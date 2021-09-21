Гастроли «Театра на Бронной» пройдут в Казахстане

С 28 по 30 октября 2021 года в Казахстане пройдут гастроли «Театра на Бронной» — это драматический театр Москвы, основанный в марте 1945 года.

Спектакль Саши Денисовой «Человек Летучая Мышь против Леонида Ильича Брежнева» покажут в городе Нур-Султан на сцене Театра «Астана Балет».

Сюжет спектакля представляет собой фантазию о том, что делал бы Человек Летучая Мышь в СССР, в эпоху застоя, будь он советским гражданином. Герой комиксов живет в СССР и прячется под ликом скромного писателя Дудочкина — недотепы и одного из миллионов советских граждан. Под покровом ночи Толя Дудочкин расправляет свои темные крылья и на усовершенствованных «Жигулях» карает злодеев застойного Готэм-Града, защищает простых советских людей, носит джинсы-клеш и, конечно, находит любовь.

В спектакле участвуют: Сергей Епишев, Ольга Лапшина, Мария Шумакова, Лина Миримская, Александра Виноградова, Лина Веселкина, Андрей Субботин, Сергей Кизас, Дмитрий Гурьянов, Дмитрий Варшавский, Александр Никулин, Владимир Яворский, Дмитрий Цурский.