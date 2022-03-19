Где поесть блюда казахской, кыргызской и узбекской кухонь — 22 ресторана в Центральной Азии

Чтобы лучше познакомиться с культурой Центральной Азии, нужно обязательно попробовать блюда местной кухни. Бешбармак, манты, плов, лагман и многое другое в нашем списке ресторанов, которые стоит посетить.





Казахстан





Ресторан современной казахской кухни в Алматы. Основатели заведения вдохновлялись историей и традициями. Поэтому здесь готовят национальные блюда по современным технологиям. Можно попробовать бешбармак, казы, пастрами из говяжьего языка.









«Сандық» — известный ресторан казахской национальной кухни в Шымкенте, Туркестане и Алматы. Интерьер заведения, уникальные предметы быта, одежда персонала — все погружает вас в казахскую культуру. А в меню блюда, приготовленные по старинным рецептам казахской кухни.









Заведение расположено на высоте 1100 метров над уровнем моря. Тут можно отведать блюда казахской национальной кухни и насладиться прекрасным видом на Алматы со склона горы Кок-Тобе. Интерьер выполнен с элементами национального колорита.









Еще один ресторан в Алматы, интерьер которого наполнен множеством элементов быта казахского народа. В меню можно найти брускетты с казы, домашний курт, хасып и многое другое. К горячим блюдам предлагают красные и белые вина.









Концепция ресторана в Астане строится вокруг казахской национальной кухни. Интерьер наполнен национальными мотивами, атмосферу дополняет живая музыка артистов с народными инструментами. Также здесь можно заказать казахстанское вино.









В столичном кафе «Целинников» подаются не только грузинские блюда, но и казахские национальные. Интерьер выполнен в советском стиле. В меню представлены: казы, шужык, сур ет, бауырсак и другое.









Стильный ресторан в Астане. Здесь можно прочувствовать атмосферу казахской культуры. Представлен широкий ассортимент национальных блюд.











«Вечное небо» — панорамный ресторан в столице. В меню — блюда кухонь девяти тюркоязычных народов. А из окон открывается шикарный вид на город.

Кыргызстан





NAVAT — сеть заведений в Кыргызстане. Работает в Бишкеке и Оше. Также филиалы есть в Казахстане: в Алматы, Астане и Шымкенте. Популярное место для большой компании, которая хочет попробовать национальную еду восточных народов.









Этно-комплекс предлагает посетителям ресторана меню с национальными блюдами. Место подходит для проведения национальных праздников. А туристы могут здесь познакомиться с культурой страны.









Уникальное заведение в Бишкеке, где нашли воплощение вековые традиции. Дизайн выполнен в национальном стиле. Заведение предлагает кухню среднеазиатских и европейских стран.









Ресторан современной кыргызской кухни в столице Кыргызстана. В заведении можно заказать фуршет в национальном формате. Также есть vip-залы с караоке. А самое главное — этнические блюда в авторской подаче.









Еще одно заведение в центре Бишкека. Уникальный ресторан, где применяются технологии молекулярной кухни. Меню сочетает в себе традиционную кухню с современной интерпретацией.





Известное кафе восточной кухни в Бишкеке. Работает более 20 лет. Гости отмечают атмосферу уюта и отдыха. Сюда любят заходить как студенты, так и семьи или деловые люди.

Узбекистан





Ресторану «Голубые купола» уже более 50 лет. Здесь часто проводят важные мероприятия, деловые ужины и организуют предложения руки и сердца.









Яркое и стильное заведение национальной кухни. Интерьер и посуда выполнены в узбекских цветах и элементах. При этом этнический колорит адаптирован под современность.









Известный узбекский ресторан в Ташкенте, куда часто приходят знаменитые гости. В заведении необычный, старинный интерьер и вкусные блюда национальной кухни.









Колоритное заведение с узбекским гостеприимством. Здесь можно попробовать национальные блюда в современной подаче. В меню даже есть вегетарианский плов.









Современный ресторан национальной кухни в Ташкенте. Здесь можно попробовать фирменный бешбармак, чучварабеш и даже вегетарианский бешбармак.





Ресторан Sultan Saray, @sultan_saray_family_restaurant





Множество оригинальных блюд национальной узбекской и восточной кухонь в красивой подаче. Отличное место, чтобы собраться на семейный ужин.





Ресторан Khan Chapan, @khan.chapan





В меню ханский бешбармак, восточный вариант салата капрезе, сахарные кости на углях, османский шашлык и много другое. Заведение, где помимо оригинальных блюд гости могут насладиться обширной шоу-программой.









Заведение с восточным гостеприимством, где вас ждет большое разнообразие блюд, красивая подача и необычный интерьер.