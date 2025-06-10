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Где попробовать настоящий каракольский ашлям-фу: 8 проверенных мест
Центральная Азия

05.06.2025

Где попробовать настоящий каракольский ашлям-фу: 8 проверенных мест

Ашлям-фу — культовое летнее блюдо, которое давно стало гастрономическим символом города Каракол. Холодная лапша в кисло-остром соусе — то, что ищут и местные, и туристы. В этой статье мы собрали восемь мест, где готовят самый вкусный ашлям-фу — от уличных точек до семейных кафе.


«У Саиды», @ashlyanfuusaidy


Популярное место, где готовят ашлям-фу по старинному рецепту, передающемуся больше 40 лет. Заведение широко известно среди местных жителей.


«Красный дракон»


Заведение в Караколе, которое уделяет особое внимание ашлям-фу. В меню представлено пять разновидностей этого блюда: «Красный дракон», «Зеленый дракон», «Кун-фу», «Дунк ашлям-фу» и «Золотой дракон». Каждое из них отличается уникальным сочетанием специй и ингредиентов, что позволяет выбрать вариант по вкусу — от более острых до мягких и ароматных.


«Каракол»


Кафе «Каракол» — одно из старейших заведений города, расположенное в центральной части Каракола. Заведение предлагает блюда дунганской, кыргызской и узбекской кухонь. Ашлям-фу здесь подают в классическом исполнении — с крахмальным желе, лапшой и острым соусом. Кафе пользуется популярностью у местных жителей и туристов благодаря стабильному качеству и спокойной атмосфере.


«У Тахмины»


«У Тахмины» — кафе в Караколе с более чем двадцатилетней историей, специализирующееся на ашлям-фу. Оно расположено на рынке Бугу вместе с другими заведениями, предлагающими разнообразные варианты этого блюда.


«Дасторкон», @dastorkon_ethno


Этно-кафе «Дасторкон» — заведение в Караколе, где можно попробовать блюда кыргызской, дунганской, уйгурской и других кухонь. В меню представлено традиционное ашлям-фу. Интерьер оформлен в национальном стиле с использованием традиционного декора и орнаментов. В летний период в кафе проводятся вечера с живой музыкой, где выступают музыканты, играющие на национальных инструментах.


«Ашлянфу у Миры»


Популярное заведение в Караколе, где готовят традиционное дунганское ашлям-фу. В меню представлены классические и авторские варианты блюда с крахмальным желе, лапшой, омлетом и острым соусом.


«Эллада»


Кафе «Эллада» в Караколе предлагает блюда традиционной кыргызской кухни, включая ашлям-фу, лагман, манты, самсу и плов. Заведение предоставляет услуги по заказу столиков и предлагает блюда на вынос. Также здесь есть отдельные кабинки, что обеспечивает комфортное пребывание гостей.


«Бапа №1»


Одно из известных заведений Каракола, работающее с 1999 года и специализирующееся на ашлям-фу. Здесь подают традиционный вариант этого холодного блюда, которое любят и местные, и туристы.

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