Где учатся самые модные студенты двух столиц Казахстана

Студенты Алматы и Астаны о том, почему важно выбирать хороший вуз и где можно найти качественный нетворкинг.





Астана





Дастан Сембеков, 20 лет, город — Астана, студент 3 курса КАЗГЮУ им. М. С. Нарикбаева по специальности «Юриспруденция», @sembekdastan





Я президент студенческого самоуправления, что предоставляет мне крутые возможности развиваться и расти. Параллельно учусь и реализую проекты разных масштабов и направлений.

Выбрал КАЗГЮУ по нескольким причинам:

— это классная площадка для реализации амбиций

— университет включает в себя современные тенденции топовых вузов мира

— здесь дают качественное образование.

На первом курсе я создал благотворительную организацию. Мы раздали учебный материал 200 абитуриентам и помогли сдать ЕНТ. Организовали праздник детям в честь Нового года, подарили им литературу и интеллектуальные игры.

КАЗГЮУ дисциплинирует. С тобой никто не нянчится. Ты должен понимать всю ответственность и добросовестно учиться. Здесь можно самореализоваться, взять инициативу в свои руки, помогать обществу, обрести бесценный опыт.





Альтаир Оралханұлы, 18 лет, город — Астана, студент 1 курса КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева по специальности «Менеджмент», @orlkhnv





Я совмещаю учебу с работой в университете в качестве менеджера Департамента маркетинга и продаж.

На момент поступления рассматривал только два вуза. Условия обучения в КАЗГЮУ были намного лучше. Тут классно: можно составить расписание, выбрать преподавателя и время занятий.

На втором курсе есть возможность уехать за границу по академической мобильности. Список стран огромный. КАЗГЮУ — топовый университет во всех направлениях, по которым здесь ведется обучение.

Вуз нравится мне яркой студенческой жизнью. Обучаясь на «Менеджменте», я с легкостью общаюсь с ребятами другой специальности. На одной паре мы сидим со студентами разных групп.





Дилара Ергалиева, 21 год, город — Семей, студентка 4 курса МУА факультета «Общая медицина», @dilara_wilson





Я учусь в университете, развиваю блог в Instagram и TikTok. Делюсь лайфхаками для обучения, показываю будни студента-медика, рассказываю о больницах, где мы проходим практику, даю советы студентам младших курсов.

Я выбрала МУА, так как он находится в столице, в городе, который богат клиниками со специалистами узких профилей.

В университете сильный профессорско-преподавательский состав по базовым и клиническим предметам. Они делятся своими кейсами, помогают разобраться в сложных темах. Нам дают возможность общаться с пациентами.

Здесь я получаю обширные знания, учусь у лучших наставников. Студенты активные, открывают кружки по анатомии, хирургии и другим предметам, делятся знаниями с младшекурсниками. Нас объединяет тяга к знаниям.





Нурай Бейбит, 19 лет, город — Шиели, студентка 2 курса МУА факультета «Общая медицина», @nurluna__





Я студентка. Еще веду блог, делюсь полезным контентом, даю советы по подготовке к ЕНТ, показываю сложную и интересную жизнь студента-медика.

Я всегда хотела учиться в Астане, потому что в столице есть все возможности для личностного роста. Университет Астаны дает мне качественные знания и навыки, необходимые будущему врачу. МУА занимает хорошие места в рейтингах, а в отзывах можно встретить много положительных откликов от студентов.

В нашем университете работают знающие свое дело, востребованные преподаватели. Они дают нам не только знания, но и советы, которые пригодятся во взрослой жизни.

У нас есть возможность учиться и раскрыть потенциал за рубежом. В университете работает хирургический кружок Veritas. Студенты могут участвовать в олимпиадах международного уровня, обмениваться опытом и знаниями с иностранными студентами.

В кружке Consilium therapy проводят интересные лекции и делятся углубленными материалами.

Самый большой плюс МУА — практика. Кафедры расположены в современно оборудованных поликлиниках Астаны.





Аллара Жасуланова, 20 лет, город — Астана, студентка 3 курса Astana It University по специальности Digital Journalism, @allaraalaeva





Около двух лет я работаю в сфере SMM, создала свое мини-агентство. Совмещаю учебу, работу и отдых.

