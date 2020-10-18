Винтажные магазины и комиссионки Алматы и Нур-Султана, где продают качественную одежду с историей

Нур-Султан

Алматы

Asaý Júrek Vintage Home & Coffee, @asayjurek.vintagehome

Подборка комиссионок и винтажных магазинов в Алматы и Нур-Султане, которые продают качественные вещи и аксессуары.В онлайн-магазине выставлены ретроолимпийки, винтажные комбинезоны, гламурные рубашки и головные уборы. Цены на аксессуары и одежду начинаются от тысячи тенге. Есть доставка по Нур-Султану и по городам Казахстана.Контакты: 8 778 480 32 12Один из самых популярных винтажных магазинов, который сотрудничает со звездами. Здесь можно приобрести винтажные аксессуары, вуали и головные уборы.Адрес: ул. Туркестан, 34, Нур-Султан; «Есентай Молл», Colibri, АлматыКонтакты: 8 778 608 51 95Онлайн-рай для тех, кто любит индивидуальность, ведь здесь вещи только в одном экземпляре. Основной акцент — это винтажные спортивные вещи.Контакты: 8 747 558 85 90Asaý Júrek — магазин комиссионных и винтажных вещей. Здесь можно найти все — от винтажных украшений до игрушек, сделанных своими руками.Адрес: ул. Валиханова, 43Контакты: 8 7272 735 145, 8 771 466 14 65Магазин винтажной мебели и предметов интерьера. Мебель в магазин выбирается из исторического отрезка времени 1940 — 1970 годов. Соучредители магазина привозят предметы из Англии, Франции, Голландии и Дании.Адрес: ул. Валиханова, 43Контакты: 8 7272 735 145, 8 771 466 14 65Селективный винтажный магазин с качественными вещами с историей. Магазин придерживается философии «ноль отходов», все вещи представлены в единственном экземпляре.Адрес: ул. Панфилова, 92, 2 этажКонтакты: 8 771 067 09 75