Где отдохнуть в Узбекистане: 11 отелей и санаториев для комфортного времяпровождения

Рассказываем, где в Узбекистане можно приятно провести время, поправить здоровье и отдохнуть в горах.





Hilton Tashkent City





Город: Ташкент



В столице находится отель крупной международной сети Hilton. В распоряжении гостей SPA-центр, тренажерный зал и бассейн. Есть терраса, с которой открывается вид на город, конференц-зал для банкетов.



Санаторий «Сихатгох»



Город: Ташкент

Санаторий для отдыха и улучшения здоровья. Пациентам доступны водные и солевые процедуры, сеансы иглоукалывания и массажа.





Hyatt Regency Tashkent



Город: Ташкент

Пятизвездочный отель в центре столицы, где можно найти все, что нужно для комфортного отдыха. Есть два ресторана и лаунж-бар с разными кухнями мира.





Hampton by Hilton









Город: Ташкент

Международный отель находится в центре столицы. В здании работает бизнес-центр, есть бар и фитнес-центр.





Wyndham Tashkent





Город: Ташкент



Пятизвездочный





Город: ТашкентПятизвездочный отель международного класса. Гостиница предлагает гостям закрытый и открытый бассейн, фитнес-центр и сауны.

Courtyard by Marriott Tashkent





Город: Ташкент

Город: Ташкент

Отель располагает фитнес-центром, бассейном, пятью конференц-залами, лобби-, лаунж-баром и рестораном с террасой.







Sahid Zarafshon





Город: Бухара

Четырехзвездочный отель находится в центре Бухары. Располагает фитнес-центром, садом, террасой и лаундж-баром.





DiliMah Premium Luxury



Город: Самарканд





Город: Самарканд

Гостиница расположена рядом со старым городом и вокзалом около популярных достопримечательностей. Есть сауна, бассейн и фитнес-центр.

Санаторий «Чорток»





Расположен в Наманганской области, Чортокский район





Расположен в Наманганской области, Чортокский район

Курорт в долине реки Чартак-Сай. В лечении применяют йодо-бромовые минеральные воды, гальвано-грязь.

Sayyod Yurt Camp





Город: поселок Саят

Кемпинг и отдых в Нуратинских горах. Подходящее место для отдыха от городской суеты. Предлагают юрты, походы в горы, плавание в бассейне. Рядом есть озеро Тузкан.





Jipek Joli Inn





Город: Нукус



Комплекс находится в центре города, но вдали от шумных улиц. Есть современный отель и гостиница с номерами, оформленными в традиционном стиле.