Где найти работу с высокой заработной платой: 10 вакансий в Кыргызстане, Казахстане и Узбекистане

10 открытых высокооплачиваемых вакансий в Центральной Азии для тех, кто ищет новую работу.
Казахстан
UI/UX Дизайнер в REBEL
Город: Астана
Опыт работы: 1-3 года
Заработная плата: от 1100-1850 $
Требования:
— уверенное знание Figma
— опыт в разработке юзер интерфейсов реальных запущенных проектов
— наличие портфолио
— умение защитить свой дизайн примерами.
Обязанности:
— проведение UI/UX исследований
— разработка дизайна юзер интерфейсов по постановкам
— разработка мобильных интерфейсов
— разработка концептов для будущих проектов
— разработка шаблонов для презентаций
— командная работа с другим дизайнером/лидерство.
Руководитель отдела продаж недвижимости в Seed company
Город: Астана
Опыт работы: 3-6 лет
Заработная плата: 1800-11 500$
Требования:
— мотивация зарабатывать
— умение и желание продавать
— сервисное отношение к клиенту
— готовность брать ответственность за результат
— энергичность.
Обязанности:
— планирование, участие в разработке планов отдела
— достижение результата, обеспечение выполнения плана продаж
— контроль соблюдения регламента работы сотрудниками отдела
— анализ и управление ключевыми показателями продаж
— обеспечение высокого уровня клиентского сервиса.
Старший специалист технической поддержки в CLICKIO
Город: Астана
Опыт работы: 3-6 лет
Заработная плата: 1300-1800 $
Требования:
— отличное понимание архитектуры web-сайтов
— хорошие знания HTML и CSS
— умение написать небольшой JS скрипт и разобраться в несложном коде
— высокий уровень ответственности, самостоятельности и самоорганизованности
— опыт full-time удаленной работы
— уровень английского не ниже B2
Обязанности:
— решение сложных и нестандартных обращений в HelpDesk
— помощь первой линии технической поддержки: написание инструкций, проведение обучений, разработка инструментов
— анализ статистики, выявление аномалий, локализация и устранение проблем
— написание ТЗ для команды разработки
— внедрение и тестирование новых продуктов и функционала.
Заместитель генерального директора в «РОДОС»
Опыт работы: не требуется
Заработная плата: от 2000$
Требования:
— готовность взять в полное управление филиал
— решительность
— готовность учиться и получать новые навыки
— умение управлять и добиваться поставленных целей
— обязательно хорошее знание компьютерной техники
— знание ПК Word, Excel.
Обязанности:
— управление всем филиалом, полный контроль и ответственность за все процессы
— обеспечение выполнения финансового плана подразделением, развитие подразделения в целом
— решение текущих проблем в коллективе, поддержание дисциплины, работа с претензиями
— подбор и обучение сотрудников на первых этапах, формирование команды и мотивация персонала.
Tech Lead Python разработчик в MyCar Group
Город: Алматы
Опыт работы: не менее 4 лет
Заработная плата: от 2300$
Требования:
— понимание принципов программирования SOLID, DRY, KISS, 12factor
— знания тестирования
— опыт работы с микросервисной архитектурой/монолитной системой
— сильный background python
— опыт работы с Django/DRF/FastAPI, Celery/Dramatiq, RabbitMQ/Redis, PostgreSQL
— базовое/продвинутое знание фронтовых систем
— понимание работы безопасных систем.
Обязанности:
— выстраивать процессы разработки
— найм сотрудников
— разработка плана развития технического направления
— обеспечение системы реагирования на сбои
— разработка и поддержка архитектуры платформ
— организация безопасности системы
— рефакторинг/оптимизация кода
— аудит команды.
Графический дизайнер в ROGII ЕВРОПА
Город: Алматы
Опыт работы: 1-3 года
Заработная плата: от 1900$
Требования:
— подтвержденный опыт работы — портфолио
— английский язык на уровне достаточном для чтения и общения в переписке.
Обязанности:
— разработать графическую концепцию бренда и продуктов
— создать и поддерживать дизайн-систему
— графически оформлять пространство новых офисов
— решение стратегических дизайн-задач в тесном сотрудничестве с руководителем и маркетинг-координатором.
Узбекистан
ESL Teacher в CAMBRIDGE LC
Город: Ташкент
Опыт работы: 1-3 года
Заработная плата: 1300-1900 $
Требования:
— опыт работы от двух лет
— IELTS 7.0 и выше
— умение креативно и интерактивно вести уроки
— знание узбекского и русского языков в совершенстве.
Обязанности:
—креативно и интерактивно проводить уроки.
Риэлтор / Агент по недвижимости в «Харин Недвижимость»
Город: Ташкент
Опыт работы: не требуется
Заработная плата: от 2000$
Требования:
— ответственность
— стремление постоянно расти, повышать уровень профессионализма
— умение внедрять знания на практике
— проявление инициативы в работе
— умение ценить свое время и время окружающих.
Обязанности:
— консультировать клиентов компании
— заключать договоры с потенциальными клиентами компании
— показывать объекты
— проводить сделки.
Кыргызстан
Frontend Developer в Perfect Systems
Город: Бишкек
Опыт работы: 3-6 лет
Заработная плата: 2100-4000$
Требования:
— постоянное самообучение
— проявлять активную позицию в развитие проекта и компании
— свободно владеть русским языком письменно и устно
— английский не менее A2
— быть знакомым со следующими вещами: js, vuejs, git, mvc, bash, docker.
Обязанности:
— разработка ПО, web приложения в соответствии с техническим заданием
— проектирование
— написание кода
— участие в командных мероприятиях по сбору требований, технической экспертизы по реализации новых возможностей
— аудит архитектурных решений
— обучение и передача знаний другим сотрудникам.
Remote PHP Symfony / Laravel developer в LOLLY LABS
Город: Бишкек
Опыт работы: 3-6 лет
Заработная плата: 4000-5000$
Требования:
— знание популярных фреймворков
— отличное понимание SDLC и современных методологий Agile development
— опыт работы с CI/CD
— практический опыт работы с базами данных
— хорошие коммуникативные и организационные навыки
— знание английского языка на уровне разговорного
— страсть к автоматизации.
Обязанности:
— участие в разработке и создании автоматизированных программ
— предлагать свои собственные решения, а также предоставлять их в соответствии со спецификацией— создание пользовательских программных систем, автоматизирующих бизнес-процессы.