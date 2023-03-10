Где получить полезные навыки и знания в IT. 10 онлайн-курсов от Microsoft, Meta, IBM и не только

Собрали подборку курсов в IT-сфере, после окончания которых вам выдадут сертификат.







Если вы только начинаете карьеру в IT, или, наоборот, уже работаете в сфере, практический подход от Microsoft поможет вам быстрее и увереннее достичь своих целей. Компания предоставляет ряд полезных и бесплатных курсов таких как «Основы Microsoft Azure», «Написание первого кода на языке C#», «Анализ данных», «Введение в Power BI».





GeekBrains

Курсы от GreekBrains состоят из видеозаписей онлайн-занятий, методических пособий и практических заданий. После окончания выдается сертификат. Радует возможность прохождения самых разных курсов: от IT-инженера до разработчика.





Coursera предоставляет ряд бесплатных и платных курсов. После завершения некоторых из них вам выдают сертификаты. Ориентировочное время прохождения — шесть месяцев.





Skillbox

У Skillbox есть более 780 курсов по самым разным направлениям в IT. Платформа предоставляет топовые возможности для обучения. Вы сможете стать специалистом с нуля, собрать портфолио и начать карьеру через несколько месяцев.





«GoogleНавыки»

В «GoogleНавыки» вы можете найти бесплатные курсы, которые помогут вам в развитии бизнеса или освоении новой профессии. Можно изучать отдельные модули или проходить курсы целиком. После выдается сертификат, который послужит отличным дополнением к портфолио.





Профессиональная сертификация «IТ-автоматизация с помощью Python» от Google

Сертификация начального уровня, рассчитанная на шесть курсов, обучит Python, Git и автоматизации IТ, которые помогут продвинуться по карьерной лестнице.





Профессиональная сертификация от Meta. Изучите основы фронтенд-разработки и получите востребованные навыки программирования, разработав пользовательский интерфейс веб-приложения для своего портфолио.





Introduction to Front-End Development от Meta

Курс, на котором вам расскажут о повседневных обязанностях веб-разработчика.





Crash Course on Python

Курс научит вас основам написания простых программ на Python с использованием наиболее распространенных структур.





«Профессиональная сертификация «Наука о данных IBM»

Данный курс поможет начать карьеру в области науки о данных и ML. Вы получите навыки работы с данными и изучите Python и SQL. После завершения выдается сертификат.