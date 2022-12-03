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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Где купить наряд на Новый год: 18 брендов из Центральной Азии
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Сегодня в 15:45

Где купить наряд на Новый год: 18 брендов из Центральной Азии

Рассказываем, какие бренды предлагают большой выбор костюмов, платьев и другой одежды для идеального новогоднего вечера.

Казахстан

AIGUL KASSYMOVA, @aigulkassymova_almaty


 AIGUL KASSYMOVA

Aigul Kassymova создает женскую одежду и аксессуары.

Отдельной линией бренд выделяет национальную одежду, которая отлично сочетается с современным ритмом жизни. Еще здесь создают свадебные платья.


MUSE, @theartismuse


 MUSE

Бренд предлагает широкий ассортимент стильной и яркой одежды.

В магазине можно найти лаконичные костюмы и платья.


Mullida, @mullida.official


MULLIDA

Бренд специализируется на производстве женской одежды в системе made-to-order.

Концепция — сочетание кутюр и готовой одежды, минимализма и максимализма. Клиентам предлагают высокий уровень уникальности и индивидуальности.


ANIMA, @anima.ala


ANIMA

Бренд пропагандирует свободу в одежде. Свободный крой, unisex-модели, натуральные ткани легко сочетаются друг с другом.


ZZ Collection, @_zizi_collection


ZZ COLLECTION

Бренд зарекомендовал себя как качественный производитель отечественных вещей.

Основная цель — дарить незабываемые эмоции, делать женщин красивыми, счастливыми и изысканными.


Bibotta Studio, @bibotta.studio


BIBOTTA

Bibotta Studio — это сочетание классики, минимализма и урбанизма.

Главная цель дизайнера: качество, удобство и уникальность. Бренд создает одежду в лимитированном количестве.


Samidel, @_samidel_


 Samidel

Бренд повседневной и вечерней одежды.

Использует национальные орнаменты, участвует в международных показах.


Kirpi, @kirpi_kz


Kirpi

Бренд призывает к смелости и создании собственного уникального стиля.

Вези здесь нарядные, а самое главное качественные. Платья от бренда с ретро-отсылкой, в них чувствуется и женственность, и уверенность.


ShakerBay, @shakerbay.design


ShakerBay

ShakerBay — ​​это яркий акцент, завершающий образ.

Уникальность изделий заключается в возможности их сочетания практически с любыми базовыми вещами в гардеробе.


Кыргызстан

Fierce-concept store, @fierce.cs


Fierce

Это простота, красота и лаконичность.

Базовые вещи, созданные брендом, помогут чувствовать себя комфортно и элегантно.


Aida Daniyarova, @adaniyarova_brand


Aida Daniyarova

Главная цель бренда — создание простой и носибельной одежды. Фишка бренда — использование ярких оттенков в одежде. Ее можно носить и на важные мероприятия, и ежедневно.


I’MSILK, @imsilk_uz


I'MSILK

I’MSILK — это бренд дизайнерской одежды из аутентичных этнических тканей ручной работы.

Создают элегантные и уникальные продукты, яркие стилизации. Это современная одежда в этническом традиционном стил.


Saltanat Mamytova, @saltanat.mamytova.store


Saltanat Mamytova

Бренд шьет элегантную одежду в классическом стиле.

Главные особенности бренда — авторский стиль, высокое качество изделий, их носибельность и универсальность.


MARENGO, @marengo_kg


MARENGO

Бренд представлен в шоуруме кыргызских дизайнеров «Модный Дом».

В каждой линии бренда чувственность, женственность, вдохновение и изысканность. Продукция рассчитана на прекрасных, независимых женщин.


Узбекистан

LALI, @lalifashion

LALI


LALI — ведущий узбекский бренд одежды с мировым именем.

Коллекция постоянно обновляется: дизайнерская одежда, эксклюзивные кожаные сумки, авторская обувь и многое другое.


Signora, @signora_by_shateni


Signora

Яркий, женственный и просто красивый бренд, где создается удобная одежда для девушек.

Ценит комфорт и качество.


Siluet, @siluet_bynoilausmanova


Siluet

Бренд шьет национальную нарядную одежду и эксклюзивные вечерние платья из бархата.


L’ARMOIRE CONCEPT STORE, @1.armoire


L'ARMOIRE CONCEPT STORE

Бренд создает одежду, а женщины создают моду — девиз компании.

Концепция бренда включает в себя женственность, эксклюзивность и гармоничность.

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#новыйгод #мода #стиль #бренд #центральнаяазия
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.