построите пошаговый план профессионального роста.

Формат обучения: видеоуроки и вебинар

Длительность: 2 недели

Стоимость: бесплатно

Уровень: с нуля

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А как инвестировать

Первый курс от Т—Ж для новичков в мире инвестиций. Бесплатные, быстрые и нескучные уроки о том, как вкладывать с умом, когда все вокруг без ума.

Что получите:

— узнаете, как инвестиции помогают сохранять деньги

— соберете свой первый портфель

— научитесь принимать решения самостоятельно

— будете готовы к обвалам и коронавирусам.

Формат обучения: видеоуроки

Длительность: несколько часов

Стоимость: бесплатно

Уровень: для начинающих

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Как запустить спортивный проект





Новый бесплатный курс от платформы для городских предпринимателей «Мастера». Спикеры расскажут о наиболее популярных форматах спортивных проектов.

Что получите:

— разберетесь, как разработать концепцию спортивной студии от идеи до обустройства пространства, как провести анализ рынка, написать бизнес-план и сформировать сообщество

— лучшие проекты смогут пройти стажировку у экспертов курса.

Формат обучения: видеолекции

Длительность: 14 лекций

Стоимость: бесплатно

Уровень: для начинающих

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Машинное обучение





Бесплатный курс на платформе Coursera от Стэнфордского университета. Курс на английском языке, но есть русские субтитры.

Что получите:

— узнаете о наиболее эффективных методах машинного обучения

— приобретете практические навыки

— узнаете о лучших практиках Кремниевой долины в области инноваций, касающихся машинного обучения и искусственного интеллекта.

Формат обучения: видеолекции

Длительность: 4 недели, 60 часов

Стоимость: бесплатно

Уровень: для начинающих

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Как устроен балет





Проект от платформы Arzamas. О создании балета рассказывают хореограф, сценограф, художники, солистка и другие авторы «Шахерезады» на музыку Римского-Корсакова в Пермском театре оперы и балета.

Что получите:

— узнаете о главных этапах работы над спектаклем на примере «Шахерезады» в постановке Алексея Мирошниченко.

Формат обучения: видеолекции

Длительность: 44 минуты

Стоимость: бесплатно

Уровень: для начинающих

Подробнее здесь.









English for Career Development





Еще один бесплатный курс на платформе Coursera, но уже от Университета Пенсильвании. Курс на английском языке, но есть русские субтитры. Предназначен для тех, кто хочет профессионально развиваться на мировом рынке.

Что получите:

— узнаете о процессе поиска работы, подачи заявления и собеседования в Соединенных Штатах

— сможете нарастить свой словарный запас для достижения ваших профессиональных целей

— составите профессионально выглядящее резюме и четкое сопроводительное письмо

— освоите навыки общения и прохождения собеседований.

Формат обучения: видеолекции

Длительность: 4 недели, 40 часов

Стоимость: бесплатно

Уровень: для начинающих

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Глобальные тренды и инновационная экономика





На курсе от проекта «Лекториум» вы познакомитесь с теорией и практикой инновационной экономики, научитесь работать с будущим и упаковывать тренды в образы клиентов и отраслей.

Что получите:

— научитесь понимать инновационную экономику

— сможете работать с потоком информации о глобальной среде

— узнаете, как упаковывать данные исследований для дальнейшей разработки стратегических альтернатив

— расставите долгосрочные приоритеты в своем профессиональном развитии.

Формат обучения: видеолекции

Длительность: 6 недель

Стоимость: бесплатно

Уровень: для начинающих

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Agile: гибкая методология





Гибкие методологии управления проектами — это организация работы в команде, когда продукт и общение становятся важнее, чем документы и регламенты. Курс платформы «Открытое образование» разработан НИТУ «МИСиС».

Что получите:

— научитесь правильно расставлять приоритеты в работе

— освоите навыки стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности.

— сможете работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.

Формат обучения: видеолекции, тесты

Длительность: 10 недель

Стоимость: бесплатно

Уровень: для начинающих

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Краткая история Вселенной





Все самое главное об устройстве Вселенной, жизни звезд и реликтовом излучении в курсе от «ПостНауки».

Что получите:

— узнаете, какое будущее ждет Млечный путь, как умирают звезды и чего во Вселенной больше — темной энергии или темной материи

Формат обучения: мультфильмы и лонгриды

Длительность: 2,5 часа

Стоимость: бесплатно

Уровень: для начинающих

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«Я — режиссер». Интерактивное онлайн-руководство о том, как сделать свой фильм





Видеокурс от Дальневосточного федерального университета на платформе «Универсариум».

Что получите:

— овладеете процессом создания аудиовизуального высказывания: написание сценария, подбор героев, постановка света, съемка, запись звука, монтаж, трансляция.

Формат обучения: видеолекции

Длительность: 6 блоков

Стоимость: бесплатно

Уровень: для начинающих

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