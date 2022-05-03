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  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Где отдохнуть в Узбекистане: 11 отелей и санаториев для комфортного времяпровождения
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Ташкент

Вчера в 15:55

Где отдохнуть в Узбекистане: 11 отелей и санаториев для комфортного времяпровождения

Рассказываем, где в Узбекистане можно приятно провести время, поправить здоровье и отдохнуть в горах.


Hilton Tashkent City


Hilton Tashkent City.jpg

Город: Ташкент

В столице находится отель крупной международной сети Hilton. В распоряжении гостей SPA-центр, тренажерный зал и бассейн. Есть терраса, с которой открывается вид на город, конференц-зал для банкетов.


Санаторий «Сихатгох»

Город: Ташкент

Санаторий для отдыха и улучшения здоровья. Пациентам доступны водные и солевые процедуры, сеансы иглоукалывания и массажа.


Hyatt Regency Tashkent

Город: Ташкент

Пятизвездочный отель в центре столицы, где можно найти все, что нужно для комфортного отдыха. Есть два ресторана и лаунж-бар с разными кухнями мира.


Hampton by Hilton


Hampton by Hilton.jpg

Город: Ташкент

Международный отель находится в центре столицы. В здании работает бизнес-центр, есть бар и фитнес-центр.


Wyndham Tashkent


Город: Ташкент

Пятизвездочный отель международного класса. Гостиница предлагает гостям закрытый и открытый бассейн, фитнес-центр и сауны.


Courtyard by Marriott Tashkent


Город: Ташкент

Отель располагает фитнес-центром, бассейном, пятью конференц-залами, лобби-, лаунж-баром и рестораном с террасой.


Sahid Zarafshon


Sahid Zarafshon.jpg

Город: Бухара

Четырехзвездочный отель находится в центре Бухары. Располагает фитнес-центром, садом, террасой и лаундж-баром.


DiliMah Premium Luxury


Город: Самарканд

Гостиница расположена рядом со старым городом и вокзалом около популярных достопримечательностей. Есть сауна, бассейн и фитнес-центр.


Санаторий «Чорток»


Расположен в Наманганской области, Чортокский район

Курорт в долине реки Чартак-Сай. В лечении применяют йодо-бромовые минеральные воды, гальвано-грязь.


Sayyod Yurt Camp


Sayyod Yurt Camp.jpg

Город: поселок Саят

Кемпинг и отдых в Нуратинских горах. Подходящее место для отдыха от городской суеты. Предлагают юрты, походы в горы, плавание в бассейне. Рядом есть озеро Тузкан.

Jipek Joli Inn


Город: Нукус

Комплекс находится в центре города, но вдали от шумных улиц. Есть современный отель и гостиница с номерами, оформленными в традиционном стиле.

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#путешествия #туризм #узбекистан #ташкент #кудапоехать
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.