Где бегать в Ташкенте: 10 лучших мест для утренних и вечерних пробежек

Если вы хотите начать бегать, но не можете выбрать маршрут, то это список для вас. Здесь собраны 10 лучших мест, где можно выйти на пробежку в Ташкенте.









Современный и зеленый парк в центре города. Широкие дорожки, ухоженные газоны и чистый воздух — все, что нужно для комфортной пробежки в любое время суток.





Набережная Анхора





Живописный маршрут вдоль канала Анхор. Популярное место среди бегунов благодаря длинным прямым дорожкам и приятному виду на воду.









Тихое место с множеством деревьев и тенистыми тропинками. Отличный вариант для неспешных утренних пробежек в окружении природы.





Набережная Минор





Новая набережная рядом с мечетью Минор. Подходит как для спокойных прогулок, так и для активных тренировок на открытом воздухе.





Парк «Голубые купола»





Уютный парк с хорошими тротуарами и зелеными зонами. Особенно хорош в вечернее время, когда включается подсветка.









Уединенное место с азиатским колоритом. Отличный вариант для утренней медитативной пробежки.





Tashkent City Park, @tashkentcitypark





Центральный городской парк с развитой инфраструктурой. Здесь можно не только бегать, но и делать разминку или упражнения на свежем воздухе.





Парк «Дружбы»





Исторический парк с широкой беговой зоной, множеством деревьев и тенистых аллей.





River Park





Модная городская зона рядом с набережной. Совмещает эстетику и комфорт.





Стадион «ФЛАУ»





Профессиональное место для тренировок с идеальным покрытием и разметкой. Часто используется спортсменами, но доступен и для любителей.





Для пробежек в Ташкенте есть десятки удобных и живописных локаций. Вне зависимости от уровня подготовки и времени суток, каждый найдет маршрут по душе — от набережных до стадионов. Бегайте с удовольствием и открывайте новые уголки города!