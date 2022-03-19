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Где поесть блюда казахской, кыргызской и узбекской кухонь — 22 ресторана в Центральной Азии
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Сегодня в 14:45

Где поесть блюда казахской, кыргызской и узбекской кухонь — 22 ресторана в Центральной Азии

Чтобы лучше познакомиться с культурой Центральной Азии, нужно обязательно попробовать блюда местной кухни. Бешбармак, манты, плов, лагман и многое другое в нашем списке ресторанов, которые стоит посетить.


Казахстан

Ресторан Tarih, @tarih.restaurant


tarih.restaurant

Ресторан современной казахской кухни в Алматы. Основатели заведения вдохновлялись историей и традициями. Поэтому здесь готовят национальные блюда по современным технологиям. Можно попробовать бешбармак, казы, пастрами из говяжьего языка.


Ресторан «Сандық», @sandyq_restaurant

sandyq_restaurant

«Сандық» — известный ресторан казахской национальной кухни в Шымкенте, Туркестане и Алматы. Интерьер заведения, уникальные предметы быта, одежда персонала — все погружает вас в казахскую культуру. А в меню блюда, приготовленные по старинным рецептам казахской кухни.


Ресторан Abay, @abay_koktobe

abay_koktobe

Заведение расположено на высоте 1100 метров над уровнем моря. Тут можно отведать блюда казахской национальной кухни и насладиться прекрасным видом на Алматы со склона горы Кок-Тобе. Интерьер выполнен с элементами национального колорита.


Ресторан Mura, @mura.restaurant.kz

mura.restaurant.kz

Еще один ресторан в Алматы, интерьер которого наполнен множеством элементов быта казахского народа. В меню можно найти брускетты с казы, домашний курт, хасып и многое другое. К горячим блюдам предлагают красные и белые вина.


Ресторан Arnau, @satgrouprest

satgrouprest

Концепция ресторана в Астане строится вокруг казахской национальной кухни. Интерьер наполнен национальными мотивами, атмосферу дополняет живая музыка артистов с народными инструментами. Также здесь можно заказать казахстанское вино.


Кафе «Целинников», @cafe_tselinnikov

cafe_tselinnikov

В столичном кафе «Целинников» подаются не только грузинские блюда, но и казахские национальные. Интерьер выполнен в советском стиле. В меню представлены: казы, шужык, сур ет, бауырсак и другое.


Qazaq Gourmet, @qazaq.gourmet

qazaq.gourmet

Стильный ресторан в Астане. Здесь можно прочувствовать атмосферу казахской культуры. Представлен широкий ассортимент национальных блюд.


«Вечное небо», @vechnoe.nebo.astana

vechnoe.nebo.astana

«Вечное небо» — панорамный ресторан в столице. В меню — блюда кухонь девяти тюркоязычных народов. А из окон открывается шикарный вид на город.

Кыргызстан

Чайхана NAVAT, @navat_kg


navat_kg

NAVAT — сеть заведений в Кыргызстане. Работает в Бишкеке и Оше. Также филиалы есть в Казахстане: в Алматы, Астане и Шымкенте. Популярное место для большой компании, которая хочет попробовать национальную еду восточных народов.


Этнокомплекс «Супара», @supara_kg

supara_kg

Этно-комплекс предлагает посетителям ресторана меню с национальными блюдами. Место подходит для проведения национальных праздников. А туристы могут здесь познакомиться с культурой страны.


Ресторан «Пишпек», @pishpek_restaurant

pishpek_restaurant

Уникальное заведение в Бишкеке, где нашли воплощение вековые традиции. Дизайн выполнен в национальном стиле. Заведение предлагает кухню среднеазиатских и европейских стран.


Этно-ресторан Nakta, @nakta_restaurant

nakta_restaurant_

Ресторан современной кыргызской кухни в столице Кыргызстана. В заведении можно заказать фуршет в национальном формате. Также есть vip-залы с караоке. А самое главное — этнические блюда в авторской подаче.


Ресторан Frunze, @frunze_restaurant


frunze_restaurant_

Еще одно заведение в центре Бишкека. Уникальный ресторан, где применяются технологии молекулярной кухни. Меню сочетает в себе традиционную кухню с современной интерпретацией.


Кафе «Фаиза», faiza.kg


Известное кафе восточной кухни в Бишкеке. Работает более 20 лет. Гости отмечают атмосферу уюта и отдыха. Сюда любят заходить как студенты, так и семьи или деловые люди.

Узбекистан


Ресторан «Голубые купола», @golubiekupola

golubiekupola

Ресторану «Голубые купола» уже более 50 лет. Здесь часто проводят важные мероприятия, деловые ужины и организуют предложения руки и сердца.


Ресторан Afsona, @cafeafsona

cafeafsona_

Яркое и стильное заведение национальной кухни. Интерьер и посуда выполнены в узбекских цветах и элементах. При этом этнический колорит адаптирован под современность.


Ресторан Caravan, @caravan_group

caravan_group

Известный узбекский ресторан в Ташкенте, куда часто приходят знаменитые гости. В заведении необычный, старинный интерьер и вкусные блюда национальной кухни.


Ресторан SalSal, @salsalgroup


salsalgroup

Колоритное заведение с узбекским гостеприимством. Здесь можно попробовать национальные блюда в современной подаче. В меню даже есть вегетарианский плов.


Ресторан Aksu, @aksu.uz

aksu.uz

Современный ресторан национальной кухни в Ташкенте. Здесь можно попробовать фирменный бешбармак, чучварабеш и даже вегетарианский бешбармак.


Ресторан Sultan Saray, @sultan_saray_family_restaurant


sultan_saray_family

Множество оригинальных блюд национальной узбекской и восточной кухонь в красивой подаче. Отличное место, чтобы собраться на семейный ужин.


Ресторан Khan Chapan, @khan.chapan


khan.chapan

В меню ханский бешбармак, восточный вариант салата капрезе, сахарные кости на углях, османский шашлык и много другое. Заведение, где помимо оригинальных блюд гости могут насладиться обширной шоу-программой.


Café 1991, @cafe_1991


cafe_1991

Заведение с восточным гостеприимством, где вас ждет большое разнообразие блюд, красивая подача и необычный интерьер.

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