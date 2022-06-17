Galaxy S22 Ultra выбран мобильным спутником серии экспедиций Nat Geo по Казахстану

Всего Nat Geo Qaz планирует провести пять экспедиций с мая по сентябрь с целью познакомить зрителей с уникальной природой нашей страны.Редакция подчеркивает, что Казахстан «славится множеством природных и сакральных мест, неповторимых по своему живописному содержанию и биологическому разнообразию».Цель Nat Geo Qaz — познакомить казахстанцев с каждым из регионов страны сквозь объективы видеокамер и фотоаппаратов National Geographic, через сторителлинг журналистов всемирно известного издания и лучших отечественных трэвел-блогеров.Программа экспедиций включает серии мастер-классов: по выживанию в природе, фотографии, экологичному образу жизни, по флоре, фауне, орнитологии, археологии регионов, нематериальному культурному наследию и многим другим дисциплинам, которые позволят заново узнать Казахстан с разных, неизведанных сторон.Первый этап проекта под названием «Сакральный Казахстан» включает путешествие по югу, Шымкенту и Туркестану. Следующая поездка, «Жемчужина Семиречья», охватит Алматы и Джунгарский Алатау. Северное направление, «Сарыарка – сердце Евразии», предполагает маршрут Караганда — Нур-Султан — Павлодар — Кокшетау. «Восточные сказки» — это, конечно же, Оскемен, Бухтарма и Зайсан. Заключительная экспедиция, «От моря до моря», стартует в прикаспийском Актау и финиширует на Аральском море.Неотъемлемой частью экспедиций Nat Geo Qaz станет смартфон с передовыми возможностями камеры Galaxy S22 Ultra. У мобильного устройства огромный список задач: запечатлеть живописные горы, степи и моря, краснокнижных животных и редких насекомых, интересных людей, ночные пейзажи и многое-многое другое.Еще несколько лет назад съемка такого контента требовала применения профессиональной техники. Но не сегодня. Громоздкий зеркальный фотоаппарат можно с легкостью и без ущерба качеству заменить смартфоном Galaxy S22 Ultra, который, благодаря мощному процессору, основному, широкоугольному и телеобъективам, а также передовой технологии искусственного интеллекта, превращает снимки и видео в шедевры, достойные внимания редакции такого уровня, как Nat Geo Qaz.

В Samsung Electronics убеждены — Galaxy S22 Ultra не подведет.





Мы рады, что наш флагманский камерофон будет участвовать в этом захватывающем проекте и расскажет невероятные истории из путешествия Nat Geo Qaz. Надеемся, этот потрясающий опыт вдохновит казахстанцев на совершение собственных открытий на просторах нашей необъятной, уникальной страны.



