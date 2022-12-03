Где купить наряд на Новый год: 18 брендов из Центральной Азии

Казахстан
AIGUL KASSYMOVA, @aigulkassymova_almaty
Aigul Kassymova создает женскую одежду и аксессуары.
Отдельной линией бренд выделяет национальную одежду, которая отлично сочетается с современным ритмом жизни. Еще здесь создают свадебные платья.
MUSE, @theartismuse
Бренд предлагает широкий ассортимент стильной и яркой одежды.
В магазине можно найти лаконичные костюмы и платья.
Mullida, @mullida.official
Бренд специализируется на производстве женской одежды в системе made-to-order.
Концепция — сочетание кутюр и готовой одежды, минимализма и максимализма. Клиентам предлагают высокий уровень уникальности и индивидуальности.
ANIMA, @anima.ala
Бренд пропагандирует свободу в одежде. Свободный крой, unisex-модели, натуральные ткани легко сочетаются друг с другом.
ZZ Collection, @_zizi_collection
Бренд зарекомендовал себя как качественный производитель отечественных вещей.
Основная цель — дарить незабываемые эмоции, делать женщин красивыми, счастливыми и изысканными.
Bibotta Studio, @bibotta.studio
Bibotta Studio — это сочетание классики, минимализма и урбанизма.
Главная цель дизайнера: качество, удобство и уникальность. Бренд создает одежду в лимитированном количестве.
Samidel, @_samidel_
Бренд повседневной и вечерней одежды.
Использует национальные орнаменты, участвует в международных показах.
Kirpi, @kirpi_kz
Бренд призывает к смелости и создании собственного уникального стиля.
Вези здесь нарядные, а самое главное качественные. Платья от бренда с ретро-отсылкой, в них чувствуется и женственность, и уверенность.
ShakerBay, @shakerbay.design
ShakerBay — это яркий акцент, завершающий образ.
Уникальность изделий заключается в возможности их сочетания практически с любыми базовыми вещами в гардеробе.
Кыргызстан
Fierce-concept store, @fierce.cs
Это простота, красота и лаконичность.
Базовые вещи, созданные брендом, помогут чувствовать себя комфортно и элегантно.
Aida Daniyarova, @adaniyarova_brand
Главная цель бренда — создание простой и носибельной одежды. Фишка бренда — использование ярких оттенков в одежде. Ее можно носить и на важные мероприятия, и ежедневно.
I’MSILK, @imsilk_uz
I’MSILK — это бренд дизайнерской одежды из аутентичных этнических тканей ручной работы.
Создают элегантные и уникальные продукты, яркие стилизации. Это современная одежда в этническом традиционном стил.
Saltanat Mamytova, @saltanat.mamytova.store
Бренд шьет элегантную одежду в классическом стиле.
Главные особенности бренда — авторский стиль, высокое качество изделий, их носибельность и универсальность.
MARENGO, @marengo_kg
Бренд представлен в шоуруме кыргызских дизайнеров «Модный Дом».
В каждой линии бренда чувственность, женственность, вдохновение и изысканность. Продукция рассчитана на прекрасных, независимых женщин.
Узбекистан
LALI, @lalifashion
LALI — ведущий узбекский бренд одежды с мировым именем.
Коллекция постоянно обновляется: дизайнерская одежда, эксклюзивные кожаные сумки, авторская обувь и многое другое.
Signora, @signora_by_shateni
Яркий, женственный и просто красивый бренд, где создается удобная одежда для девушек.
Ценит комфорт и качество.
Siluet, @siluet_bynoilausmanova
Бренд шьет национальную нарядную одежду и эксклюзивные вечерние платья из бархата.
L’ARMOIRE CONCEPT STORE, @1.armoire
Бренд создает одежду, а женщины создают моду — девиз компании.
Концепция бренда включает в себя женственность, эксклюзивность и гармоничность.