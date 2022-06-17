Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/52f/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/52f203024582a3b61e6f8eb125a19e6b.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
galaxy-s22-ultra-vybran-mobil-nym-sputnikom-serii-ekspediciy-nat-geo-po-kazahstanu
Galaxy S22 Ultra выбран мобильным спутником серии экспедиций Nat Geo по Казахстану
77
Главная

Сегодня в 19:30

Galaxy S22 Ultra выбран мобильным спутником серии экспедиций Nat Geo по Казахстану

Флагманский камерофон Galaxy S22 Ultra будет использоваться для фото- и видеосъемок в ходе исследовательского путешествия казахстанского офиса National Geographic по разным регионам Казахстана.

Всего Nat Geo Qaz планирует провести пять экспедиций с мая по сентябрь с целью познакомить зрителей с уникальной природой нашей страны.

Photo-1280x720_5.jpg

Редакция подчеркивает, что Казахстан «славится множеством природных и сакральных мест, неповторимых по своему живописному содержанию и биологическому разнообразию».

Цель Nat Geo Qaz — познакомить казахстанцев с каждым из регионов страны сквозь объективы видеокамер и фотоаппаратов National Geographic, через сторителлинг журналистов всемирно известного издания и лучших отечественных трэвел-блогеров.

Photo-1280x720_2.jpg

Программа экспедиций включает серии мастер-классов: по выживанию в природе, фотографии, экологичному образу жизни, по флоре, фауне, орнитологии, археологии регионов, нематериальному культурному наследию и многим другим дисциплинам, которые позволят заново узнать Казахстан с разных, неизведанных сторон.

Первый этап проекта под названием «Сакральный Казахстан» включает путешествие по югу, Шымкенту и Туркестану. Следующая поездка, «Жемчужина Семиречья», охватит Алматы и Джунгарский Алатау. Северное направление, «Сарыарка – сердце Евразии», предполагает маршрут Караганда — Нур-Султан — Павлодар — Кокшетау. «Восточные сказки» — это, конечно же, Оскемен, Бухтарма и Зайсан. Заключительная экспедиция, «От моря до моря», стартует в прикаспийском Актау и финиширует на Аральском море.

Photo-1280x720_3.jpg

Неотъемлемой частью экспедиций Nat Geo Qaz станет смартфон с передовыми возможностями камеры Galaxy S22 Ultra. У мобильного устройства огромный список задач: запечатлеть живописные горы, степи и моря, краснокнижных животных и редких насекомых, интересных людей, ночные пейзажи и многое-многое другое.

Еще несколько лет назад съемка такого контента требовала применения профессиональной техники. Но не сегодня. Громоздкий зеркальный фотоаппарат можно с легкостью и без ущерба качеству заменить смартфоном Galaxy S22 Ultra, который, благодаря мощному процессору, основному, широкоугольному и телеобъективам, а также передовой технологии искусственного интеллекта, превращает снимки и видео в шедевры, достойные внимания редакции такого уровня, как Nat Geo Qaz.

В Samsung Electronics убеждены — Galaxy S22 Ultra не подведет.

Photo-1280x720_1.jpg


Евгений Хегай, вице-президент компании Samsung Electronics Central Eurasia

Мы рады, что наш флагманский камерофон будет участвовать в этом захватывающем проекте и расскажет невероятные истории из путешествия Nat Geo Qaz. Надеемся, этот потрясающий опыт вдохновит казахстанцев на совершение собственных открытий на просторах нашей необъятной, уникальной страны.

Логотип | Фирменный стиль | О нашей компании | Samsung РОССИЯ

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Корея, Сингапур и Саудовская Аравия: стипендиальные программы для казахстанцев для по...
7296
КУДА СХОДИТЬ НА ВЫХОДНЫХ, 9 — 11 ДЕКАБРЯ
4093
КУДА СХОДИТЬ НА ВЫХОДНЫХ, 9 — 11 СЕНТЯБРЯ
4349
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.