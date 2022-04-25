​​Где учить арабский язык бесплатно: 12 курсов, подкастов и других ресурсов

Собрали 12 полезных ресурсов для тех, кому интересна арабская культура и язык.









Курс предназначен для слушателей, заинтересованных изучать язык с «нуля». Актуален для людей, профессиональная деятельность которых связана с историей, культурой, политологией, экономикой Ближнего Востока.









Сайт для тех, кто хочет начать изучение с самых основ. Здесь вы найдете бесплатный начальный курс, уроки по арабскому алфавиту, обучающие видео и статьи.





Ar-Ru





Площадка, на которой можно найти полезные пособия. Например, здесь отличная книга по грамматике, рассчитанная на тех, кто уже немного знаком с основами, а по этой ссылке — учебник начального уровня.





Онлайн вариант теста, который поможет узнать свой уровень владения языком. В нем есть вопросы с вариантами ответов, аудирование и просмотр видео.





YouTube-канал с обучающими видео по расширению словарного запаса, аудированию, постановкой произношения и разговорной речью.









Большая подборка литературы на арабском языке. Есть приложение для Android.





Арабский язык на MyLanguages

На сайте есть раздел, посвященный изучению арабского языка. Здесь вы найдете лексические и грамматические игры, полезные советы, квизы и видео-уроки.





Дает доступ к 20 бесплатным урокам, за время которых вы узнаете больше об алфавите и стиле письма, произношении и употреблении сложных слов.





Самоучитель, включающий в себя 125 тематических уроков, предназначенных для пополнения словарного запаса, аудирования, правильного произношения и написания слов.









100 небольших уроков с тематической лексикой. Материал предназначен для пополнения словарного запаса и запоминания правильного произношения арабских слов. Представленного объема лексики достаточно для достижения уровня владения языком A2.





Образовательная программа, состоящая из 30 небольших уроков, каждый из которых длится не более 5 минут. Занятия охватывают темы, которые можно объяснить за короткий промежуток времени.





Приложение, позволяющее слушать подкасты на арабском языке на разные темы — от новостей до юмора.