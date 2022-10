Английский певец Гарри Стайлз выпустил клип на трек Music for a Sushi Restaurant.

Режиссером клипа выступил Об Перри, работавший с Megan Thee Stallion и бельгийской певицей Анжель.

Песня Music For a Sushi Restaurant вошла в третий альбом Стайлза Harry’s House, который увидел свет 20 мая. Это третий клип с пластинки, ранее певец опубликовал видео на As It Was и Late Night Talking.

Источник: daily.afisha.ru