Где найти работу с высокой заработной платой: 10 вакансий в Кыргызстане, Казахстане и Узбекистане

10 открытых высокооплачиваемых вакансий в Центральной Азии для тех, кто ищет новую работу.





Казахстан





UI/UX Дизайнер в REBEL





Город: Астана

Опыт работы: 1-3 года

Заработная плата: от 1100-1850 $

Требования:

— уверенное знание Figma

— опыт в разработке юзер интерфейсов реальных запущенных проектов

— наличие портфолио

— умение защитить свой дизайн примерами.

Обязанности:

— проведение UI/UX исследований

— разработка дизайна юзер интерфейсов по постановкам

— разработка мобильных интерфейсов

— разработка концептов для будущих проектов

— разработка шаблонов для презентаций

— командная работа с другим дизайнером/лидерство.

Руководитель отдела продаж недвижимости в Seed company

Город: Астана

Опыт работы: 3-6 лет

Заработная плата: 1800-11 500$

Требования:

— мотивация зарабатывать

— умение и желание продавать

— сервисное отношение к клиенту

— готовность брать ответственность за результат

— энергичность.

Обязанности:

— планирование, участие в разработке планов отдела

— достижение результата, обеспечение выполнения плана продаж

— контроль соблюдения регламента работы сотрудниками отдела

— анализ и управление ключевыми показателями продаж

— обеспечение высокого уровня клиентского сервиса.





Старший специалист технической поддержки в CLICKIO





Город: Астана

Опыт работы: 3-6 лет

Заработная плата: 1300-1800 $

Требования:

— отличное понимание архитектуры web-сайтов

— хорошие знания HTML и CSS

— умение написать небольшой JS скрипт и разобраться в несложном коде

— высокий уровень ответственности, самостоятельности и самоорганизованности

— опыт full-time удаленной работы

— уровень английского не ниже B2

Обязанности:

— решение сложных и нестандартных обращений в HelpDesk

— помощь первой линии технической поддержки: написание инструкций, проведение обучений, разработка инструментов

— анализ статистики, выявление аномалий, локализация и устранение проблем

— написание ТЗ для команды разработки

— внедрение и тестирование новых продуктов и функционала.





Заместитель генерального директора в «РОДОС»



Алматы

Опыт работы: не требуется

Заработная плата: от 2000$

Требования:

— готовность взять в полное управление филиал

— решительность

— готовность учиться и получать новые навыки

— умение управлять и добиваться поставленных целей

— обязательно хорошее знание компьютерной техники

— знание ПК Word, Excel.

Обязанности:

— управление всем филиалом, полный контроль и ответственность за все процессы

— обеспечение выполнения финансового плана подразделением, развитие подразделения в целом

— решение текущих проблем в коллективе, поддержание дисциплины, работа с претензиями

— подбор и обучение сотрудников на первых этапах, формирование команды и мотивация персонала.

Tech Lead Python разработчик в MyCar Group

Город: Алматы

Опыт работы: не менее 4 лет

Заработная плата: от 2300$

Требования:

— понимание принципов программирования SOLID, DRY, KISS, 12factor

— знания тестирования

— опыт работы с микросервисной архитектурой/монолитной системой

— сильный background python

— опыт работы с Django/DRF/FastAPI, Celery/Dramatiq, RabbitMQ/Redis, PostgreSQL

— базовое/продвинутое знание фронтовых систем

— понимание работы безопасных систем.

Обязанности:

— выстраивать процессы разработки

— найм сотрудников

— разработка плана развития технического направления

— обеспечение системы реагирования на сбои

— разработка и поддержка архитектуры платформ

— организация безопасности системы

— рефакторинг/оптимизация кода

— аудит команды.





Графический дизайнер в ROGII ЕВРОПА

Город: Алматы

Опыт работы: 1-3 года

Заработная плата: от 1900$

Требования:

— подтвержденный опыт работы — портфолио

— английский язык на уровне достаточном для чтения и общения в переписке.

Обязанности:

— разработать графическую концепцию бренда и продуктов

— создать и поддерживать дизайн-систему

— графически оформлять пространство новых офисов

— решение стратегических дизайн-задач в тесном сотрудничестве с руководителем и маркетинг-координатором.





Узбекистан





ESL Teacher в CAMBRIDGE LC

Город: Ташкент



Опыт работы: 1-3 года

Заработная плата: 1300-1900 $

Требования:

— опыт работы от двух лет

— IELTS 7.0 и выше

— умение креативно и интерактивно вести уроки

— знание узбекского и русского языков в совершенстве.

Обязанности:

—креативно и интерактивно проводить уроки.





Риэлтор / Агент по недвижимости в «Харин Недвижимость»

Город: Ташкент

Опыт работы: не требуется

Заработная плата: от 2000$

Требования:

— ответственность

— стремление постоянно расти, повышать уровень профессионализма

— умение внедрять знания на практике

— проявление инициативы в работе

— умение ценить свое время и время окружающих.

Обязанности:

— консультировать клиентов компании

— заключать договоры с потенциальными клиентами компании

— показывать объекты

— проводить сделки.





Кыргызстан





Frontend Developer в Perfect Systems

Город: Бишкек

Опыт работы: 3-6 лет

Заработная плата: 2100-4000$

Требования:

— постоянное самообучение

— проявлять активную позицию в развитие проекта и компании

— свободно владеть русским языком письменно и устно

— английский не менее A2

— быть знакомым со следующими вещами: js, vuejs, git, mvc, bash, docker.

Обязанности:

— разработка ПО, web приложения в соответствии с техническим заданием

— проектирование

— написание кода

— участие в командных мероприятиях по сбору требований, технической экспертизы по реализации новых возможностей

— аудит архитектурных решений

— обучение и передача знаний другим сотрудникам.





Remote PHP Symfony / Laravel developer в LOLLY LABS

Город: Бишкек



Бишкек Опыт работы: 3-6 лет Заработная плата: 4000-5000$

Требования:

— знание популярных фреймворков

— отличное понимание SDLC и современных методологий Agile development

— опыт работы с CI/CD

— практический опыт работы с базами данных

— хорошие коммуникативные и организационные навыки

— знание английского языка на уровне разговорного

— страсть к автоматизации.

Обязанности:

— участие в разработке и создании автоматизированных программ

— предлагать свои собственные решения, а также предоставлять их в соответствии со спецификацией

— создание пользовательских программных систем, автоматизирующих бизнес-процессы.