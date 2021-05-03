Где бесплатно научиться инвестировать: топ-12 онлайн-курсов и платформ

Азбука финансов





Уровень: начинающие

Длительность: 72 часа, 29 лекций

Автор: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР)

Платформа: «Лекториум».

Курс посвящен управлению личными финансами. Занятия ведет доцент кафедры экономики ТУСУРа Валерия Цибульникова. Ее опыт работы в сфере биржевой торговли — 11 лет.

Преподаватель рассказывает о разнице между сбережением и инвестированием, знакомит с основными инструментами фондового рынка и помогает подобрать инвестиционную стратегию.

Формат занятий — видеолекции с проверочными заданиями. Чтобы получить именной сертификат «Лекториума» о прохождении курса, нужно сдать итоговую проверочную работу.

Подробнее здесь.









Акции и облигации





Уровень: начинающие

Длительность: 39 уроков по 5-15 минут

Автор, платформа: некоммерческая образовательная организация Khan Academy.

Этот курс — часть раздела «Финансовые рынки и рынки капиталов» в Khan Academy.

Вы узнаете, как работает фондовый рынок и как оценить компанию, чтобы выбрать надежные и доходные бумаги. Дополнительно можно изучить тему про ПИФы и ETF — фонды, которые продаются на бирже и доступны для частных инвесторов.

Для желающих торговать на срочном рынке есть модуль про фондовые деривативы — финансовые контракты, которые обязывают совершить сделку с активом по заявленной стоимости в установленный срок. Например, когда нужно продать актив по текущей цене, но не сегодня, а в определенный день — это фьючерсная сделка.

Формат обучения — видеоуроки. Необычная подача дает ощущение настоящей лекции: ведущий решает практические задачи на глазах у слушателей, а доска для расчетов очень напоминает университетскую.

Подробнее здесь.





Первые шаги на бирже

Уровень: начинающие

Длительность: пять уроков, 5 часов

Автор, платформа: «ВТБ Брокер» — «Школа инвестора».

Это вводный курс для тех, кто делает первые шаги на фондовой бирже. Один урок — одна тема: принципы инвестирования, выбор брокера, инвестиционные активы, ИИС, портфельные стратегии.

Кроме этого курса, в «Школе инвестора» есть и другие. Например, как правильно отыграть дивиденды, как находить инвестидеи или как заработать на золоте.

Формат — электронный учебник с заданиями после каждой темы.

Подробнее здесь.





Инвестиции с умом. Как сделать первые шаги

Уровень: начинающие

Длительность: три лекции по 2-3 часа

Автор, платформа: Школа Московской биржи.

Этот курс проводят эксперты Мосбиржи. Обучение состоит из трех вебинаров и охватывает такие темы, как основные инструменты фондового рынка, выбор брокера и открытие брокерского счета, ИИС. Единственный минус — вебинары доступны в записи, поэтому задать вопросы ведущему не получится.

Подробнее здесь.













Инвестиции для начинающих





Уровень: начинающие

Длительность: 11 лекций по 20 минут

Автор, платформа: школа инвестиций «Финариум».

Вы узнаете, чем отличается портфельное инвестирование от спекулятивного подхода, и научитесь анализировать биржевые активы по доходности и рискам.

Ведущий подробно разберет частые ошибки и опасные для новичков инструменты: Forex, бинарные опционы и прочее. Отдельный урок посвящен инвестиционным советникам и принципам их работы.

Ведущий курса — Сергей Кикевич, финансовый советник со стажем более 10 лет.

Подробнее здесь.





А как инвестировать





Уровень: начинающие

Длительность: девять уроков

Автор, платформа: «Тинькофф‑журнал».

Курс создан в редакции «Т—Ж» вместе с опытными инвесторами. Это электронный учебник: после каждого урока есть небольшой проверочный тест, а в конце — экзамен из 15 вопросов. Заниматься можно на сайте и в приложении с аудиоверсией уроков.

Темы нужно проходить по порядку: нельзя перепрыгнуть через урок или прочитать только самое интересное. Если уже есть знания в инвестировании, можно сразу выполнить итоговый тест. Получилось ответить на все вопросы — нужен уровень посложнее.

Курс рассчитан на тех, кто хочет инвестировать на 5-10 лет и получать доход от дивидендов и роста стоимости акций. Новичков научат выбирать брокера и открывать ИИС, покупать ценные бумаги и собирать портфель.

