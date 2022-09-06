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Где купить автомобиль в Узбекистане: автосалоны и онлайн-площадки
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Ташкент

Сегодня в 12:00

Где купить автомобиль в Узбекистане: автосалоны и онлайн-площадки

Рассказываем про автосалоны и ресурсы, с помощью которых покупка автомобиля в Узбекистане станет проще.

Автосалоны



Локальные


Для покупки нового автомобиля Chevrolet или Ravon можно обратиться по данным адресам.


Nurafshon AvtoCenter


В мультибрендовом автосалоне можно найти автомобили, большегрузную коммерческую технику и запасные части, а также услуги автосервиса, предпродажной подготовки, периодического техобслуживания и гарантийного ремонта.

Адрес: г. Ташкент, Сергелийский район, ул. Обихаёт, 39


Avtotexxizmat


Занимается дилерской деятельностью по реализации автомобилей производства АО «ДжиЭм Узбекистан», запасных частей к автомобилям, другой продукции. Также здесь можно найти услуги по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей.

Адрес: г. Ташкент, Круг РОХАТ, 1


Asacar autocenter


Официальный дилер отечественного производителя легковых автомобилей — компании UzAuto Motors Uzbekistan.

Адрес: г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Шота Руставели, 152А


Driver's Village


Дилерский центр — авторизованная компания по реализации и сервисному обслуживанию автомобилей производства UzAuto Motors под
брендовой маркой Chevrolet.

Адрес: г. Ташкент, Зангиатинский район, Узгариш КФЙ, Кичик Халка Йули


Sergeli-Avtotexservis


Продажа автомобилей производства АО GM Uzbekistan — Chevrolet Matiz, Damas, Nexia, Lacetti, Epica, Captiva, Malibu, Spark и Cobalt.

Адрес: г. Ташкент, Сергелийский район, ул.Обихаёт, 39


Uchtepa Avto Savdo


В автосалоне при приобретении любого автомобиля за наличные средства или в кредит вы получите подарки от компании.

Адрес: г. Ташкент, Учтепинский район, ул. Гулистон, 8В


«Ташкент автомарказ»


Официальный дилер отечественного производителя легковых автомобилей UzAuto Motors Uzbekistan.

Адрес: г. Ташкент, Чиланзар, ул. Бунёдкор, 27


«PSM-Автосавдо»


Помимо продажи автомобилей, салон предлагает широкий спектр услуг по ремонту, гарантийному и техническому обслуживанию.

Адрес: г. Ташкент, ул. Беруний, 41

Продажей автомобилей местного производства еще занимаются такие автосалоны как Yunusobod-Avtosavdo, «Хумо Автосавдо», Toshkent Motors Avto Savdo, «Бахор нур» и другие. Полный список с адресами и контактами по ссылке.


В данных филиалах вы можете узнать цены на автомобили: Chevrolet Spark, Chevrolet Nexia 3 Narxi, Chevrolet Cobalt, Chevrolet Lacetti / Gentra, Chevrolet Malibu 2 Facelift 2019, Chevrolet Tahoe Narxi 2022.

Международные
В Ташкенте есть много других филиалов международных брендов, например:

Audi Center Tashkent по адресу: ул. Салар Буйи, 47 или Hyundai Yunusobod по адресу: Юнусабадский район, ул. А. Темура, 77 А.

Еще можно найти: Toyota Tashkent, ISUZU Grand Motors, LADA Uzbekistan, Lion Motors и другие.

Подробнее об ассортименте, ценах и возможностях, которые предоставляют салоны, можно узнать на специализированных платформах для любителей авто.

Онлайн-платформы



Avtoelon


Здесь можно найти объявления от частных лиц и компаний, блок информации для покупателей и продавцов машин, мото и спецтехники, запчастей, аксессуаров, а также для поиска автомобильных услуг. Сайт и мобильные приложения работают с одной базой и идентичным функционалом.


OLX


Платформа онлайн-объявлений, которая объединяет людей для покупки, продажи или обмена товарами и услугами.

«Транспорт» — одна из главных категорий. Тут можно не только купить, но и продать свою машину.


Autostrada.uz


Автомобильные новости, статьи и полезные советы для автолюбителей Узбекистана, а также владельцев автомобилей Chevrolet.

Тут публикуются новости, статьи и аналитические материалы по наиболее актуальным темам автомобильной жизни Узбекистана. На портале вы найдете интересную информацию об автомобилях Chevrolet и Ravon узбекского производства, изменениях в законодательстве и просто полезные советы.


Avtobor.uz


Место встречи продавцов и покупателей авто в Узбекистане. Здесь можно найти именно ту машину которую искали, или удачно продать собственную.

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#узбекистан #ташкент #автомобиль #город24
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.