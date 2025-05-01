Где послушать живую музыку в Душанбе: 7 лучших заведений

В Душанбе есть множество ресторанов, где можно не только насладиться вкусной едой и провести время в уютной атмосфере, но и послушать живую музыку. Мы собрали для вас лучшие места, где можно расслабиться, отдохнуть и насладиться живыми выступлениями.

Latina, @latina.dushanbe

Ресторан бразильской кухни, где вы сможете насладиться яркими выступлениями, потанцевать и весело провести время.





Anzur, @anzur.rest

Идеальное место для проведения мероприятия. Ресторан предлагает своим гостям живую музыку, шоу-программы и множество других интересных фишек.





«Бухоро», @restaurantbuhoro

Уютное место, где каждый гость сможет насладиться изысканными блюдами восточной кухни, теплой атмосферой и живыми выступлениями.





Amani, @amani.dushanbe

Здесь вы сможете не только насладиться живой музыкой, но и увидеть впечатляющее вечернее шоу от барменов ресторана.





Bavaria House, @bavariahouse_tj

Для любителей ярких и зажигательных вечеров это место станет настоящей находкой. Здесь можно насладиться авторской кухней, послушать живую музыку, потанцевать и зарядиться отличным настроением.





Osteria Mario, @mario_shvili_dushanbe

В этом ресторане можно отведать блюда итальянской и грузинской кухонь, окунуться в незабываемую атмосферу и насладиться живой музыкой.





Community, @community_dushanbe

Гастробар для любителей шоу, ярких мероприятий, живой музыки и невероятной атмосферы — идеальное место, где каждый сможет расслабиться и насладиться вечером.