Подробнее здесь.





Как заработать на акциях

Уровень: опытные

Длительность: 12 уроков

Автор, платформа: «Тинькофф‑журнал».

Продолжение курса для новичков «А как инвестировать». Подойдет тем, кто уже сделал свои первые шаги на бирже.

На этом уровне вы научитесь разбираться в финансовой отчетности компании и оценивать ее активы и долги, чтобы выбирать доходные акции.

Подробнее здесь.













Финансовые инструменты для частного инвестора





Уровень: от начинающих до опытных

Длительность: до 6 месяцев

Автор: Высшая школа экономики (ВШЭ)

Платформа: Coursera.

Если нужны фундаментальные знания и сертификат, который не стыдно показать работодателям, можно пройти обучение во ВШЭ на Coursera. Преподаватели — профессора и доценты факультета экономических наук. Формат — видеолекции и проверочные задания.

Специализация «Финансовые инструменты для частного инвестора» состоит из шести курсов по 4-6 недель.

Пять теоретических блоков посвящены управлению личными финансами, выбору акций и облигаций, оценке риска и доходности бумаг. Большое внимание уделяется фундаментальному и техническому анализу для построения долгосрочных и краткосрочных стратегий.

Шестой блок — практический. Обучающийся создает инвестиционный портфель по заданным критериям, прогнозирует его рост и адаптирует для двух сценариев развития экономики.

Сертификат можно получить, если успешно пройдены все пять блоков теории и выполнен проект.

Подробнее здесь.





Инвестиционная оценка





Уровень: средний

Длительность: 25 видеоуроков по 10-20 минут

Автор: Асват Дамодаран — профессор финансов в Школе бизнеса Стерна при Нью‑Йоркском университете

Платформа: YouTube.

На простых примерах Асват Дамодаран рассказывает о мультипликаторах, рисках и принятии решений в условиях неопределенности.

Лекции переведены с английского, поэтому иногда появляется путаница в терминах. Например, акционеров часто называют инвесторами. Несмотря на подобные недочеты, курс будет полезен всем, кто интересуется инвестиционной оценкой бизнеса.

Подробнее здесь.





Легкий старт





Уровень: начинающие

Длительность: 6 часов

Автор, платформа: «Открытие Брокер».

В этой подборке собраны актуальные курсы для инвесторов — о личном финансовом планировании, инструментах и игроках фондового рынка. Начинающему трейдеру будет полезен курс по биржевой торговле ценными бумагами.

После этой подборки можно изучить и другие курсы. На платформе «Открытие Брокер» есть обучение для инвесторов с разными стратегиями. Например, для владельцев агрессивного портфеля подойдут лекции по зарубежным рынкам. А если есть желание получать среднюю доходность на стабильных бумагах — облигациях, будет полезен курс консервативного инвестора.

Подробнее здесь.













Инвестиции 101





Уровень: от начинающих до опытных

Длительность: 20 курсов по 0,5-2 часа

Автор, платформа: БКС.

Сервис по обучению инвесторов от компании БКС предлагает видеокурсы о работе фондовых рынков, принципах инвестирования и биржевых инструментах.

Ресурс будет полезен тем, кто интересуется практическим трейдингом — краткосрочными спекулятивными сделками на бирже. Целый раздел посвящен техническому анализу и управлению рисками. Есть отдельный курс, где учат работать в программах для интернет‑трейдинга: QUIK, Metatrader.

Формат обучения — видеолекции и интерактивные тесты. Есть торговый симулятор, чтобы получить практические навыки деятельности на бирже.

Подробнее здесь.





Asset Allocation





Уровень: от начинающих до опытных

Автор: Сергей Спирин — предприниматель, инвестор и преподаватель

Платформа: AssetAllocation.

Asset Allocation — это распределение активов в портфеле, чтобы балансировать доходность и риск. Поэтому весь сайт AssetAllocation посвящен диверсификации и долгосрочным стратегиям.

Тут есть вебинары, лекции и видео на любые темы, связанные с инвестициями. Также на AssetAllocation собраны знаменитые книги и интервью инвесторов, которые помогают ориентироваться на современных фондовых рынках. Например, Сергей Спирин перевел и разместил две брошюры с сайта Комиссии по ценным бумагам и биржам США с рекомендациями для частных инвесторов.

Подробнее здесь.