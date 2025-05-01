Где бегать в Ташкенте: 10 лучших мест для утренних и вечерних пробежек

Если вы хотите начать бегать, но не можете выбрать маршрут, то это список для вас. Здесь собраны 10 лучших мест, где можно выйти на пробежку в Ташкенте.
Eco Park, @ecopark.tashkent
Современный и зеленый парк в центре города. Широкие дорожки, ухоженные газоны и чистый воздух — все, что нужно для комфортной пробежки в любое время суток.
Набережная Анхора
Живописный маршрут вдоль канала Анхор. Популярное место среди бегунов благодаря длинным прямым дорожкам и приятному виду на воду.
Ботанический сад, @botanicalgardentashkent
Тихое место с множеством деревьев и тенистыми тропинками. Отличный вариант для неспешных утренних пробежек в окружении природы.
Набережная Минор
Новая набережная рядом с мечетью Минор. Подходит как для спокойных прогулок, так и для активных тренировок на открытом воздухе.
Парк «Голубые купола»
Уютный парк с хорошими тротуарами и зелеными зонами. Особенно хорош в вечернее время, когда включается подсветка.
Японский сад, @yapon_bogi
Уединенное место с азиатским колоритом. Отличный вариант для утренней медитативной пробежки.
Tashkent City Park, @tashkentcitypark
Центральный городской парк с развитой инфраструктурой. Здесь можно не только бегать, но и делать разминку или упражнения на свежем воздухе.
Парк «Дружбы»
Исторический парк с широкой беговой зоной, множеством деревьев и тенистых аллей.
River Park
Модная городская зона рядом с набережной. Совмещает эстетику и комфорт.
Стадион «ФЛАУ»
Профессиональное место для тренировок с идеальным покрытием и разметкой. Часто используется спортсменами, но доступен и для любителей.
Для пробежек в Ташкенте есть десятки удобных и живописных локаций. Вне зависимости от уровня подготовки и времени суток, каждый найдет маршрут по душе — от набережных до стадионов. Бегайте с удовольствием и открывайте новые уголки города!