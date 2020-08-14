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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Гаухар Нуртас о работе в Лос-Анджелесе и о том, как фильм Акана Сатаева увидит весь мир
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Сегодня в 17:50

Гаухар Нуртас о работе в Лос-Анджелесе и о том, как фильм Акана Сатаева увидит весь мир

Гаухар Нуртас, город — Лос-Анджелес, продюсер, TV host, актриса, режиссер, @gia_noortas

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О себе
Я выработала в себе железную волю. Это необходимо людям, которые хотят что-то сделать для себя и близких. Нужно быть дисциплинированным, а дисциплина воспитывается волей. Не путать с упрямством.

Второе качество, которое я воспитала в себе — не держать зла на людей. Если человек сказал что-то плохое или подрезал на дороге, злиться нет смысла. Я даже научилась улыбаться в таких случаях.

Жизнь — это процесс. Если всю жизнь жить только в ожидании результатов, можно умереть несчастным человеком. Нужно уметь получать удовольствие от процесса: когда выходишь на прогулку, замечать деревья, цветы, природу, людей, красивые лица, уметь находиться в моменте и ценить это. Поэтому быть родителем — это огромное счастье, ведь ты наслаждаешься каждым моментом, событием.
О жизненных принципах
Верность. Нужно уметь хранить верность дружбе, работе, не предавать. Это сложно — простить, а прощая, ты будто себя наказываешь.

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Нужно уметь находить новые двери, даже если сейчас у вас трудности. И это то, чем я занималась последние несколько месяцев.
О деятельности
Я продюсер и предприниматель, люблю строить бизнесы.

Один из важных моментов в работе продюсера — это идентифицировать и дать дорогу талантам. Поэтому я внимательно слежу за казахстанским творчеством, в том числе за работами Акана Сатаева, которого давно знаю. В прошлом году на Facebook я увидела трейлер фильма «Томирис», сразу позвонила Акану и предложила начать работу по этому фильму, потому что увидела огромный потенциал. Фильм на тот момент находился еще в постпродакшне.

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С Аканом и продюсерами фильма мы решили сделать рекламную кампанию, которую я возглавила. Моей целью было сделать так, чтобы у фильма была мировая дистрибуция. Кампания прошла успешно. Нужно понимать, что у всех фильмов на зарубежном языке одна категория, в нее подают фильмы со всех стран мира, было примерно 240 фильмов на одно место. И наш фильм был в первой пятерке. Мы устроили показ и собрали полный зал, к нам пришло рекордное количество членов «Золотого глобуса». В конце показа все аплодировали, а члены «Золотого глобуса» встали в очередь, чтобы подписать рецензию на фильм.

Но, по правилам, только один из членов имеет право подписать рецензию, это был представитель от Финляндии, и сейчас эта рецензия висит на сайте «Золотого глобуса».

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Когда мы делали этот показ, я пригласила представителей компании Arclight — это мои друзья. Компания занимается дистрибуцией фильмов по кинотеатрам по всему миру. Тогда я им ничего не говорила, просто позвала на показ казахстанского кино об удивительной и сильной женщине. И сказала, что это будет показ для «Золотого глобуса». Они пришли, а после просмотра подошли ко мне и сказали, что хотят этот фильм. Благодаря Arclight фильм был продан во все основные страны мира. И это впервые в истории казахстанского кино. Все сайты в США, в том числе Hollywood reporter, писали об этом фильме и писали много.

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В сентябре «Томирис» покажут в США и Канаде. В остальных странах фильм будет выходить постепенно. Фильма нет на сайтах, в открытом доступе, и хочется призвать казахстанцев перестать смотреть фильмы бесплатно. Это огромный труд и интеллектуальная собственность.

Не могу сказать, что работа в кино — дело моей жизни, это все процесс. Когда я была совсем юной, окончила музыкальную школу, затем консерваторию, и на тот момент думала, что музыка — дело моей жизни. Но уже 20 лет я в кинематографе и наслаждаюсь процессом, это то, что мне интересно.

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#продюсер #казахивсша #томирис #гаухарнуртас #акансатаев
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