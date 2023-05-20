Галымжан Молданазар о детской мечте, команде профессионалов и артистах лейбла Moldanazar

Галымжан Молданазар — талантливый музыкант, исполняющий песни на казахском языке. Он радует слушателей интересным звучанием и трогательными текстами. В интервью казахстанец рассказал, как началась его карьера, поделился моментами создания песен и сообщил о будущих планах.





Галымжан Молданазар, город — Алматы, композитор, музыкант, @moldanazar





Как все началось

Я родом из Кызылорды. Музыкой занялся еще в школе. Уже в седьмом-восьмом классе начал писать собственные песни.

Я всегда мечтал собрать свою группу и играть вживую. В детстве, когда засыпал, видел перед глазами одну картину: я стою где-то высоко, и на меня смотрит много людей. Это случалось со мной два-три раза каждую неделю. И однажды в Астане на одном из Open Air-концертов, где было более 12 000 людей, эта картина случилась наяву. Когда я вышел на сцену, увидел именно то, что представлял в детстве. Помню, группа уже начала играть, а я долго стоял и не мог пошевелиться. Настолько это было страшно и непонятно.

О творчестве и вдохновении

У меня нет определенного стиля. В своем творчестве я всегда смешиваю их. Но в основном пишу в жанре поп.

Вдохновение — это состояние человека

Тексты и музыку я создаю по-разному. Раньше придумывал строчки песен, наигрывая мелодию на гитаре. Но в последнее время сначала пишу бит и только потом придумываю текст.

Вдохновение — это состояние человека. Оно есть у всех. Перед тем как записывать что-то, я задаю себе вопрос: «Какой я сейчас?». И пишу об этом состоянии.

Моя музыка и я как личность выросли благодаря музыкантам, которые находятся рядом. Со мной работают настоящие профессионалы: простые и хорошие люди. Я благодарен им за это.

Мои самые любимые работы: Magan Jumbaq, Aitarym Kop и Mahabbatym.

О текущей деятельности и планах

В последние три года я больше работаю как продюсер. Помогал развиваться молодым талантливым музыкантам лейбла Moldanazar Орынхану и Али. Теперь Али выступает не один, так как мы собрали молодых и талантливых музыкантов и презентовали новую команду Kunzharyq.

Рекомендации

Начинающим музыкантам рекомендую много работать и не останавливаться.