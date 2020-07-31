Где общаются предприниматели в Ташкенте: 3 активных сообщества

Елена Спаркс, город — Ташкент, основатель Women’s Social Networking









О сообществе

Как присоединиться

Гулнора Махмудова, город — Ташкент, председатель Ассоциации деловых женщин Узбекистана





О сообществе

Как присоединиться

Хикмат Абдурахманов, город — Ташкент, Ассоциация международного бизнеса и технологий





О сообществе

Как присоединиться

Мы видим перспективу роста сообщества по всему миру. И объединяем девушек, которые хотят вдохновлять и вдохновляться, расти и развиваться. А также обмениваться опытом и идеями, заявить о себе и своим деле, качественно проводить время.Мы встречаемся на разноформатных событиях, расширяя нашу сеть контактов, чтобы в любой момент быстро находить решение, клиентов, партнеров, а также прокачивать свою коммуникацию.Также на мероприятиях выступают тренеры и бизнес-леди, кто делится ответами на темы личностного, профессионального и духовного развития.Здесь собирается вся команда, пока нельзя проводить встречи офлайн.И это можно направить в желаемое направление.Ассоциацию деловых женщин Узбекистана мы создали еще в 1991 году, и она была первой в Центральной Азии. Создавалась площадка для презентации своего бизнеса и знакомства с потенциальными партнерами.В наших встречах принимают участие представители разных направлений бизнеса.А также как найти контакты и наставников, развиваться не только в своем городе, но и в стране.Вместе выявляем проблемы женского предпринимательства и разрабатываем стратегии.У Ассоциации есть региональные отделения по стране. Чтобы присоединиться, надо подать заявку в штаб в вашем городе.. Самые успешные из них затем выступают на международных выставках брендов и проектов. За это время наши курсы прошли больше 14 тысяч девушек. У девушек из ассоциации есть возможность получать льготные кредиты, в том числе зарубежные.Сейчас мы приглашаем женщин-предпринимателей на онлайн-встречи по созданию бизнеса. Также проводятся совместные эфиры с посольствами других стран, где рассказывают о мотивации, правильных шагах и опыте стартапов.Мы помогаем привлекать современное оборудование и технологии, а также через обучение повышать квалификацию персонала. Ассоциация организует и проводит мероприятия с зарубежными партнерами.В группу входят: Узбекско-Китайский торговый дом, БЦ «ТехноПлаза», информационный проект «Лаборатория Бизнеса», сеть коворкинг-центров GroundZero, акселератор GroundZero, первый предпринимательский вуз TEAM University и другие.Наши участники получают возможность осуществлять деловые поездки в зарубежные страны, импортировать оборудование и технологии, принимать участие в образовательных программах.Их число уже больше одной тысячи. Также наша организация сотрудничает с банками. А представители принимали участие в бизнес-форумах и выставках в США, Европе и Азии.Мы, со своей стороны, провели 25 открытых семинаров для предпринимателей и организовали 10 бизнес-туров. Планируем продолжать свою миссию — объединять усилия для развития предпринимательства в Узбекистане.