У нас современный университет, который работает четыре года, но уже показывает крутые результаты. Есть много возможностей для льготников и скидки на обучение. Университет предоставляет общежитие для иногородних студентов. Клубы по интересам разбавляют студенческую жизнь, а самый крутой плюс — трехгодичное обучение.

Здесь собрались люди разных интересов: начиная от айтишников, которые увлечены аниме, заканчивая журналистами, снимающими документальные фильмы. Мы разные, но нас объединяет тяга к познанию мира IT.





Дармен Габитов, 21 год, город — Астана, студент 4 курса Назарбаев Университета по специальности «Политология и Международные Отношения», @darmen_gabitov





Я выбрал Назарбаев Университет, потому что хотел учиться в топовом университете.

Возможностей в университете огромное множество. Каждый может найти что-то для себя или создать собственный клуб. Я президент TEDxNazarbayevUniversity. Наше сообщество фокусируется на распространении идей, которыми стоит поделиться.

Я научился здесь тайм-менеджменту. Теперь совмещаю учебу, подработку, тренировки и внеучебную деятельность.

Студенты в нашем вузе разносторонние. Нас объединяет высокая стрессоустойчивость.





Жансая Нуржаубаева, 21 год, город — Кызылорда, студентка 4 курса Назарбаев Университета по специальности «Биологические науки», @zhansoi_life





Я преподаю английский язык. Занимаюсь волонтерством, спортом.

Всегда стремилась учиться в месте, где современный подход к обучению, квалифицированные преподаватели и комфортная обстановка. Назарбаев университет дает возможность раскрыть себя. Можно стать лидером студенческой организации, работать над научным исследованием в лаборатории, создать стартап и многое другое.

Студенческая жизнь здесь кипит, всегда можно найти продвинутых во всех аспектах единомышленников.





Дамиля Секербаева, 20 лет, город — Караганда, студентка 4 курса ЕНУ имени Л.Н. Гумилева по специальности «Теплоэнергетика», @damilyaassh





Я студент и председатель Лиги Волонтеров QAMQOR. С 11 класса хотела поступить в Астану. Мне по душе этот город. А в ЕНУ хорошо обучают специалистов технических профессий, инженеров.

Университет предоставляет множество возможностей: есть коворкинг-зоны, большая территория, кинотеатр при общежитии, удобная библиотека.

В ЕНУ действует академическая мобильность: студенты могут учиться по обмену в другой стране. Работает «Эндаумент Фонд», который предоставляет стипендии или средства для научных проектов. Для творческих студентов есть Oner Ortalyqy, можно участвовать в республиканских и международных конкурсах.

Люди, которые учатся здесь, активные, добрые, жизнерадостные и талантливые. Нас объединяет желание получать знания, вкладываться в саморазвитие и применять свои способности во благо страны.





Сабина Турсунова, 18 лет, город — Петропавловск, студентка 1 курса ЕНУ имени Л.Н. Гумилева факультета «Журналистики и политологии», @panda_from_asia





Я выбрала ЕНУ, потому что считаю, что университет даст мне знания, которые пригодятся в будущем. Вуз предоставляет много возможностей. Например, можно поехать за границу. С университетом меня связывают друзья и новая жизнь в Астане.

Алматы





Катя Ударцева, 18 лет, город — Степногорск, студентка Foundation level KIMEP University по специальности «Маркетинг», @yekaterinau





Мне предложили полный грант на обучение в России, но выбрала я KIMEP, потому что люблю Алматы.

Университет предоставляет много возможностей и качественное образование. Можно поехать по обмену за границу.

Здесь можно самостоятельно выбирать удобное расписание и предметы, которые хочешь изучить. Много организаций, чтобы попробовать свои силы в разных сферах: SMM, дебаты, организация мероприятий.

Людей в KIMEP объединяет целеустремленность, открытость ко всему новому и креативность.





Абай Даутов, 18 лет, город — Алматы, студент 1 курса KIMEP University факультета Finance, @d4utoff





Город Алматы — новое место для меня. Я выбрал KIMEP, потому что здесь дают качественное бизнес-образование. У вуза хорошая репутация, развитая студенческая жизнь, большое разнообразие клубов.

Можно учиться за рубежом, например, по программе ERASMUS+, воспользоваться «Центром Карьеры», выиграть внутренний грант на обучение. Тут классная библиотека, где можно отправить запрос на приобретение книг и платных исследований с закрытым доступом.

