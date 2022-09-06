Где купить автомобиль в Узбекистане: автосалоны и онлайн-площадки

Автосалоны
Локальные
Для покупки нового автомобиля Chevrolet или Ravon можно обратиться по данным адресам.
Nurafshon AvtoCenter
В мультибрендовом автосалоне можно найти автомобили, большегрузную коммерческую технику и запасные части, а также услуги автосервиса, предпродажной подготовки, периодического техобслуживания и гарантийного ремонта.
Адрес: г. Ташкент, Сергелийский район, ул. Обихаёт, 39
Avtotexxizmat
Занимается дилерской деятельностью по реализации автомобилей производства АО «ДжиЭм Узбекистан», запасных частей к автомобилям, другой продукции. Также здесь можно найти услуги по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей.
Адрес: г. Ташкент, Круг РОХАТ, 1
Asacar autocenter
Официальный дилер отечественного производителя легковых автомобилей — компании UzAuto Motors Uzbekistan.
Адрес: г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Шота Руставели, 152А
Driver's Village
Дилерский центр — авторизованная компания по реализации и сервисному обслуживанию автомобилей производства UzAuto Motors под
брендовой маркой Chevrolet.
Адрес: г. Ташкент, Зангиатинский район, Узгариш КФЙ, Кичик Халка Йули
Sergeli-Avtotexservis
Продажа автомобилей производства АО GM Uzbekistan — Chevrolet Matiz, Damas, Nexia, Lacetti, Epica, Captiva, Malibu, Spark и Cobalt.
Адрес: г. Ташкент, Сергелийский район, ул.Обихаёт, 39
Uchtepa Avto Savdo
В автосалоне при приобретении любого автомобиля за наличные средства или в кредит вы получите подарки от компании.
Адрес: г. Ташкент, Учтепинский район, ул. Гулистон, 8В
«Ташкент автомарказ»
Официальный дилер отечественного производителя легковых автомобилей UzAuto Motors Uzbekistan.
Адрес: г. Ташкент, Чиланзар, ул. Бунёдкор, 27
«PSM-Автосавдо»
Помимо продажи автомобилей, салон предлагает широкий спектр услуг по ремонту, гарантийному и техническому обслуживанию.
Адрес: г. Ташкент, ул. Беруний, 41
Продажей автомобилей местного производства еще занимаются такие автосалоны как Yunusobod-Avtosavdo, «Хумо Автосавдо», Toshkent Motors Avto Savdo, «Бахор нур» и другие. Полный список с адресами и контактами по ссылке.
В данных филиалах вы можете узнать цены на автомобили: Chevrolet Spark, Chevrolet Nexia 3 Narxi, Chevrolet Cobalt, Chevrolet Lacetti / Gentra, Chevrolet Malibu 2 Facelift 2019, Chevrolet Tahoe Narxi 2022.
Международные
В Ташкенте есть много других филиалов международных брендов, например:
Audi Center Tashkent по адресу: ул. Салар Буйи, 47 или Hyundai Yunusobod по адресу: Юнусабадский район, ул. А. Темура, 77 А.
Еще можно найти: Toyota Tashkent, ISUZU Grand Motors, LADA Uzbekistan, Lion Motors и другие.
Подробнее об ассортименте, ценах и возможностях, которые предоставляют салоны, можно узнать на специализированных платформах для любителей авто.
Онлайн-платформы
Avtoelon
Здесь можно найти объявления от частных лиц и компаний, блок информации для покупателей и продавцов машин, мото и спецтехники, запчастей, аксессуаров, а также для поиска автомобильных услуг. Сайт и мобильные приложения работают с одной базой и идентичным функционалом.
OLX
Платформа онлайн-объявлений, которая объединяет людей для покупки, продажи или обмена товарами и услугами.
«Транспорт» — одна из главных категорий. Тут можно не только купить, но и продать свою машину.
Autostrada.uz
Автомобильные новости, статьи и полезные советы для автолюбителей Узбекистана, а также владельцев автомобилей Chevrolet.
Тут публикуются новости, статьи и аналитические материалы по наиболее актуальным темам автомобильной жизни Узбекистана. На портале вы найдете интересную информацию об автомобилях Chevrolet и Ravon узбекского производства, изменениях в законодательстве и просто полезные советы.
Avtobor.uz
Место встречи продавцов и покупателей авто в Узбекистане. Здесь можно найти именно ту машину которую искали, или удачно продать собственную.