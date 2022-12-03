Где купить наряд на Новый год: 18 брендов из Центральной Азии

Казахстан

AIGUL KASSYMOVA @aigulkassymova_almaty

Aigul Kassymova создает женскую одежду и аксессуары.

Отдельной линией бренд выделяет национальную одежду, которая отлично сочетается с современным ритмом жизни. Еще здесь создают свадебные платья.









Бренд предлагает широкий ассортимент стильной и яркой одежды.

В магазине можно найти лаконичные костюмы и платья.





Бренд специализируется на производстве женской одежды в системе made-to-order.

Концепция — сочетание кутюр и готовой одежды, минимализма и максимализма. Клиентам предлагают высокий уровень уникальности и индивидуальности.





Свободный крой, unisex-модели, натуральные ткани легко сочетаются друг с другом.





Бренд зарекомендовал себя как качественный производитель отечественных вещей.

Основная цель — дарить незабываемые эмоции, делать женщин красивыми, счастливыми и изысканными.





Главная цель дизайнера: качество, удобство и уникальность. Бренд создает одежду в лимитированном количестве.





Бренд повседневной и вечерней одежды.



Использует национальные орнаменты, участвует в международных показах.





Бренд призывает к смелости и создании собственного уникального стиля.

Вези здесь нарядные, а самое главное качественные. Платья от бренда с ретро-отсылкой, в них чувствуется и женственность, и уверенность.





ShakerBay — ​​это яркий акцент, завершающий образ.

Уникальность изделий заключается в возможности их сочетания практически с любыми базовыми вещами в гардеробе.





Кыргызстан









Это простота, красота и лаконичность.

Базовые вещи, созданные брендом, помогут чувствовать себя комфортно и элегантно.





Главная цель бренда — создание простой и носибельной одежды. Фишка бренда — использование ярких оттенков в одежде. Ее можно носить и на важные мероприятия, и ежедневно.









I’MSILK — это бренд дизайнерской одежды из аутентичных этнических тканей ручной работы.

Создают элегантные и уникальные продукты, яркие стилизации. Это современная одежда в этническом традиционном стил.













Бренд шьет элегантную одежду в классическом стиле.

Главные особенности бренда — авторский стиль, высокое качество изделий, их носибельность и универсальность.













Бренд представлен в шоуруме кыргызских дизайнеров «Модный Дом».

В каждой линии бренда чувственность, женственность, вдохновение и изысканность. Продукция рассчитана на прекрасных, независимых женщин.





Узбекистан





LALI — ведущий узбекский бренд одежды с мировым именем.



Коллекция постоянно обновляется: дизайнерская одежда, эксклюзивные кожаные сумки, авторская обувь и многое другое.













Яркий, женственный и просто красивый бренд, где создается удобная одежда для девушек.

Ценит комфорт и качество.













Бренд шьет национальную нарядную одежду и эксклюзивные вечерние платья из бархата.













Бренд создает одежду, а женщины создают моду — девиз компании.

Концепция бренда включает в себя женственность, эксклюзивность и гармоничность.