KIMEP нравится историей, опытными преподавателями и профессорами, которые знают свое дело. А еще у университета удобное расположение. Общежитие находится на кампусе, есть все необходимые условия для комфортного проживания. Круто, что есть развитый спорткомплекс.

Еще один плюс — коммьюнити. Здесь много людей с разными интересами и целями, можно найти единомышленников и друзей.





Айя Бейсенова, 19 лет, город — Семипалатинск, студентка 2 курса КБТУ факультета Бизнес-школы, @beissdi





По специальности я маркетолог. Работаю SMM-специалистом, сторисмейкером и баристой.

КБТУ — одно из престижных учебных заведений Казахстана. Большинство выпускников вуза трудоустраиваются в хорошие компании. Но больше всего я люблю свой университет за людей, у которых горят глаза.

Здесь классные возможности для нетворкинга. Я вступала в Студенческое Правительство и в Сенат факультета Бизнес-школы. На некоторых предметах мы занимаемся со студентами из разных факультетов и курсов. Это тоже помогает сформировать дружное коммьюнити.





Арайлым Ниетбек, 19 лет, город — Астана, студентка 3 курса Университета имени Сулеймана Демиреля по специальности «Международные отношения и Дипломатия», @arailymniyet





Я член Всемирного движения клубов ЮНЕСКО. Подавала документы в несколько вузов, но СДУ был в приоритете. Тут дают качественное образование, в университете дружная атмосфера, много возможностей для реализации своего потенциала.

СДУ создает лучшую образовательную среду для будущих выпускников. У профессоров большой багаж знаний и опыта. 85% обучения проходит на английском языке.

В университете насыщенная студенческая жизнь. Каждый может найти клуб по интересам. Есть программы обучения за границей.

В СДУ своя атмосфера. Есть шутки и истории, которые понимают только студенты нашего вуза.

Людей здесь объединяют высокие амбиции, постоянное развитие и открытость к новым возможностям. Мне нравится учиться в окружении целеустремленных и осознанных людей.





Назерке Садыкова, 20 лет, город — Павлодар, студентка 3 курса Университета имени Сулеймана Демиреля по специальности «Информационные системы», @saadykova_





Я выбрала СДУ из-за возможности обучения на английском языке, высококвалифицированных преподавателей и атмосферы университета.

Вуз предоставляет возможность самостоятельно выбрать предмет, преподавателя и время. На кампусе созданы все условия для комфортного обучения. Некоторые преподаватели организуют неформальные мероприятия для студентов.

В СДУ много клубов, здесь легко найти единомышленников и крутое окружение. Благодаря классному коммьюнити можно даже запустить стартап.





Гулдана Торебаева, 18 лет, город — Алматы, студентка 2 курса UIB по специальности «Корпоративные финансы», @torebaaevaa





Я лидер Международной волонтерской организации Erasmus Student Network. Работаю SMM-специалистом.

Про UIB знала с ранних лет. Для меня это не просто лучший бизнес-вуз страны, но большой дом, который предлагает лучшую студенческую жизнь, жизненный опыт и качественное образование.

В UIB чувствуешь комфорт, уют, особый вайб. Встречаешь много интересных и креативных людей, обретаешь новые знакомства.

Преподаватели вуза — мудрые и милые люди, профессионалы своего дела.

Университет поддерживает студентов во всем. Здесь много сообществ: танцевальные, музыкальные, ивент- и новостные организации. Мы с ESN организовали много встреч со студентами из Брюсселя, Франции, Германии, Италии и других стран. В ноябре летим в Турцию, а в мае — в Португалию.

Я люблю UIB. Тут каждый человек становится личностью, обретает важные жизненные навыки и получает достойное образование. Каждый, кто тут учится — моя вторая семья.





Аяжан Жумагали, 18 лет, город — Караганда, студентка 2 курса AlmaU по специальности «Менеджмент», @ayaazhannnn





Я определилась с выбором вуза еще в 10 классе. Выбрала AlmaU, потому что университет предоставляет большое количество возможностей. Можно даже улететь за границу по академической мобильности.

Мне нравится насыщенная студенческая жизнь в университете. У нас проходит большое количество активностей и мероприятий. В AlmaU легко найти друзей по интересам, чем бы ты не занимался.