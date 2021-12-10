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Где учиться инвестированию: 7 курсов от крупных банков Казахстана и России
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Сегодня в 19:45

Где учиться инвестированию: 7 курсов от крупных банков Казахстана и России

Где учиться инвестированию, если не у специалистов крупных банков? Собрали онлайн-курсы, где эксперты расскажут об основах трейдинга и не только.

Jusan


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Курсы от Jusan Bank доступны в мобильном приложении компании. Здесь удобный формат обучения — материалы предоставляются в виде роликов и текстовых презентаций, а семинары и вебинары проходят в live-режиме. Курс бесплатный для клиентов Jusan Invest.

После окончания занятий всем пользователям выдается сертификат, подтверждающий знания в области инвестирования.

Помимо курса в приложении можно найти адаптированный материал для начинающих инвесторов и подборки полезных сайтов и книг.


«Сбер»


Курс «Финансы компаний: взгляд инвестора и кредитора» позволяет получить базовые практические знания и навыки, необходимые для анализа и принятия решений по финансированию бизнеса c позиции кредитора или с позиции инвестора.

В курсе сделан акцент на бизнес-логике, стоящей за цифрами в финансовых отчетах, и на нахождении правильной аргументации для прогнозирования перспектив компании.

Общая продолжительность занятий — около девяти часов.


«Альфа»


Курс от специалистов «Альфа-Банка» — «Инвестиции — просто как А и Б», состоит из трех частей: «Зачем нужно инвестировать», «Гид по ценным бумагам», «Как собрать портфель». Здесь вы узнаете про основы инвестирования, торговлю на бирже и облигации.

Также в разделе можно почитать еженедельные информационные дайджесты. В них собраны главные новости и тренды финансовой сферы, а также одна интересная инвестиционная идея.



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Образовательный раздел «ВТБ-Банка» содержит учебные материалы по финансовым рынкам и интернет-трейдингу для самостоятельного изучения в текстовом и видео форматах.

Здесь два основных раздела. Статьи в «Азбуке рынка» знакомят с основными категориями финансового рынка и правилами торговли на фондовой бирже. В «Видеоуроках» — семь роликов о личных финансах.


«Тинькофф»


Электронный учебник, где после каждого урока есть небольшой проверочный тест, а в конце — экзамен из 15 вопросов. Заниматься можно на сайте и в приложении с аудиоверсией уроков.

Курс рассчитан на тех, кто хочет получать доход от дивидендов и роста стоимости акций. Новичков научат выбирать брокера, покупать ценные бумаги и собирать портфель.


«МТБанк»


Занятия здесь ведутся профессиональным трейдером со стажем работы на финансовых рынках больше 12 лет. В программу курса входят такие темы, как: «Трейдинг на финансовых рынках», «Управление риском», «Оценка эффективности». Всего девять занятий, каждое из которых длится около часа.

За прохождение полного курса пользователи получают официальные сертификаты банка.


«Газпромбанк»


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Курс поможет начать инвестировать на реальном брокерском счете с помощью заданий и тестов. Представляет собой цикл коротких и емких уроков, основанный на практике.

За две недели пользователи пройдут 11 уроков, два вебинара, голосовые эфиры и домашние задания. Основные темы: «что можно получить от инвестиций», «как устроены финансовые инструменты», «как формировать инвестиционный портфель».

После курса вы сумеете открыть брокерский счет и собрать первый инвестиционный портфель.

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#образование #банк #инвестиции #финансы #онлайнкурсы
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