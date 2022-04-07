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Где поработать фрилансеру в Баку, Ереване или Тбилиси: 15 классных коворкингов и пространств
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07.04.2020

Где поработать фрилансеру в Баку, Ереване или Тбилиси: 15 классных коворкингов и пространств

В 21 веке работать в офисе вовсе необязательно, предоставлять свои услуги можно из дома. Подобрали несколько комфортных коворкинг-центров в Тбилиси, Баку и Ереване для фрилансеров и путешественников.


Тбилиси, Грузия


Terminal, @terminaltbilisi


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Terminal — первый грузинский бренд, предоставляющий коворкинг-пространства в столице Грузии. Компания предлагает шесть локаций для фрилансеров и стартапов.

Lokal, @lokaltbilisi


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Место объединяет в себе коворкинг и коливинг. Вы можете не только воспользоваться приватным офисом, быстрым WiFi для работы, но и отдохнуть в своем номере с красивым видом из балкона. Local часто проводит воркшопы, нетворкинги и другие бесплатные мероприятия для посетителей.

Ano, @ano.tbilisi


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Эстетичное и современное место для работы. В офисе нет обслуживающего персонала, поэтому оно доступно в любое время дня и ночи. Также Ano предоставляет высокоскоростной WiFi, второй экран для ноутбука и кофе.

Impact Hub Tbilisi, @impacthubtbilisi


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Impact Hub Tbilisi — это пространство для совместной работы в Тбилиси, где фрилансеры встречаются, сотрудничают и создают проекты. Коворкинг-центр связан с филиалами Impact Hub по всему миру.

KD4US, @kd4us


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Пространство премиум-класса со 110 рабочими местами, бокс-офисами, конференц-залами. Также здесь есть зоны отдыха и современная техника для работы. Коворкинг находится в здании KING DAVID, которое известно необычной архитектурой.

Regus


Международная компания, которая работает и в Тбилиси. Компания обеспечивает клиентов быстрым интеренетом, новой техникой, обслуживающим персоналом и многим другим.

Ереван, Армения


Debed.life, @debed.life


debed.jpg

Это рабочее пространство с номерами для проживания. Цель Debed в том, чтобы показать посетителям красивые виды Армении, познакомиться с новыми людьми в приятной домашней обстановке, не отрываясь от работы. Подходит для фрилансеров в отпуске.

256.foundation


265 hub.jpg

Коворкинг-пространство с модернизированным дизайном, в котором есть конференц-залы, комнаты для звонков, а в общих рабочих пространствах соблюдается тишина. Центр работает круглосуточно, всегда есть быстрый интернет.

BŪRO work'n'roll


buro.jpg

Место для работы, которое больше напоминает бар, а не коворкинг. Несмотря на необычный дизайн, место отлично подходит для фрилансеров, которые хотят разнообразить свою рутину. Заведение предоставляет проектор, WiFi и компьютеры для использования.

LOFT.center


loft.jpg

Место, подходящее для работы фрилансеров, проведения тренингов, презентаций и конференций. Заведение с приятным дизайном, которое дает возможность поработать в непринужденной обстановке и познакомиться с креативными людьми.

Баку, Азербайджан


COLAB. Coworking Center, @colab.az


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Пространство отличается современным дизайном и удобным расположением. Мебель подобрана для удобства фрилансеров, подходит тем, кому хочется сохранить личное пространство, не отвлекаясь на людей.

Fabrika Coworking Center,@fabrika.coworking


fabrika

Известное место работы среди фрилансеров, потому что находится в центре города. В коворкинг-центре часто арендуют помещения для проведения мастер-классов, тренингов и конференций.

TheOffice, @theoffice.az


office

Пространство подходит как фрилансерам, так и начинающим стартапам. В TheOffice большое количество отдельных офисов, конференц-залов и рабочих столов с современным и приятным дизайном.

Regus


Regus — это сеть рабочих пространств. У международной компании есть два бизнес-центра с коворкингом в Баку: BWC Business Centre и Ask Plaza. Regus предлагает клиентам виртуальные офисы, переговорные комнаты и юридический адрес.

W_Space, @wspaceaz


w space.jpg

W_Space — заведение, которое сочетает в себе и кафе, и рабочее пространство. Вы можете арендовать отдельную комнату для переговоров, устроить тренинг или собрание в неофициальной обстановке.

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#грузия #коворкинг #армения #азербайджанцы #фрилансеры
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.