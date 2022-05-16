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Где смотреть фильмы и сериалы на английском языке с субтитрами — 7 сайтов
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Сегодня в 11:45

Где смотреть фильмы и сериалы на английском языке с субтитрами — 7 сайтов

Говорят, что просмотр фильмов и сериалов в оригинале — отличный способ подтянуть знание иностранного языка. Делимся 7 платформами, где вы можете найти контент в оригинале с субтитрами.


Lelang


Отличный ресурс, на котором можно подключить не только английские, но и русские субтитры. Хороший вариант для тех, кто только начинает учить язык, так как двойные субтитры помогают уловить мысль, не занимаясь переводом самостоятельно.


сериалы


English Films


Здесь легко найти интересующий сериал или фильм в оригинальной озвучке с субтитрами. Есть дополнительная функция — вкладка с сохраненными словами и фразами.


2sub.tv


Фильмы, сериалы, мультфильмы в оригинале и с субтитрами. Поддерживаемые языки: английский, немецкий, итальянский.


Show-English


На сайте можно найти как фильмы с сериалами, так и выпуски популярных шоу, вроде Jimmy Kimmel или CrashCourse.


английский язык


Speechyard


Платформа сопровождает сериалы и видеоролики интерактивными субтитрами, при наведении на которые появляется перевод. Здесь же можно найти упражнения на грамматику и пополнить словарный запас.


Friends10


На площадке не большой выбор контента, но есть все основные ситкомы и классические фильмы, а видео воспроизводится в хорошем качестве и без рекламы.


Ororo


Сайт позволяет смотреть ролики известных YouTube-шоу на английском языке. Есть возможность регулировать скорость воспроизведения, быстро переводить слова и добавлять их в личный словарь.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.