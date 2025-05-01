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Где бегать в Ташкенте: 10 лучших мест для утренних и вечерних пробежек
Ташкент

25.04.2025

Где бегать в Ташкенте: 10 лучших мест для утренних и вечерних пробежек

Если вы хотите начать бегать, но не можете выбрать маршрут, то это список для вас. Здесь собраны 10 лучших мест, где можно выйти на пробежку в Ташкенте.


Eco Park, @ecopark.tashkent


Современный и зеленый парк в центре города. Широкие дорожки, ухоженные газоны и чистый воздух — все, что нужно для комфортной пробежки в любое время суток.


Набережная Анхора


Живописный маршрут вдоль канала Анхор. Популярное место среди бегунов благодаря длинным прямым дорожкам и приятному виду на воду.


Ботанический сад, @botanicalgardentashkent


Тихое место с множеством деревьев и тенистыми тропинками. Отличный вариант для неспешных утренних пробежек в окружении природы.


Набережная Минор


Новая набережная рядом с мечетью Минор. Подходит как для спокойных прогулок, так и для активных тренировок на открытом воздухе.


Парк «Голубые купола»


Уютный парк с хорошими тротуарами и зелеными зонами. Особенно хорош в вечернее время, когда включается подсветка.


Японский сад, @yapon_bogi


Уединенное место с азиатским колоритом. Отличный вариант для утренней медитативной пробежки.


Tashkent City Park, @tashkentcitypark


Центральный городской парк с развитой инфраструктурой. Здесь можно не только бегать, но и делать разминку или упражнения на свежем воздухе.


Парк «Дружбы»


Исторический парк с широкой беговой зоной, множеством деревьев и тенистых аллей.


River Park


Модная городская зона рядом с набережной. Совмещает эстетику и комфорт.


Стадион «ФЛАУ»


Профессиональное место для тренировок с идеальным покрытием и разметкой. Часто используется спортсменами, но доступен и для любителей.


Для пробежек в Ташкенте есть десятки удобных и живописных локаций. Вне зависимости от уровня подготовки и времени суток, каждый найдет маршрут по душе — от набережных до стадионов. Бегайте с удовольствием и открывайте новые уголки города!

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