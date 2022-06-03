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Garmin представила новую модель часов, которые заряжаются от солнца
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Сегодня в 09:25

Garmin представила новую модель часов, которые заряжаются от солнца

Производитель GPS-навигационной техники и «умных» часов Garmin выпустил часы Forerunner, заряжающиеся от солнца.

Garmin провела презентацию нескольких устройств, в том числе новых Forerunner 995 Solar. В устройство за $600 встроена зарядная линза Power Glass, которая преобразует солнечный свет в энергию, заряжая батарею. Эта технология позволяет часам работать до 20 дней.

Garmin предлагает и обычную модель Forerunner 995. Ее стоимость ниже на $100, при этом автономное время работы меньше на пять дней. Новые устройства уже доступны для покупки.

Источник: incrussia.ru

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#экология #солнечнаяэнергия #часы #аксессуары #garmin
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