Где предприниматель может получить поддержку — программы от ЕБРР

Азим Гайбулин, сотрудник ЕББР, направление развития малого и среднего бизнеса
Европейский банк реконструкции и развития — это международный финансовый институт. Основная миссия — развитие открытой и устойчивой экономики, которая применяет принципы демократии.
ЕББР — инвестиционный институт, мы вкладываем средства в проекты, которые развивают страну. Также у нас есть инструменты для развития малого и среднего бизнеса, так как это основной элемент любой устойчивой экономики. Мы работаем по направлениям финансовой и нефинансовой поддержки.
Мы работаем в рамках пятого направления дорожной карты бизнеса, поэтому применяем правила, которые записаны в этой программе. Чтобы предприниматель мог получить нашу поддержку, его бизнес должен соответствовать следующим параметрам:
— количество сотрудников — до 250
— оборот — до 3 000 000 МРП
— желательно, чтобы компания была зарегистрирована в Казахстане на протяжении более двух лет
— компания работает в приоритетных отраслях экономики.
У нас есть представительства не только в Алматы и Нур-Султане, но и в других крупных городах. Можно прийти в офис в вашем городе и получить консультацию.
Финансовая поддержка
Программа финансирования малого и среднего бизнеса через банки-партнеры
ЕББР предоставляет средства банкам второго уровня, а они через свои линии распределяют деньги бизнесу. Эти средства нецелевые, поэтому они предназначены только для этого направления. Предприниматели могут обратиться в наши банки-партнеры и получить деньги от Европейского банка.
Банки-партнеры:
— «Банк ЦентрКредит»
— ForteBank
— Kmf
— «Шинхан Банк Казахстан».
Решение о финансировании предприятия принимается совместно: голос имеет как банк-партнер, так и ЕББР.
В рамках этой программы нам интересны проекты, направленные на реконструкцию и развитие. Важно, чтобы предприятие показало, что хочет расти, развиваться, вводить новые продукты на рынок, усилять свои позиции за счет внедрения новых инструментов.
Программа прямого финансирования
Также мы прорабатываем возможность финансирования бизнеса напрямую, но также в партнерстве с банком.
Нефинансовая поддержка
Нефинансовая поддержка направлена на оптимизацию внутренних процессов, привлечение скрытых ресурсов компании. Это инвестиции, которые не дают мгновенный эффект, но хороши в долгосрочной перспективе. Здесь также есть несколько программ.
Привлечение местных консультантов
Это программа для узконаправленных проектов, когда мы помогаем предпринимателю с решением актуального запроса.
Для этого предприятие заполняет стандартную заявку. Наши коллеги обрабатывают ее, проводят беседу с предпринимателем, чтобы понять проблему, затем прорабатывают проект поддержки, выбирают инструментарий, подбирают консультанта. Путь от заявки до начала работы может занять около трех недель.
В рамках этой программы мы можем провести первичный аудит, оказать помощь в поиске нужного специалиста под запрос предпринимателя. Также мы поддерживаем проект с технической точки зрения, даем рекомендации. Можем профинансировать до 50% стоимости консультационных услуг привлеченного специалиста.
Например, если предприниматель хочет разработать систему автоматизации для своего бизнеса, мы предложим ему на выбор несколько компаний, которые работают в этом направлении. Владелец бизнеса сможет изучить их, пообщаться с каждым и выбрать оптимальный вариант для себя. Затем начинается непосредственная работа над проектом, где мы также можем давать рекомендации исходя из потребностей бизнесмена.
Привлечение международных отраслевых экспертов
Это направление разработано для предпринимателей, которые развивают средний бизнес или достаточно устойчивый малый бизнес. Для них мы приглашаем людей, которые имеют международный опыт работы в разных странах в определенной сфере, при этом обладают управленческим опытом. Такой специалист приезжает в Казахстан на срок до 18 месяцев и помогает бизнесу развиваться за счет своего большого опыта.
Мы тщательно отбираем консультантов, чтобы убедиться, что его квалификация соответствует нашим критериям, заявленной стоимости и профилю конкретного проекта.
Направление «Женщины в бизнесе»
Это направление было разработано специально для женщин-предпринимателей. Оно включает в себя все программы, которые были перечислены выше. Отличие в том, что здесь для нас не важно направление бизнеса.
Помимо этого мы проводим для женщин коучинговые проекты. Выбираем опытного ментора, который сопровождает их и помогает не только развивать компанию, но и владельца бизнеса как предпринимателя.
Советы
1. Не бойтесь использовать стороннюю помощь. Профессионалы в той или иной области могут вам помочь и пройти определенный этап развития гораздо быстрее.
2. Зачастую компании не знают о своих внутренних резервах, но важно их увидеть, соединить и вывести компанию на новый уровень.
3. Чтобы сделать этот процесс более безопасным, можно обращаться в ЕББР. Мы можем провести вас по всему процессу, чтобы вам было комфортно. Можем посоветовать, как улучшить бизнес, и порекомендовать, кто это может сделать. К тому же облегчить этот процесс с точки зрения финансов.