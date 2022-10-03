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Где отдохнуть осенью: 10 направлений для любителей пляжного отдыха и не только
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01.10.2022

Где отдохнуть осенью: 10 направлений для любителей пляжного отдыха и не только

Лето закончилось, но осень — это идеальное время для путешествий в жаркие страны. Рассказываем, куда можно полететь в октябре.


Турция

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Осень в Турции — это время, когда все еще можно купаться и загорать на пляже, а цены на отели и другие услуги падают. Самые теплые курортные города здесь Анталия и Алания.


Египет


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«Бархатный сезон» — идеальное время для поездки в Египет. В мае-июне в Египте высокие цены, а в июне-июле — невыносимая жара. Осенью спадают и цены, и жара, поэтому это одно из самых удобных времен года для отдыха.


ОАЭ


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«Бархатный сезон» в ОАЭ отличается вариативностью, условно его можно поделить на два периода. Сентябрь-октябрь, когда можно сэкономить, но отдых будет сопровождаться жарой. И ноябрь, когда температура будет комфортно, но цены выйдут на свой пик.


Кипр


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Осень на Кипре длится с сентября по середину октября. Природа будет баловать теплым морем и оптимальной температурой воздуха. Также бархатный сезон на Кипре — это идеальное время для экскурсий.


Таиланд


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Осень в Таиланде — это сезон дождей, поэтому многие туристы предпочитают другое время года для отдыха. Но в этом есть и своим преимущества: отсутствие большого количества туристов и жары, преображение природы, низкие цены.


Тунис


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В сентябре в Тунисе еще солнечно, на курортах продолжается пляжный сезон. В октябре дожди льют постоянно, становится холоднее, поэтому о пляжном отдыхе можно забыть, но для осмотра достопримечательностей можно поехать на юго-восток. Это направление редко посещается туристами, но здесь красиво и интересно.


Греция


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«Бархатный сезон» в Греции — это образец идеального отдыха. Низкие цены на одежду, идеальная погода для купания и различные варианты для развлечений сделают ваш отдых еще интереснее.


Болгария


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Осень в Болгарии радует многим: пляжный отдых, горный, культурный и SPA-туризм.


Индия


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Осенью в Индии высокий уровень влажности, поэтому вы сможете купаться и загорать при максимально комфортной погоде. Также в Индии развит культурный туризм, его можно совмещать с пляжным отдыхом.


Черногория


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Осенью в Черногорию часто приезжают туристы из Северной и Центральной Европы. Здесь красивые пейзажи, чистый воздух. Пляжи уже закрываются, но все еще можно позагорать, а иногда даже искупаться. Еще в этом время здесь проходит много фестивалей.

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#путешествия #туризм #центральнаяазия #кудапоехать #осень
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.