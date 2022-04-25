​​Где учить арабский язык бесплатно: 12 курсов, подкастов и других ресурсов

Собрали 12 полезных ресурсов для тех, кому интересна арабская культура и язык.
«Арабский язык. Вводный курс», «Открытое образование»
Курс предназначен для слушателей, заинтересованных изучать язык с «нуля». Актуален для людей, профессиональная деятельность которых связана с историей, культурой, политологией, экономикой Ближнего Востока.
Po-Arabski
Сайт для тех, кто хочет начать изучение с самых основ. Здесь вы найдете бесплатный начальный курс, уроки по арабскому алфавиту, обучающие видео и статьи.
Ar-Ru
Площадка, на которой можно найти полезные пособия. Например, здесь отличная книга по грамматике, рассчитанная на тех, кто уже немного знаком с основами, а по этой ссылке — учебник начального уровня.
TOAFL
Онлайн вариант теста, который поможет узнать свой уровень владения языком. В нем есть вопросы с вариантами ответов, аудирование и просмотр видео.
YouTube-канал ArabicPod101
YouTube-канал с обучающими видео по расширению словарного запаса, аудированию, постановкой произношения и разговорной речью.
KutubPDFBook
Большая подборка литературы на арабском языке. Есть приложение для Android.
Арабский язык на MyLanguages
На сайте есть раздел, посвященный изучению арабского языка. Здесь вы найдете лексические и грамматические игры, полезные советы, квизы и видео-уроки.
Сайт «Лингуст»
Дает доступ к 20 бесплатным урокам, за время которых вы узнаете больше об алфавите и стиле письма, произношении и употреблении сложных слов.
lingohut
Самоучитель, включающий в себя 125 тематических уроков, предназначенных для пополнения словарного запаса, аудирования, правильного произношения и написания слов.
«Аудиокурс по арабскому языку»
100 небольших уроков с тематической лексикой. Материал предназначен для пополнения словарного запаса и запоминания правильного произношения арабских слов. Представленного объема лексики достаточно для достижения уровня владения языком A2.
«Арабский язык для чайников»
Образовательная программа, состоящая из 30 небольших уроков, каждый из которых длится не более 5 минут. Занятия охватывают темы, которые можно объяснить за короткий промежуток времени.
Saudi Arabia Podcast
Приложение, позволяющее слушать подкасты на арабском языке на разные темы — от новостей до юмора.