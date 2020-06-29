Где предприниматель может получить поддержку — программы от ЕБРР

О ЕББР



Финансовая поддержка





Программа финансирования малого и среднего бизнеса через банки-партнеры



Программа прямого финансирования

Нефинансовая поддержка



Привлечение местных консультантов







Привлечение международных отраслевых экспертов



Направление «Женщины в бизнесе»





Советы

Основная миссия — развитие открытой и устойчивой экономики, которая применяет принципы демократии.Также у нас есть инструменты для развития малого и среднего бизнеса, так как это основной элемент любой устойчивой экономики. Мы работаем по направлениям финансовой и нефинансовой поддержки.Чтобы предприниматель мог получить нашу поддержку, его бизнес должен соответствовать следующим параметрам:— количество сотрудников — до 250— оборот — до 3 000 000 МРП— желательно, чтобы компания была зарегистрирована в Казахстане на протяжении более двух лет— компания работает в приоритетных отраслях экономики.Можно прийти в офис в вашем городе и получить консультацию.Эти средства нецелевые, поэтому они предназначены только для этого направления. Предприниматели могут обратиться в наши банки-партнеры и получить деньги от Европейского банка.Банки-партнеры:— «Банк ЦентрКредит»— ForteBank— Kmf— «Шинхан Банк Казахстан».Важно, чтобы предприятие показало, что хочет расти, развиваться, вводить новые продукты на рынок, усилять свои позиции за счет внедрения новых инструментов.Также мы прорабатываем возможность финансирования бизнеса напрямую, но также в партнерстве с банком.Это инвестиции, которые не дают мгновенный эффект, но хороши в долгосрочной перспективе. Здесь также есть несколько программ.Это программа для узконаправленных проектов, когда мы помогаем предпринимателю с решением актуального запроса.Наши коллеги обрабатывают ее, проводят беседу с предпринимателем, чтобы понять проблему, затем прорабатывают проект поддержки, выбирают инструментарий, подбирают консультанта. Путь от заявки до начала работы может занять около трех недель.Также мы поддерживаем проект с технической точки зрения, даем рекомендации. Можем профинансировать до 50% стоимости консультационных услуг привлеченного специалиста.Владелец бизнеса сможет изучить их, пообщаться с каждым и выбрать оптимальный вариант для себя. Затем начинается непосредственная работа над проектом, где мы также можем давать рекомендации исходя из потребностей бизнесмена.Для них мы приглашаем людей, которые имеют международный опыт работы в разных странах в определенной сфере, при этом обладают управленческим опытом. Такой специалист приезжает в Казахстан на срок до 18 месяцев и помогает бизнесу развиваться за счет своего большого опыта.Мы тщательно отбираем консультантов, чтобы убедиться, что его квалификация соответствует нашим критериям, заявленной стоимости и профилю конкретного проекта.Оно включает в себя все программы, которые были перечислены выше. Отличие в том, что здесь для нас не важно направление бизнеса.Выбираем опытного ментора, который сопровождает их и помогает не только развивать компанию, но и владельца бизнеса как предпринимателя.Профессионалы в той или иной области могут вам помочь и пройти определенный этап развития гораздо быстрее.Мы можем провести вас по всему процессу, чтобы вам было комфортно. Можем посоветовать, как улучшить бизнес, и порекомендовать, кто это может сделать. К тому же облегчить этот процесс с точки зрения финансов.