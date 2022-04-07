Где поработать фрилансеру в Баку, Ереване или Тбилиси: 15 классных коворкингов и пространств

В 21 веке работать в офисе вовсе необязательно, предоставлять свои услуги можно из дома. Подобрали несколько комфортных коворкинг-центров в Тбилиси, Баку и Ереване для фрилансеров и путешественников.
Тбилиси, Грузия
Terminal, @terminaltbilisi
Terminal — первый грузинский бренд, предоставляющий коворкинг-пространства в столице Грузии. Компания предлагает шесть локаций для фрилансеров и стартапов.
Lokal, @lokaltbilisi
Место объединяет в себе коворкинг и коливинг. Вы можете не только воспользоваться приватным офисом, быстрым WiFi для работы, но и отдохнуть в своем номере с красивым видом из балкона. Local часто проводит воркшопы, нетворкинги и другие бесплатные мероприятия для посетителей.
Ano, @ano.tbilisi
Эстетичное и современное место для работы. В офисе нет обслуживающего персонала, поэтому оно доступно в любое время дня и ночи. Также Ano предоставляет высокоскоростной WiFi, второй экран для ноутбука и кофе.
Impact Hub Tbilisi, @impacthubtbilisi
Impact Hub Tbilisi — это пространство для совместной работы в Тбилиси, где фрилансеры встречаются, сотрудничают и создают проекты. Коворкинг-центр связан с филиалами Impact Hub по всему миру.
KD4US, @kd4us
Пространство премиум-класса со 110 рабочими местами, бокс-офисами, конференц-залами. Также здесь есть зоны отдыха и современная техника для работы. Коворкинг находится в здании KING DAVID, которое известно необычной архитектурой.
Regus
Международная компания, которая работает и в Тбилиси. Компания обеспечивает клиентов быстрым интеренетом, новой техникой, обслуживающим персоналом и многим другим.
Ереван, Армения
Debed.life, @debed.life
Это рабочее пространство с номерами для проживания. Цель Debed в том, чтобы показать посетителям красивые виды Армении, познакомиться с новыми людьми в приятной домашней обстановке, не отрываясь от работы. Подходит для фрилансеров в отпуске.
256.foundation
Коворкинг-пространство с модернизированным дизайном, в котором есть конференц-залы, комнаты для звонков, а в общих рабочих пространствах соблюдается тишина. Центр работает круглосуточно, всегда есть быстрый интернет.
BŪRO work'n'roll
Место для работы, которое больше напоминает бар, а не коворкинг. Несмотря на необычный дизайн, место отлично подходит для фрилансеров, которые хотят разнообразить свою рутину. Заведение предоставляет проектор, WiFi и компьютеры для использования.
LOFT.center
Место, подходящее для работы фрилансеров, проведения тренингов, презентаций и конференций. Заведение с приятным дизайном, которое дает возможность поработать в непринужденной обстановке и познакомиться с креативными людьми.
Баку, Азербайджан
COLAB. Coworking Center, @colab.az
Пространство отличается современным дизайном и удобным расположением. Мебель подобрана для удобства фрилансеров, подходит тем, кому хочется сохранить личное пространство, не отвлекаясь на людей.
Fabrika Coworking Center,@fabrika.coworking
Известное место работы среди фрилансеров, потому что находится в центре города. В коворкинг-центре часто арендуют помещения для проведения мастер-классов, тренингов и конференций.
TheOffice, @theoffice.az
Пространство подходит как фрилансерам, так и начинающим стартапам. В TheOffice большое количество отдельных офисов, конференц-залов и рабочих столов с современным и приятным дизайном.
Regus
Regus — это сеть рабочих пространств. У международной компании есть два бизнес-центра с коворкингом в Баку: BWC Business Centre и Ask Plaza. Regus предлагает клиентам виртуальные офисы, переговорные комнаты и юридический адрес.
W_Space, @wspaceaz
W_Space — заведение, которое сочетает в себе и кафе, и рабочее пространство. Вы можете арендовать отдельную комнату для переговоров, устроить тренинг или собрание в неофициальной обстановке.