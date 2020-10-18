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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Винтажные магазины и комиссионки Алматы и Нур-Султана, где продают качественную одежду с историей
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Вчера в 12:00

Винтажные магазины и комиссионки Алматы и Нур-Султана, где продают качественную одежду с историей

Подборка комиссионок и винтажных магазинов в Алматы и Нур-Султане, которые продают качественные вещи и аксессуары.

Нур-Султан
DILL&PILL, @dillndpill

dillnpill.jpg
В онлайн-магазине выставлены ретроолимпийки, винтажные комбинезоны, гламурные рубашки и головные уборы. Цены на аксессуары и одежду начинаются от тысячи тенге. Есть доставка по Нур-Султану и по городам Казахстана.
Контакты: 8 778 480 32 12
Gakku, @gakku_gakku

gakku.jpg
Один из самых популярных винтажных магазинов, который сотрудничает со звездами. Здесь можно приобрести винтажные аксессуары, вуали и головные уборы.
Адрес: ул. Туркестан, 34, Нур-Султан; «Есентай Молл», Colibri, Алматы
Контакты: 8 778 608 51 95
Алматы
«Винтаж Гараж», @vintage_garazh

vintagegarazh.jpg
Онлайн-рай для тех, кто любит индивидуальность, ведь здесь вещи только в одном экземпляре. Основной акцент — это винтажные спортивные вещи.
Контакты: 8 747 558 85 90
Asaý Júrek, @asayjurek

asayjyrek.jpg
Asaý Júrek — магазин комиссионных и винтажных вещей. Здесь можно найти все — от винтажных украшений до игрушек, сделанных своими руками.
Адрес: ул. Валиханова, 43
Контакты: 8 7272 735 145, 8 771 466 14 65
Asaý Júrek Vintage Home & Coffee, @asayjurek.vintagehome

asayjyrekhome.jpg
Магазин винтажной мебели и предметов интерьера. Мебель в магазин выбирается из исторического отрезка времени 1940 — 1970 годов. Соучредители магазина привозят предметы из Англии, Франции, Голландии и Дании.
Адрес: ул. Валиханова, 43
Контакты: 8 7272 735 145, 8 771 466 14 65
sandyqstore, @sandyqstore

sandyq.jpg
Селективный винтажный магазин с качественными вещами с историей. Магазин придерживается философии «ноль отходов», все вещи представлены в единственном экземпляре.
Адрес: ул. Панфилова, 92, 2 этаж
Контакты: 8 771 067 09 75

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