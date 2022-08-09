Где остановиться на Иссык-Куле: отели, хостелы и коттеджи

Рассказываем, где вы можете остановиться во время путешествия на Иссык-Куль.







Отели



Стоимость: от 80 $ / ночь





Курортный отель расположен рядом с пляжем в селе Булан-Соготту. К услугам гостей терраса и Wi-Fi. Для детей оборудована игровая площадка. Из окон номеров открывается вид на озеро. Можно посетить открытый бассейн, ресторан и бар.

В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье. В числе удобств в номере чайник. В некоторых номерах обустроена кухня с духовкой и плитой. Во всех номерах установлен холодильник.

Сервируют континентальный завтрак.







Стоимость: от 75 $ / ночь

Отель с баром расположен в населенном пункте Чон-Сары-Ой. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и детская игровая площадка. В числе удобств — сезонный открытый бассейн, бесплатная частная парковка и Wi-Fi.

В каждом номере есть телевизор с плоским экраном. Из некоторых номеров отеля можно выйти на балкон. Предоставляются полотенца и постельное белье. Гости смогут заняться различными видами активного отдыха в Чон-Сары-Ой и его окрестностях, в том числе пешим туризмом.







Стоимость: от 55 $ / ночь





До пляжа можно дойти за две минуты. Отель с баром и террасой находится в Бостери. К услугам гостей ресторан, общий лаундж и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Стойка регистрации работает круглосуточно. В снэк-баре представлен ассортимент напитков.

В распоряжении гостей каждого номера письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Из ряда номеров открывается вид на озеро. В числе стандартных удобств — шкаф для одежды.

В отеле Maison сервируют континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».







Стоимость: от 47 $ / ночь

Отель «Крокус» расположен на берегу моря в поселке Бостери. К услугам гостей бар, бесплатный Wi-Fi и терраса. Желающие могут забронировать семейные номера. Стойка регистрации открыта круглосуточно. В отеле можно воспользоваться услугами обмена валют.

В числе удобств всех номеров — шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, холодильник, чайник и собственная ванная комната. В некоторых номерах отеля «Крокус» есть балкон. Предоставляются полотенца и постельное белье. Каждое утро для гостей сервируется азиатский завтрак.







Стоимость: от 45 $ / ночь





Трехзвездочный отель Silence с видом на пляж расположен в городе Чолпон-Ата. К услугам гостей — ресторан, общий лаундж и терраса. Предлагаются услуги консьержа и экскурсионного бюро. Стойка регистрации открыта круглосуточно. В отеле можно обменять валюту и заказать доставку еды и напитков в номер.

По утрам для гостей сервируется континентальный завтрак или завтрак по меню.

Хостелы

, @ Urban Monkey Tent Hostel&Bar tenthostel



Стоимость: 11 $ / ночь





Хостел и бар Urban Monkey Tent в Караколе предназначен только для взрослых. К услугам гостей бар, общий лаундж и сад. На территории обустроена терраса. Есть общая кухня и бесплатный Wi-Fi на всей территории. По запросу организуется трансфер от и до аэропорта.

Во всех номерах хостела обустроена гостиная зона и предоставляется постельное белье и полотенце





Capsule Hostel



Стоимость: 11 $ / ночь

Хостел Capsule расположен в Караколе. К услугам гостей общий лаундж, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, общая кухня и бесплатный Wi-Fi на всей территории.

Гости хостела могут пользоваться общей ванной комнатой с душем.





Hostel Ask



Стоимость: 13 $ / ночь





Источник фотографии: agoda.com

В хостеле, расположенном в городе Каракол, к услугам гостей сад, принадлежности для барбекю и терраса. В распоряжении гостей общая кухня и лаундж, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. За дополнительную плату предоставляется частная парковка.

Все номера гостевого дома располагают гостиной зоной. Есть шкаф для одежды и общая ванная комната.

Ежедневно для гостей сервируется американский завтрак.





, @ Homestel Karakol homestelkarakol



Стоимость: 18 $ / ночь

Комплекс расположен в городе Каракол. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Есть полностью оборудованная мини-кухня и общая ванная комната.

Для гостей сервируется континентальный или азиатский завтрак. В гостевом доме можно воспользоваться принадлежностями для барбекю.

Гости могут отдохнуть в саду или в общем лаундже.





, @ KbH-Karakol based Hostel hostelkbh

Стоимость: 18 $ / ночь





К услугам гостей номера с полотенцами, тапочками и общей ванной комнатой с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Общая полностью оборудованная кухня с двумя кофемашинами размещается рядом с общим лаунджем, где можно отдохнуть и посмотреть телевизор.

В хостеле работает круглосуточная стойка регистрации. Гостям предлагают настольные игры.

Коттеджи





Центр отдыха Каприз предлагает комфортные условия проживания в коттеджах на берегу озера, отличный пляж и вкусное разнообразное меню.





Центр отдыха «Радуга», @radugacenter

Центр отдыха на озере Иссык-куль отлично подходит для гостей с самыми разными потребностями. Для семейного отдыха с детьми есть все необходимые условия: бассейны, детские комнаты, аниматоры, специальное меню, пляж и шикарная озелененная территория для прогулок.





Президентский коттедж в пансионате «Солнышко», @solnishkovip.kg





Отличный вариант для большой веселой компании друзей или дружной семьи. На территории есть все необходимое для отдыха, рядом пляж, дискотека и кафе.





Один из немногих пансионатов, предлагающий широкий ассортимент блюд на каждый прием пищи.

Пансионат зарекомендовал себя как оптимальный вариант для семейного отдыха, а также для шумных молодежных компаний.









Небольшой пансионат радует выбором коттеджей. Местные цветы окунают гостей в атмосферу тихого деревенского отдыха. Территория охраняется круглые сутки.