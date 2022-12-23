Где отдохнуть перед Новым годом: 10 горящих туров из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана 

Из Алматы
Рас-Аль-Хайма, ОАЭ
Отель: CITYMAX HOTEL RAS AL KHAIMAH 3*
Дата вылета: 22 декабря
Количество дней: 6
Включено в стоимость: проживание, авиаперелет, трансфер, страховка, туркоды
Питание: только завтрак
Цена на одного человека: 266 $
Турфирма: poedem.kz
Контакты: 8 747 095 79 78
Шарм-эль-Шейх, Египет
Отель: GRAND HALOMY RESORT 3*
Дата вылета: 26 декабря
Количество дней: 6
Включено в стоимость: проживание, авиаперелет, трансфер, страховка, туркоды
Питание: завтрак и ужин
Цена на одного человека: 399 $
Турфирма: poedem.kz
Контакты: 8 707 095 00 15
Анталья, Турция
Отель: SWANDOR HOTELS & RESORT TOPKAPI PALACE 5*
Дата вылета: 26 декабря
Количество дней: 6
Питание: все включено
Цена на одного человека: 890 $
Турфирма: ht.kz
Контакты: 8 700 836 69 40
Из Астаны
Шарджа, ОАЭ
Отель: CITYMAX SHARJAH 3*
Дата вылета: 22 декабря
Количество дней: 6
Включено в стоимость: проживание, авиаперелет, трансфер, страховка, туркоды
Питание: только завтрак
Цена на одного человека: 278 $
Турфирма: poedem.kz
Контакты: 8 747 095 08 29
Шарм-эль-Шейх, Египет
Отель: IL MERCATO HOTEL 5*
Дата вылета: 25 декабря
Количество дней: 7
Включено в стоимость: проживание, авиаперелет, трансфер, страховка, туркоды
Питание: завтрак и ужин
Цена на одного человека: 365 $
Турфирма: poedem.kz
Контакты: 8 747 095 08 29
Стамбул, Турция
Отель: GOLDEN HORN ISTANBUL 3*
Дата вылета: 21 декабря
Количество дней: 8
Питание: только завтрак
Цена на одного человека: 796 $
Турфирма: ht.kz
Контакты: 8 700 836 69 40
Из Ташкента
Абу-Даби, Дубай, ОАЭ
Отели: Абу-Даби — Crowne Plaza 5* или Holiday Inn Cornish 4*, в Дубае — Сitymax Hotel 3*
Дата вылета: 24 декабря
Количество дней: 2 ночи в Абу-Даби + 5 ночей в Дубае
Включено в стоимость: проживание, авиаперелет, трансфер, страховка, гид
Питание: завтрак и ужин
Цена на одного человека: 580 $
Турфирма: talisman-tour.uz
Контакты: +998 712 003 777
Дубай, ОАЭ
Отель: Signature 1 Hotel Tecom 4*
Дата вылета: 23 декабря
Количество дней: 6
Включено в стоимость: проживание, авиаперелет, трансфер
Питание: только завтрак
Цена на одного человека: 420 $
Турфирма: big trip
Контакты: +998 900 192 200
Из Бишкека
Анталья, Турция
Отель: GRAND PARK LARA 5*
Дата вылета: 30 декабря
Количество дней: 7
Включено в стоимость: проживание, авиаперелет, трансфер
Питание: все включено
Цена на одного человека: 785 $
Турфирма: travel shop bishkek
Контакты: +996 701 66 21 21
Великолепный век — тур
Стамбул-Чанаккале-Троя-Эфес-Кушадасы-Денезли-Памуккале-Анталия
Дата вылета: 21 декабря
Количество дней: 8
Включено в стоимость: проживание в отелях, авиаперелет, трансфер по программе, страховка, гид
Питание: только завтрак
Цена на одного человека: 334 $
Турфирма: caravan.com
Контакты: +996 312 311 811