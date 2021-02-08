Где покупают одежду алматинцы и астанчане: 16 магазинов дизайнерской одежды 

Сделали подборку магазинов, где вы сможете приобрести одежду от местных дизайнеров.







Алматы









Создатели бренда — профессиональные стилисты, три подруги Динара, Дамира и Асель. Ассортимент магазина — базовая одежда, которая не потеряет свою актуальность еще несколько лет.









Blackpepper — бренд комфортной одежды для женщин, мужчин и детей. Особенность продукции — минималистичный дизайн и черно-белые цвета.









Бренд одежды от Сауле Джамиль и Киры Майшевой. В дизайне одежды от Рentatonica соединяются женственность и японско-бельгийский конструктивизм и минимализм.









Основатель бренда — Яна Ильяева. Стильная одежда в выдержанные оттенках — это все про AVVENTURISTA. А оригинальные фасоны могут выделяться из толпы.









Bэlkovna - ателье и шоу-рум, где представлены изделия собственного производства. В ассортименте есть стильные платья на каждый день, верхняя одежда и не только.





Казахстанский бренд Sense X специализируется на пошиве платьев. Также, среди ассортимента можно найти тренчи, пальто и костюмы.









Основатель бренда — молодой дизайнер Альфия Испергенова. Качество, стиль, комфорт — вот, на что опирается дизайнер при создании изделий.









Создатель бренда — fashion-продюсер и дизайнер Сакен Жаксыбаев. Одежда от ZHSAKEN WOMEN придется по вкусу деловым женщинам и девушкам, которые не хотят отставать от трендов.









Казахстанский бренд одежды, специализирующийся на вечерних платьях. Стоит отметить, что среди поклонников бренда есть и звезды казахстанской эстрады.









Стильно и практично — так можно описать вещи, созданные казахстанским брендом. Здесь можно найти трендовые косынки, джинсовые и трикотажные костюмы и многое другое.





Нур-Султан









ARKA — казахстанский бренд трендовой и классической одежды и аксессуаров. Здесь можно найти модные косынки, баски из экокожи и много другой актуальной одежды.









Бренд ShakerBay основан весной 2017 года сестрами Меруерт и Кунаим Шакербаевыми и сразу завоевал любовь в Казахстане и Северной Америке. Вся одежда ShakerBay шьется из натуральных тканей.









Ключевая философия Amani Brand — осознанное потребление. Одежда от Amanda Brand служит своим обладательницам долгое время и даже спустя сезоны остается в тренде. Основатель и дизайнер бренда — Айгуль Кабылбекова.









Основатель бренда — Салтанат Баймухамедова. Вещи от Salta выполнены в минималистичном стиле, поэтому никогда не потеряют своей актуальности. Стоит отметить, что поклонниками бренда являются даже звезды эстрады.









LENAZH — это магазин, где собраны женские коллекции от лучших казахстанских дизайнеров, поэтому каждая покупательница обязательно найдет то, что искала.





The Place — шоу-рум модной и практичной одежды на каждый день. Здесь можно найти все: платья, спортивные костюмы, обувь и даже аксессуары.