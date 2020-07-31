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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Где общаются предприниматели в Ташкенте: 3 активных сообщества
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Сегодня в 13:30

Где общаются предприниматели в Ташкенте: 3 активных сообщества

Елена Спаркс, город — Ташкент, основатель Women’s Social Networking


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О сообществе


Цель сообщества Women’s Social Networking — объединять сильных, стремящихся и гармоничных девушек Ташкента. Мы видим перспективу роста сообщества по всему миру. И объединяем девушек, которые хотят вдохновлять и вдохновляться, расти и развиваться. А также обмениваться опытом и идеями, заявить о себе и своим деле, качественно проводить время.

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Мы встречаемся на разноформатных событиях, расширяя нашу сеть контактов, чтобы в любой момент быстро находить решение, клиентов, партнеров, а также прокачивать свою коммуникацию.

Каждая встреча — это гарантированные хорошие эмоции и интересные спикеры. Также на мероприятиях выступают тренеры и бизнес-леди, кто делится ответами на темы личностного, профессионального и духовного развития.

Как присоединиться


Стать частью #WSN может каждая девушка, которая вдохновлена созиданием и чувствует, что может внести вклад.

У сообщества есть чат в Telegram для общения. Здесь собирается вся команда, пока нельзя проводить встречи офлайн.

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Мы показываем, что можно отдыхать и общаться с пользой.

На встречах суммируются энергия, идеи и сила всех людей. И это можно направить в желаемое направление.

Для любой встречи продумывается подходящая атмосфера, спикеры, структура и конечная цель, которая ответит на вопрос зачем, почему и что мы будем делать дальше.

Гулнора Махмудова, город — Ташкент, председатель Ассоциации деловых женщин Узбекистана


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О сообществе


У меня большой опыт в сфере управления бизнеса. Ассоциацию деловых женщин Узбекистана мы создали еще в 1991 году, и она была первой в Центральной Азии. Создавалась площадка для презентации своего бизнеса и знакомства с потенциальными партнерами.

Это хорошая возможность выйти на новый уровень. В наших встречах принимают участие представители разных направлений бизнеса.

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Изначально мы общались на темы о том, как женщине найти себя в бизнесе и в чем успех дела. А также как найти контакты и наставников, развиваться не только в своем городе, но и в стране.

Мы взаимодействует с правительством, чтобы оказывать поддержку малому и среднему бизнесу. Вместе выявляем проблемы женского предпринимательства и разрабатываем стратегии.

Как присоединиться


Наша цель — создание платформы как для деловых женщин с опытом, так и для девушек и женщин, только начинающих бизнес. У Ассоциации есть региональные отделения по стране. Чтобы присоединиться, надо подать заявку в штаб в вашем городе.

Также создаются проекты, в рамках которых мы организуем тренинги и семинары для женщин. Самые успешные из них затем выступают на международных выставках брендов и проектов. За это время наши курсы прошли больше 14 тысяч девушек. У девушек из ассоциации есть возможность получать льготные кредиты, в том числе зарубежные.

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Прошлым летом совместно с Вестминстерским университетом в Ташкенте провели обучающие бизнес-тренинги, охватившие около 300 женщин со всех регионов. Сейчас мы приглашаем женщин-предпринимателей на онлайн-встречи по созданию бизнеса. Также проводятся совместные эфиры с посольствами других стран, где рассказывают о мотивации, правильных шагах и опыте стартапов.

Для того что вступить в Ассоциацию, надо иметь мотивацию и желание развиваться.

Хикмат Абдурахманов, город — Ташкент, Ассоциация международного бизнеса и технологий


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О сообществе


АMBiT — некоммерческая организация, которая открывает дополнительные возможности для предпринимателей в развитии бизнеса с зарубежными партнерами. Мы помогаем привлекать современное оборудование и технологии, а также через обучение повышать квалификацию персонала. Ассоциация организует и проводит мероприятия с зарубежными партнерами.

Наша цель — помочь, направить и предоставить услуги предпринимателям для открытия и развития бизнеса. В группу входят: Узбекско-Китайский торговый дом, БЦ «ТехноПлаза», информационный проект «Лаборатория Бизнеса», сеть коворкинг-центров GroundZero, акселератор GroundZero, первый предпринимательский вуз TEAM University и другие.

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Мы помогаем выходить на рынки других стран и увеличивать потенциал экспорта.

Как присоединиться


Для вступления в сообщество надо выбрать вариант членства, подходящий вашей компании. Наши участники получают возможность осуществлять деловые поездки в зарубежные страны, импортировать оборудование и технологии, принимать участие в образовательных программах.

С поддержкой ассоциации создали больше 10 тысяч новых рабочих мест, а также отправили за рубеж на обучение больше 5 тысяч бизнесменов.

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На сегодня мы подписали контракты с ведущими заводами-производителями оборудования за рубежом. Их число уже больше одной тысячи. Также наша организация сотрудничает с банками. А представители принимали участие в бизнес-форумах и выставках в США, Европе и Азии.

За все время в Ассоциацию вступило больше 400 компаний. Мы, со своей стороны, провели 25 открытых семинаров для предпринимателей и организовали 10 бизнес-туров. Планируем продолжать свою миссию — объединять усилия для развития предпринимательства в Узбекистане.

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#бизнес #предприниматель #узбекистан #ташкент
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