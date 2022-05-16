Где смотреть фильмы и сериалы на английском языке с субтитрами — 7 сайтов

Говорят, что просмотр фильмов и сериалов в оригинале — отличный способ подтянуть знание иностранного языка. Делимся 7 платформами, где вы можете найти контент в оригинале с субтитрами.





Отличный ресурс, на котором можно подключить не только английские, но и русские субтитры. Хороший вариант для тех, кто только начинает учить язык, так как двойные субтитры помогают уловить мысль, не занимаясь переводом самостоятельно.













Здесь легко найти интересующий сериал или фильм в оригинальной озвучке с субтитрами. Есть дополнительная функция — вкладка с сохраненными словами и фразами.





Фильмы, сериалы, мультфильмы в оригинале и с субтитрами. Поддерживаемые языки: английский, немецкий, итальянский.





На сайте можно найти как фильмы с сериалами, так и выпуски популярных шоу, вроде Jimmy Kimmel или CrashCourse.













Платформа сопровождает сериалы и видеоролики интерактивными субтитрами, при наведении на которые появляется перевод. Здесь же можно найти упражнения на грамматику и пополнить словарный запас.





На площадке не большой выбор контента, но есть все основные ситкомы и классические фильмы, а видео воспроизводится в хорошем качестве и без рекламы.





Сайт позволяет смотреть ролики известных YouTube-шоу на английском языке. Есть возможность регулировать скорость воспроизведения, быстро переводить слова и добавлять их в личный словарь.