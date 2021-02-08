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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Где покупают одежду алматинцы и астанчане: 16 магазинов дизайнерской одежды 
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Сегодня в 19:42

Где покупают одежду алматинцы и астанчане: 16 магазинов дизайнерской одежды 

Сделали подборку магазинов, где вы сможете приобрести одежду от местных дизайнеров.


Алматы


QES, @qes_store


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Создатели бренда — профессиональные стилисты, три подруги Динара, Дамира и Асель. Ассортимент магазина — базовая одежда, которая не потеряет свою актуальность еще несколько лет.


Blackpepper, @blackpepper.kz


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Blackpepper — бренд комфортной одежды для женщин, мужчин и детей. Особенность продукции — минималистичный дизайн и черно-белые цвета.


Рentatonica, @pentatonica


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Бренд одежды от Сауле Джамиль и Киры Майшевой. В дизайне одежды от Рentatonica соединяются женственность и японско-бельгийский конструктивизм и минимализм.


AVVENTURISTA, @avventurista_


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Основатель бренда — Яна Ильяева. Стильная одежда в выдержанные оттенках — это все про AVVENTURISTA. А оригинальные фасоны могут выделяться из толпы.


Bэlkovna, @belkovna_kz


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Bэlkovna - ателье и шоу-рум, где представлены изделия собственного производства. В ассортименте есть стильные платья на каждый день, верхняя одежда и не только.


Sense X, @sense.x


Казахстанский бренд Sense X специализируется на пошиве платьев. Также, среди ассортимента можно найти тренчи, пальто и костюмы.


Laima, @laima_co


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Основатель бренда — молодой дизайнер Альфия Испергенова. Качество, стиль, комфорт — вот, на что опирается дизайнер при создании изделий.


ZHSAKEN WOMEN, @zhsaken_woman


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Создатель бренда — fashion-продюсер и дизайнер Сакен Жаксыбаев. Одежда от ZHSAKEN WOMEN придется по вкусу деловым женщинам и девушкам, которые не хотят отставать от трендов.


Arunaz Atelier, @arunaz_atelier


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Казахстанский бренд одежды, специализирующийся на вечерних платьях. Стоит отметить, что среди поклонников бренда есть и звезды казахстанской эстрады.


Atelier Kassenova, @atelierkassenova


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Стильно и практично — так можно описать вещи, созданные казахстанским брендом. Здесь можно найти трендовые косынки, джинсовые и трикотажные костюмы и многое другое.



Нур-Султан


ARKA, @arka_fashion_brand


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ARKA — казахстанский бренд трендовой и классической одежды и аксессуаров. Здесь можно найти модные косынки, баски из экокожи и много другой актуальной одежды.


ShakerBay, @shakerbay.design


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Бренд ShakerBay основан весной 2017 года сестрами Меруерт и Кунаим Шакербаевыми и сразу завоевал любовь в Казахстане и Северной Америке. Вся одежда ShakerBay шьется из натуральных тканей.


Amani Brand, @amani_brand


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Ключевая философия Amani Brand — осознанное потребление. Одежда от Amanda Brand служит своим обладательницам долгое время и даже спустя сезоны остается в тренде. Основатель и дизайнер бренда — Айгуль Кабылбекова.


Salta, @salta.addict


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Основатель бренда — Салтанат Баймухамедова. Вещи от Salta выполнены в минималистичном стиле, поэтому никогда не потеряют своей актуальности. Стоит отметить, что поклонниками бренда являются даже звезды эстрады.


LENAZH, @astana_lenazh


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LENAZH — это магазин, где собраны женские коллекции от лучших казахстанских дизайнеров, поэтому каждая покупательница обязательно найдет то, что искала.


The Place, @theplace_kz


The Place — шоу-рум модной и практичной одежды на каждый день. Здесь можно найти все: платья, спортивные костюмы, обувь и даже аксессуары.


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#алматы #нурсултан #дизайнеры #дизайнерскаяодежда #казахстанскиебренды
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