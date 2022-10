Где учатся и проводят время самые модные студенты Ташкента

Познакомились со студентами из Ташкента и узнали, какие возможности открывают столичные университеты перед молодым поколением.





Самандар Сараев, 22 года, город — Ташкент, студент 3 курса Университета Мировой Экономики и Дипломатии по направлению «Политология», @samandar_saraev









Я модель в агентстве Panterra Models. Член Национальной сборной Узбекистана по таеквондо. Работаю в фонде развития науки и культуры Ziyo Forum.

В октябре 2020 года поступил в Университет Мировой Экономики и Дипломатии — один из самых передовых вузов Узбекистана. Аналог МГИМО, который еще называют «Узбекским Гарвардом» из-за небольшого количества грантов, жесткого отбора и возможности построить успешную карьеру после выпуска.



УМЭД — сильнейший вуз, где готовят специалистов в области дипломатии. У нас преподают передовые специалисты области из Узбекистана и зарубежья с опытом в дипломатической службе. В будущем я мечтаю представлять Узбекистан в ООН и в других международных организациях.

УМЭД — это площадка, где собрались самые сильные умы и будущие лидеры страны. Атмосфера в университете интересная: студенты полны амбиций, занятия часто проходят в виде дискуссий. Нас объединяет желание развиваться и развивать страну.

Сильная сторона УМЭД — возможность принять участие в важных событиях. Я работал волонтером-переводчиком на пяти мероприятиях с участием глав государств, посетил несколько посольств, побеждал в различных конкурсах.



Мне нравится, что университет готов поддержать инициативы обучающихся. Я открыл небольшой мерчшоп, где продается продукция с логотипом университета. Вуз также поддерживает нашу команду UWEDMUN. Скоро мы проведем конференцию «Модель ООН».



Уткирбек Ривожиддинов, 21 год, город — Андижан, студент 3 курса Ташкентского Государственного Юридического Университета, Факультет международного права и сравнительного правоведения, @utkir.rivojiddinov









Я основатель проекта TEDxTSUL. Это первая платформа всемирно известного TEDx, который открылся в университете Узбекистана. Мы получили лицензию TED, поэтому выступления спикеров публикуются на YouTube-канале TED, где более 37 миллионов подписчиков. В этом году мы выпустили на платформе TEDx выступления на узбекском языке.

Еще я участник международных конкурсов по праву Philip C Jessup International Law Moot Court Competition и Foreign Direct Investment International Arbitration Moot, где мы соревнуемся с командами из разных стран. Я стал амбассадором Jessup в Узбекистане как представитель ТГЮУ, получил международную стипендию JACAFA и стипендию Министерства Юстиции Республики Узбекистан.



ТГЮУ — единственный юридический вуз в Узбекистане. Я выбрал этот престижный университет, чтобы изучить международное право. Но преподаватели открыли во мне интерес и к другим сферам юриспруденции.



В ТГЮУ множество возможностей. Вуз всегда готов поддержать своих студентов. Когда мы в составе команды Jessup участвовали в летней школе, университет все профинансировал. ТГЮУ также оплачивает наше участие в предстоящих устных раундах FDI в Лондоне. TEDxTSUL и другие студенческие проекты процветают, потому что учебное заведение никогда не отказывает в поддержке. У вуза большое количество программ обмена.



Балл для поступления в ТГЮУ — наивысший в Узбекистане, поэтому здесь обучаются лучшие умы страны. Студентов объединяют высокие амбиции и чувство справедливости. Тут редко увидишь людей, которые учатся только ради себя. Большинство работает над тем, чтобы внести вклад в развитие общества. Мы развиваемся, учим языки и всегда поддерживаем друг друга.



Преподаватели — профессионалы, которые постоянно работают над собой, чтобы не отставать от мировых трендов.



ТГЮУ находится в центре столицы, а кампусы защищены ЮНЕСКО. Архитектура университета привлекает туристов. Красивые исторические здания окружены парками, где студенты проводят много времени, наслаждаются природой и учебой.



Севара Мансурова, 20 лет, город — Ташкент, студентка 4 курса Университета журналистики и массовых коммуникаций, @seva.man





Я пресс-секретарь Фонда развития науки и образования Ziyo Forum. Активно развиваюсь в PR-индустрии. Горжусь тем, что в 20 лет получила высокую должность.

Я всегда была активной и амбициозной, поэтому с 16 лет работала журналистом, оттачивала в себе разные soft-skills, работала над тайм-менеджментом. Теперь успешно совмещаю работу, учебу и семью.



