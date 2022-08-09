Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/273/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/27346d21552764af7d2c3c45979db221.JPG
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
gde-ostanovit-sya-na-issyk-kule-oteli-hostely-i-kottedzhi
Где остановиться на Иссык-Куле: отели, хостелы и коттеджи
104
Главная
/
Город 24
/
Город Бишкек

Сегодня в 15:45

Где остановиться на Иссык-Куле: отели, хостелы и коттеджи

Рассказываем, где вы можете остановиться во время путешествия на Иссык-Куль.


Отели

Azure Sport Resort, @azure.kg


Стоимость: от 80 $ / ночь

Azure Sport Resort

Курортный отель расположен рядом с пляжем в селе Булан-Соготту. К услугам гостей терраса и Wi-Fi. Для детей оборудована игровая площадка. Из окон номеров открывается вид на озеро. Можно посетить открытый бассейн, ресторан и бар.

В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье. В числе удобств в номере чайник. В некоторых номерах обустроена кухня с духовкой и плитой. Во всех номерах установлен холодильник.

Сервируют континентальный завтрак.


Арт-отель ololoFamily, @ololo.family


Стоимость: от 75 $ / ночь

Отель с баром расположен в населенном пункте Чон-Сары-Ой. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и детская игровая площадка. В числе удобств — сезонный открытый бассейн, бесплатная частная парковка и Wi-Fi.

В каждом номере есть телевизор с плоским экраном. Из некоторых номеров отеля можно выйти на балкон. Предоставляются полотенца и постельное белье. Гости смогут заняться различными видами активного отдыха в Чон-Сары-Ой и его окрестностях, в том числе пешим туризмом.


Maison, @maison.ik


Стоимость: от 55 $ / ночь

maison

До пляжа можно дойти за две минуты. Отель с баром и террасой находится в Бостери. К услугам гостей ресторан, общий лаундж и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Стойка регистрации работает круглосуточно. В снэк-баре представлен ассортимент напитков.

В распоряжении гостей каждого номера письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Из ряда номеров открывается вид на озеро. В числе стандартных удобств — шкаф для одежды.

В отеле Maison сервируют континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».


Hotel Crocus, @crocushotel.iik


Стоимость: от 47 $ / ночь

Отель «Крокус» расположен на берегу моря в поселке Бостери. К услугам гостей бар, бесплатный Wi-Fi и терраса. Желающие могут забронировать семейные номера. Стойка регистрации открыта круглосуточно. В отеле можно воспользоваться услугами обмена валют.

В числе удобств всех номеров — шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, холодильник, чайник и собственная ванная комната. В некоторых номерах отеля «Крокус» есть балкон. Предоставляются полотенца и постельное белье. Каждое утро для гостей сервируется азиатский завтрак.


Silence hotel, @silence.hotel.ik


Стоимость: от 45 $ / ночь

Silence Hotel

Трехзвездочный отель Silence с видом на пляж расположен в городе Чолпон-Ата. К услугам гостей — ресторан, общий лаундж и терраса. Предлагаются услуги консьержа и экскурсионного бюро. Стойка регистрации открыта круглосуточно. В отеле можно обменять валюту и заказать доставку еды и напитков в номер.

По утрам для гостей сервируется континентальный завтрак или завтрак по меню.

Хостелы

Urban Monkey Tent Hostel&Bar, @tenthostel


Стоимость: 11 $ / ночь

Urban Monkey Tent Hostel&Bar

Хостел и бар Urban Monkey Tent в Караколе предназначен только для взрослых. К услугам гостей бар, общий лаундж и сад. На территории обустроена терраса. Есть общая кухня и бесплатный Wi-Fi на всей территории. По запросу организуется трансфер от и до аэропорта.

Во всех номерах хостела обустроена гостиная зона и предоставляется постельное белье и полотенце


Capsule Hostel


Стоимость: 11 $ / ночь

Хостел Capsule расположен в Караколе. К услугам гостей общий лаундж, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, общая кухня и бесплатный Wi-Fi на всей территории.

Гости хостела могут пользоваться общей ванной комнатой с душем.


Hostel Ask


Стоимость: 13 $ / ночь

hotel ask.jpg

Источник фотографии: agoda.com

В хостеле, расположенном в городе Каракол, к услугам гостей сад, принадлежности для барбекю и терраса. В распоряжении гостей общая кухня и лаундж, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. За дополнительную плату предоставляется частная парковка.

Все номера гостевого дома располагают гостиной зоной. Есть шкаф для одежды и общая ванная комната.

Ежедневно для гостей сервируется американский завтрак.


Homestel Karakol, @homestelkarakol


Стоимость: 18 $ / ночь

Комплекс расположен в городе Каракол. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Есть полностью оборудованная мини-кухня и общая ванная комната.

Для гостей сервируется континентальный или азиатский завтрак. В гостевом доме можно воспользоваться принадлежностями для барбекю.

Гости могут отдохнуть в саду или в общем лаундже.


KbH-Karakol based Hostel, @hostelkbh

Стоимость: 18 $ / ночь

KbH-Karakol based Hostel

К услугам гостей номера с полотенцами, тапочками и общей ванной комнатой с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Общая полностью оборудованная кухня с двумя кофемашинами размещается рядом с общим лаунджем, где можно отдохнуть и посмотреть телевизор.

В хостеле работает круглосуточная стойка регистрации. Гостям предлагают настольные игры.

Коттеджи

Центр отдыха «Каприз», @kapriz_resort

Центр отдыха «Каприз»

Центр отдыха Каприз предлагает комфортные условия проживания в коттеджах на берегу озера, отличный пляж и вкусное разнообразное меню.


Центр отдыха «Радуга», @radugacenter

Центр отдыха на озере Иссык-куль отлично подходит для гостей с самыми разными потребностями. Для семейного отдыха с детьми есть все необходимые условия: бассейны, детские комнаты, аниматоры, специальное меню, пляж и шикарная озелененная территория для прогулок.


Президентский коттедж в пансионате «Солнышко», @solnishkovip.kg

Президентский коттедж в пансионате «Солнышко»

Отличный вариант для большой веселой компании друзей или дружной семьи. На территории есть все необходимое для отдыха, рядом пляж, дискотека и кафе.


Центр отдыха «Солемар», @solemar.kg

Один из немногих пансионатов, предлагающий широкий ассортимент блюд на каждый прием пищи.

Пансионат зарекомендовал себя как оптимальный вариант для семейного отдыха, а также для шумных молодежных компаний.


Пансионат «Курортная деревенька», @kurortnaya_derevenka

Пансионат «Курортная деревенька»

Небольшой пансионат радует выбором коттеджей. Местные цветы окунают гостей в атмосферу тихого деревенского отдыха. Территория охраняется круглые сутки.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#путешествия #туризм #кыргызстан #иссыккуль
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Старые и новые кыргызские фильмы, которые стоит посмотреть
1274
Что значит: «Кызга кырк үйдөн колдоо», и зачем кыргызстанки приходят на девичники
2523
Где в Бишкеке обучают программированию: 6 школ с трудоустройством выпускников
9884
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.