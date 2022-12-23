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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Где отдохнуть перед Новым годом: 10 горящих туров из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана 
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Вчера в 15:45

Где отдохнуть перед Новым годом: 10 горящих туров из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана 

Популярные направления и доступные цены — 10 недорогих путевок в теплые страны, которые можно посетить в канун Нового года.

Из Алматы

Рас-Аль-Хайма, ОАЭ


Отель: CITYMAX HOTEL RAS AL KHAIMAH 3*
Дата вылета: 22 декабря
Количество дней: 6
Включено в стоимость: проживание, авиаперелет, трансфер, страховка, туркоды
Питание: только завтрак
Цена на одного человека: 266 $
Турфирма: poedem.kz
Контакты: 8 747 095 79 78

Шарм-эль-Шейх, Египет


 Отель: GRAND HALOMY RESORT 3*
Дата вылета: 26 декабря
Количество дней: 6
Включено в стоимость: проживание, авиаперелет, трансфер, страховка, туркоды
Питание: завтрак и ужин
Цена на одного человека: 399 $
Турфирма: poedem.kz
Контакты: 8 707 095 00 15

Анталья, Турция


Отель: SWANDOR HOTELS & RESORT TOPKAPI PALACE 5*
Дата вылета: 26 декабря
Количество дней: 6
Питание: все включено
Цена на одного человека: 890 $
Турфирма: ht.kz
Контакты: 8 700 836 69 40

Из Астаны


Шарджа, ОАЭ


Отель: CITYMAX SHARJAH 3*
Дата вылета: 22 декабря
Количество дней: 6
Включено в стоимость: проживание, авиаперелет, трансфер, страховка, туркоды
Питание: только завтрак
Цена на одного человека: 278 $
Турфирма: poedem.kz
Контакты: 8 747 095 08 29


Шарм-эль-Шейх, Египет


Отель: IL MERCATO HOTEL 5*
Дата вылета: 25 декабря
Количество дней: 7
Включено в стоимость: проживание, авиаперелет, трансфер, страховка, туркоды
Питание: завтрак и ужин
Цена на одного человека: 365 $
Турфирма: poedem.kz
Контакты: 8 747 095 08 29

Стамбул, Турция


 Отель: GOLDEN HORN ISTANBUL 3*
Дата вылета: 21 декабря
Количество дней: 8
Питание: только завтрак
Цена на одного человека: 796 $
Турфирма: ht.kz
Контакты: 8 700 836 69 40

Из Ташкента


Абу-Даби, Дубай, ОАЭ


Отели: Абу-Даби — Crowne Plaza 5* или Holiday Inn Cornish 4*, в Дубае — Сitymax Hotel 3*
Дата вылета: 24 декабря
Количество дней: 2 ночи в Абу-Даби + 5 ночей в Дубае
Включено в стоимость: проживание, авиаперелет, трансфер, страховка, гид
Питание: завтрак и ужин
Цена на одного человека: 580 $
Турфирма: talisman-tour.uz
Контакты: +998 712 003 777

Дубай, ОАЭ


Отель: Signature 1 Hotel Tecom 4*
Дата вылета: 23 декабря
Количество дней: 6
Включено в стоимость: проживание, авиаперелет, трансфер
Питание: только завтрак
Цена на одного человека: 420 $
Турфирма: big trip
Контакты: +998 900 192 200

Из Бишкека


Анталья, Турция


Отель: GRAND PARK LARA 5*
Дата вылета: 30 декабря
Количество дней: 7
Включено в стоимость: проживание, авиаперелет, трансфер
Питание: все включено
Цена на одного человека: 785 $
Турфирма: travel shop bishkek
Контакты: +996 701 66 21 21

Великолепный век — тур


Стамбул-Чанаккале-Троя-Эфес-Кушадасы-Денезли-Памуккале-Анталия
Дата вылета: 21 декабря
Количество дней: 8
Включено в стоимость: проживание в отелях, авиаперелет, трансфер по программе, страховка, гид
Питание: только завтрак
Цена на одного человека: 334 $
Турфирма: caravan.com
Контакты: +996 312 311 811

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#казахстан #путешествия #кыргызстан #узбекистан #центральнаяазия
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.