Наш вуз — молодой. Он открылся менее пяти лет назад. Университет помогает студентам стать настоящими журналистами, поощряет активное ведение социальных сетей, где молодые люди выражают свои мысли. У нас есть радио- и телестудии. Царит атмосфера креатива и свободы. Преподаватели поддерживают работающих студентов.



Людей, которые учатся в нашем вузе, объединяет смелость, умение дискутировать и анализировать. Не все хотят стать журналистами, но у каждого есть свои идеи и взгляды.



Рисолатхон Мухамедходжаева, 20 лет, город — Ташкент, студентка 3 курса Парижской академии мод l’Académie Internationale de Coupe de Paris, открытой при сотрудничестве с ТИТЛП, @ri.muhammadi













Я работаю по нескольким направлениям: дизайнер одежды, content creating, мобилограф, modest fashion-инфлюенсер, графический дизайнер.

В 2022 году создала первую коллекцию и презентовала на Grand Fashion Show Dubai. Вернувшись в Узбекистан, выступила на UFW2022 и выиграла в номинации The best young designer of Uzbekistan fashion week 2022.



Учусь в Парижской академии мод l’AICP, которая открылась при сотрудничестве с Ташкентским институтом текстильной и легкой промышленности. Во всем мире есть лишь три филиала академии, и один из них находится в Ташкенте.



В нашей стране индустрия моды только начинает развиваться, а AICP — место, где преподают исключительно специальные предметы. Обучение ведется по французской методике. Каждому студенту предоставляют машинки и манекены для свободного пользования. Большинство профессоров прошли полное обучение в главном филиале AICP в Париже. Два раза в год к нам прилетают лучшие профессора из Франции.



Я довольна обучением и знаниями, которые нам дают. У студентов университета есть возможность пройти стажировку в лучших домах моды Парижа. Это мотивирует учиться еще усерднее.



Всех студентов AICP объединяет любовь к моде, Парижу, стремление совершенствоваться и изучать как можно больше.



Саидамирхон Бахромхонов, 22 года, город — Ташкент, студент 4 курса Вестминстерского университета, @saidamir.b









Я президент Студенческого Союза Вестминстерского университета. Также диспетчер тракинговой компании в США, директор и сооснователь Академии логистики Unite Logistics Academy.

В WIUT я учусь уже четвертый год. Когда началась учеба, я не был социально-активным студентом. Но ко второму году обучения я понял, что через социальную жизнь можно строить отличный нетворкинг.



У нас была компания из шести друзей, которых в вузе прозвали SSSMAN. Вместе мы начали проводить крутые мероприятия и большие вечеринки для студентов. Сегодня я организовал уже больше 100 мероприятий, познакомился со многими перспективными студентами, блогерами, диджеями, актерами, чиновниками и бизнесменами, занимаю позицию президента и SU Sport Events Executive.



Наш университет предоставляет скоростной интернет, библиотеку, спортзал, студенческие зоны, где мы можем свободно проводить время. У студентов полная свобода действий. Вуз поддерживает любые разумные идеи и проекты.



В WIUT обучаются самые продвинутые ребята. Наших студентов объединяет Рre-canteen, особая философия и социальная жизнь, которой нет ни в одном другом университете Узбекистана.



Саидазимхон Асрорхужаев, 19 лет, город — Ташкент, студент 3 курса TEAM University факультета Международного Бизнеса,@asrorkhuzhaev









Я сооснователь проекта Well by Informatoriy, где мы внедряем систему дополнительного образования по развитию гибких навыков, изучению английского языка и математики внутри государственных школ. Параллельно обучаюсь в частном предпринимательском университете TEAM University на факультете Международного Бизнеса. Являюсь президентом Студенческого Объединения.

Я учусь здесь уже третий год. Мне понравилась миссия университета — обучать будущих предпринимателей, которые будут развивать технические и коммуникационные навыки.



Наш вуз был создан известными в стране предпринимателями. Они самостоятельно ведут множество проектов, поэтому мы можем учиться у лучших.



Университет предоставляет английское образование, по окончанию выдает два диплома: один локального образца, а другой от партнера London South Bank University.



Атмосферу в университете создает окружение: преподаватели и нереально продвинутые студенты. Еще к нам для гостевых лекций и бизнес-завтраков часто приходят известные специалисты и владельцы бизнеса.



Среди студентов много тех, кто уже ведет свой бизнес. Все работают над собственным развитием, что вдохновляет создавать крутые проекты.