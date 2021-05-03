Где бесплатно научиться инвестировать: топ-12 онлайн-курсов и платформ

Азбука финансов
Уровень: начинающие
Длительность: 72 часа, 29 лекций
Автор: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР)
Платформа: «Лекториум».
Курс посвящен управлению личными финансами. Занятия ведет доцент кафедры экономики ТУСУРа Валерия Цибульникова. Ее опыт работы в сфере биржевой торговли — 11 лет.
Преподаватель рассказывает о разнице между сбережением и инвестированием, знакомит с основными инструментами фондового рынка и помогает подобрать инвестиционную стратегию.
Формат занятий — видеолекции с проверочными заданиями. Чтобы получить именной сертификат «Лекториума» о прохождении курса, нужно сдать итоговую проверочную работу.
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Акции и облигации
Уровень: начинающие
Длительность: 39 уроков по 5-15 минут
Автор, платформа: некоммерческая образовательная организация Khan Academy.
Этот курс — часть раздела «Финансовые рынки и рынки капиталов» в Khan Academy.
Вы узнаете, как работает фондовый рынок и как оценить компанию, чтобы выбрать надежные и доходные бумаги. Дополнительно можно изучить тему про ПИФы и ETF — фонды, которые продаются на бирже и доступны для частных инвесторов.
Для желающих торговать на срочном рынке есть модуль про фондовые деривативы — финансовые контракты, которые обязывают совершить сделку с активом по заявленной стоимости в установленный срок. Например, когда нужно продать актив по текущей цене, но не сегодня, а в определенный день — это фьючерсная сделка.
Формат обучения — видеоуроки. Необычная подача дает ощущение настоящей лекции: ведущий решает практические задачи на глазах у слушателей, а доска для расчетов очень напоминает университетскую.
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Первые шаги на бирже
Уровень: начинающие
Длительность: пять уроков, 5 часов
Автор, платформа: «ВТБ Брокер» — «Школа инвестора».
Это вводный курс для тех, кто делает первые шаги на фондовой бирже. Один урок — одна тема: принципы инвестирования, выбор брокера, инвестиционные активы, ИИС, портфельные стратегии.
Кроме этого курса, в «Школе инвестора» есть и другие. Например, как правильно отыграть дивиденды, как находить инвестидеи или как заработать на золоте.
Формат — электронный учебник с заданиями после каждой темы.
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Инвестиции с умом. Как сделать первые шаги
Уровень: начинающие
Длительность: три лекции по 2-3 часа
Автор, платформа: Школа Московской биржи.
Этот курс проводят эксперты Мосбиржи. Обучение состоит из трех вебинаров и охватывает такие темы, как основные инструменты фондового рынка, выбор брокера и открытие брокерского счета, ИИС. Единственный минус — вебинары доступны в записи, поэтому задать вопросы ведущему не получится.
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Инвестиции для начинающих
Уровень: начинающие
Длительность: 11 лекций по 20 минут
Автор, платформа: школа инвестиций «Финариум».
Вы узнаете, чем отличается портфельное инвестирование от спекулятивного подхода, и научитесь анализировать биржевые активы по доходности и рискам.
Ведущий подробно разберет частые ошибки и опасные для новичков инструменты: Forex, бинарные опционы и прочее. Отдельный урок посвящен инвестиционным советникам и принципам их работы.
Ведущий курса — Сергей Кикевич, финансовый советник со стажем более 10 лет.
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А как инвестировать
Уровень: начинающие
Длительность: девять уроков
Автор, платформа: «Тинькофф‑журнал».
Курс создан в редакции «Т—Ж» вместе с опытными инвесторами. Это электронный учебник: после каждого урока есть небольшой проверочный тест, а в конце — экзамен из 15 вопросов. Заниматься можно на сайте и в приложении с аудиоверсией уроков.
Темы нужно проходить по порядку: нельзя перепрыгнуть через урок или прочитать только самое интересное. Если уже есть знания в инвестировании, можно сразу выполнить итоговый тест. Получилось ответить на все вопросы — нужен уровень посложнее.
Курс рассчитан на тех, кто хочет инвестировать на 5-10 лет и получать доход от дивидендов и роста стоимости акций. Новичков научат выбирать брокера и открывать ИИС, покупать ценные бумаги и собирать портфель.
