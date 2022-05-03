Где отдохнуть в Узбекистане: 11 отелей и санаториев для комфортного времяпровождения

Рассказываем, где в Узбекистане можно приятно провести время, поправить здоровье и отдохнуть в горах.
Hilton Tashkent City
Город: Ташкент
В столице находится отель крупной международной сети Hilton. В распоряжении гостей SPA-центр, тренажерный зал и бассейн. Есть терраса, с которой открывается вид на город, конференц-зал для банкетов.
Санаторий «Сихатгох»
Город: Ташкент
Санаторий для отдыха и улучшения здоровья. Пациентам доступны водные и солевые процедуры, сеансы иглоукалывания и массажа.
Hyatt Regency Tashkent
Город: Ташкент
Пятизвездочный отель в центре столицы, где можно найти все, что нужно для комфортного отдыха. Есть два ресторана и лаунж-бар с разными кухнями мира.
Hampton by Hilton
Город: Ташкент
Международный отель находится в центре столицы. В здании работает бизнес-центр, есть бар и фитнес-центр.
Wyndham Tashkent
Город: Ташкент
Пятизвездочный отель международного класса. Гостиница предлагает гостям закрытый и открытый бассейн, фитнес-центр и сауны.
Courtyard by Marriott Tashkent
Город: Ташкент
Отель располагает фитнес-центром, бассейном, пятью конференц-залами, лобби-, лаунж-баром и рестораном с террасой.
Sahid Zarafshon
Город: Бухара
Четырехзвездочный отель находится в центре Бухары. Располагает фитнес-центром, садом, террасой и лаундж-баром.
DiliMah Premium Luxury
Город: Самарканд
Гостиница расположена рядом со старым городом и вокзалом около популярных достопримечательностей. Есть сауна, бассейн и фитнес-центр.
Санаторий «Чорток»
Расположен в Наманганской области, Чортокский район
Курорт в долине реки Чартак-Сай. В лечении применяют йодо-бромовые минеральные воды, гальвано-грязь.
Sayyod Yurt Camp
Город: поселок Саят
Кемпинг и отдых в Нуратинских горах. Подходящее место для отдыха от городской суеты. Предлагают юрты, походы в горы, плавание в бассейне. Рядом есть озеро Тузкан.
Jipek Joli Inn
Город: Нукус
Комплекс находится в центре города, но вдали от шумных улиц. Есть современный отель и гостиница с номерами, оформленными в традиционном стиле.