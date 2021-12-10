Где учиться инвестированию: 7 курсов от крупных банков Казахстана и России

Курсы от Jusan Bank доступны в мобильном приложении компании. Здесь удобный формат обучения — материалы предоставляются в виде роликов и текстовых презентаций, а семинары и вебинары проходят в live-режиме. Курс бесплатный для клиентов Jusan Invest.





После окончания занятий всем пользователям выдается сертификат, подтверждающий знания в области инвестирования.





Помимо курса в приложении можно найти адаптированный материал для начинающих инвесторов и подборки полезных сайтов и книг.







Курс «Финансы компаний: взгляд инвестора и кредитора» позволяет получить базовые практические знания и навыки, необходимые для анализа и принятия решений по финансированию бизнеса c позиции кредитора или с позиции инвестора.





В курсе сделан акцент на бизнес-логике, стоящей за цифрами в финансовых отчетах, и на нахождении правильной аргументации для прогнозирования перспектив компании.





Общая продолжительность занятий — около девяти часов.







Курс от специалистов «Альфа-Банка» — «Инвестиции — просто как А и Б», состоит из трех частей: «Зачем нужно инвестировать», «Гид по ценным бумагам», «Как собрать портфель». Здесь вы узнаете про основы инвестирования, торговлю на бирже и облигации.





Также в разделе можно почитать еженедельные информационные дайджесты. В них собраны главные новости и тренды финансовой сферы, а также одна интересная инвестиционная идея.







Образовательный раздел «ВТБ-Банка» содержит учебные материалы по финансовым рынкам и интернет-трейдингу для самостоятельного изучения в текстовом и видео форматах.





Здесь два основных раздела. Статьи в «Азбуке рынка» знакомят с основными категориями финансового рынка и правилами торговли на фондовой бирже. В «Видеоуроках» — семь роликов о личных финансах.







Электронный учебник, где после каждого урока есть небольшой проверочный тест, а в конце — экзамен из 15 вопросов. Заниматься можно на сайте и в приложении с аудиоверсией уроков.





Курс рассчитан на тех, кто хочет получать доход от дивидендов и роста стоимости акций. Новичков научат выбирать брокера, покупать ценные бумаги и собирать портфель.







Занятия здесь ведутся профессиональным трейдером со стажем работы на финансовых рынках больше 12 лет. В программу курса входят такие темы, как: «Трейдинг на финансовых рынках», «Управление риском», «Оценка эффективности». Всего девять занятий, каждое из которых длится около часа.





За прохождение полного курса пользователи получают официальные сертификаты банка.







Курс поможет начать инвестировать на реальном брокерском счете с помощью заданий и тестов. Представляет собой цикл коротких и емких уроков, основанный на практике.





За две недели пользователи пройдут 11 уроков, два вебинара, голосовые эфиры и домашние задания. Основные темы: «что можно получить от инвестиций», «как устроены финансовые инструменты», «как формировать инвестиционный портфель».





После курса вы сумеете открыть брокерский счет и собрать первый инвестиционный портфель.