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Как заработать на акциях
Уровень: опытные
Длительность: 12 уроков
Автор, платформа: «Тинькофф‑журнал».
Продолжение курса для новичков «А как инвестировать». Подойдет тем, кто уже сделал свои первые шаги на бирже.
На этом уровне вы научитесь разбираться в финансовой отчетности компании и оценивать ее активы и долги, чтобы выбирать доходные акции.
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Финансовые инструменты для частного инвестора
Уровень: от начинающих до опытных
Длительность: до 6 месяцев
Автор: Высшая школа экономики (ВШЭ)
Платформа: Coursera.
Если нужны фундаментальные знания и сертификат, который не стыдно показать работодателям, можно пройти обучение во ВШЭ на Coursera. Преподаватели — профессора и доценты факультета экономических наук. Формат — видеолекции и проверочные задания.
Специализация «Финансовые инструменты для частного инвестора» состоит из шести курсов по 4-6 недель.
Пять теоретических блоков посвящены управлению личными финансами, выбору акций и облигаций, оценке риска и доходности бумаг. Большое внимание уделяется фундаментальному и техническому анализу для построения долгосрочных и краткосрочных стратегий.
Шестой блок — практический. Обучающийся создает инвестиционный портфель по заданным критериям, прогнозирует его рост и адаптирует для двух сценариев развития экономики.
Сертификат можно получить, если успешно пройдены все пять блоков теории и выполнен проект.
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Инвестиционная оценка
Уровень: средний
Длительность: 25 видеоуроков по 10-20 минут
Автор: Асват Дамодаран — профессор финансов в Школе бизнеса Стерна при Нью‑Йоркском университете
Платформа: YouTube.
На простых примерах Асват Дамодаран рассказывает о мультипликаторах, рисках и принятии решений в условиях неопределенности.
Лекции переведены с английского, поэтому иногда появляется путаница в терминах. Например, акционеров часто называют инвесторами. Несмотря на подобные недочеты, курс будет полезен всем, кто интересуется инвестиционной оценкой бизнеса.
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Легкий старт
Уровень: начинающие
Длительность: 6 часов
Автор, платформа: «Открытие Брокер».
В этой подборке собраны актуальные курсы для инвесторов — о личном финансовом планировании, инструментах и игроках фондового рынка. Начинающему трейдеру будет полезен курс по биржевой торговле ценными бумагами.
После этой подборки можно изучить и другие курсы. На платформе «Открытие Брокер» есть обучение для инвесторов с разными стратегиями. Например, для владельцев агрессивного портфеля подойдут лекции по зарубежным рынкам. А если есть желание получать среднюю доходность на стабильных бумагах — облигациях, будет полезен курс консервативного инвестора.
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Инвестиции 101
Уровень: от начинающих до опытных
Длительность: 20 курсов по 0,5-2 часа
Автор, платформа: БКС.
Сервис по обучению инвесторов от компании БКС предлагает видеокурсы о работе фондовых рынков, принципах инвестирования и биржевых инструментах.
Ресурс будет полезен тем, кто интересуется практическим трейдингом — краткосрочными спекулятивными сделками на бирже. Целый раздел посвящен техническому анализу и управлению рисками. Есть отдельный курс, где учат работать в программах для интернет‑трейдинга: QUIK, Metatrader.
Формат обучения — видеолекции и интерактивные тесты. Есть торговый симулятор, чтобы получить практические навыки деятельности на бирже.
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Asset Allocation
Уровень: от начинающих до опытных
Автор: Сергей Спирин — предприниматель, инвестор и преподаватель
Платформа: AssetAllocation.
Asset Allocation — это распределение активов в портфеле, чтобы балансировать доходность и риск. Поэтому весь сайт AssetAllocation посвящен диверсификации и долгосрочным стратегиям.
Тут есть вебинары, лекции и видео на любые темы, связанные с инвестициями. Также на AssetAllocation собраны знаменитые книги и интервью инвесторов, которые помогают ориентироваться на современных фондовых рынках. Например, Сергей Спирин перевел и разместил две брошюры с сайта Комиссии по ценным бумагам и биржам США с рекомендациями для частных инвесторов.
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