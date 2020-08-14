Гаухар Нуртас о работе в Лос-Анджелесе и о том, как фильм Акана Сатаева увидит весь мир

О себе

О жизненных принципах

О деятельности

Это необходимо людям, которые хотят что-то сделать для себя и близких. Нужно быть дисциплинированным, а дисциплина воспитывается волей. Не путать с упрямством.Если человек сказал что-то плохое или подрезал на дороге, злиться нет смысла. Я даже научилась улыбаться в таких случаях.Если всю жизнь жить только в ожидании результатов, можно умереть несчастным человеком. Нужно уметь получать удовольствие от процесса: когда выходишь на прогулку, замечать деревья, цветы, природу, людей, красивые лица, уметь находиться в моменте и ценить это. Поэтому быть родителем — это огромное счастье, ведь ты наслаждаешься каждым моментом, событием.Нужно уметь хранить верность дружбе, работе, не предавать. Это сложно — простить, а прощая, ты будто себя наказываешь.И это то, чем я занималась последние несколько месяцев.Поэтому я внимательно слежу за казахстанским творчеством, в том числе за работами Акана Сатаева, которого давно знаю. В прошлом году на Facebook я увидела трейлер фильма «Томирис», сразу позвонила Акану и предложила начать работу по этому фильму, потому что увидела огромный потенциал. Фильм на тот момент находился еще в постпродакшне.Моей целью было сделать так, чтобы у фильма была мировая дистрибуция. Кампания прошла успешно. Нужно понимать, что у всех фильмов на зарубежном языке одна категория, в нее подают фильмы со всех стран мира, было примерно 240 фильмов на одно место. И наш фильм был в первой пятерке. Мы устроили показ и собрали полный зал, к нам пришло рекордное количество членов «Золотого глобуса». В конце показа все аплодировали, а члены «Золотого глобуса» встали в очередь, чтобы подписать рецензию на фильм.Компания занимается дистрибуцией фильмов по кинотеатрам по всему миру. Тогда я им ничего не говорила, просто позвала на показ казахстанского кино об удивительной и сильной женщине. И сказала, что это будет показ для «Золотого глобуса». Они пришли, а после просмотра подошли ко мне и сказали, что хотят этот фильм. Благодаря Arclight фильм был продан во все основные страны мира. И это впервые в истории казахстанского кино. Все сайты в США, в том числе Hollywood reporter, писали об этом фильме и писали много.В остальных странах фильм будет выходить постепенно. Фильма нет на сайтах, в открытом доступе, и хочется призвать казахстанцев перестать смотреть фильмы бесплатно. Это огромный труд и интеллектуальная собственность.Когда я была совсем юной, окончила музыкальную школу, затем консерваторию, и на тот момент думала, что музыка — дело моей жизни. Но уже 20 лет я в кинематографе и наслаждаюсь процессом, это то, что мне интересно.