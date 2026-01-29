Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск по сайту:
WE
Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG
Реклама

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее closerecommendheropopupa
closesearch
drawnup
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

 
Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
futbol-nyy-klub-kaysar-ob-yavil-o-podpisanii-eks-zvezdy-apl
logo
Футбольный клуб «Кайсар» объявил о подписании экс-звезды АПЛ
Новости Центральной Азии и мира

26.01.2026

Футбольный клуб «Кайсар» объявил о подписании экс-звезды АПЛ

Кызылординский «Кайсар» объявил о подписании контракта с экс-полузащитником лондонского «Челси» нигерийцем Виктором Мозесом.

Контракт 35-летнего футболиста с клубом из Кызылорды рассчитан на один год, до декабря 2026 года.

В КПЛ он будет играть под 11 номером. В прошлом сезоне 2024-2025 нигериец выступал за английский «Лутон Таун» в Чемпионшипе, провел 18 матчей и отметился одним забитым голом.

Ранее кызылординский «Кайсар» был передан из государственного управления в частные руки.


Карьера Виктора Мозеса

Мозес обладает большим опытом выступлений на самом высшем уровне. Помимо «Челси» и «Ливерпуля», в его карьере были английский «Кристал Пэлас», «Уиган Атлетик», «Сток Сити», «Вест Хэм» и «Лутон Таун», турецкий «Фенербахче», итальянский «Интер» и московский «Спартак».

Выигрывал АПЛ, Кубок Англии и две Лиги Европы с «Челси», становился обладателем Кубка африканских наций в 2013 и победителем Кубка России со «Спартаком». Играл на двух чемпионатах мира в 2014 и 2018 за сборную Нигерии, причем в последней игре на международном уровне забил в ворота Аргентины на ЧМ-2018.


Источник: tengrisport.kz


Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #спорт #футбол #кызылорда #футболисты
Поиск по сайту:
С ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Ташкент признан самым безопасным городом Центральной Азии
Ташкент признан самым безопасным городом Центральной Азии
В Риме открыли памятник всемирно известному кыргызскому писателю Чингизу Айтматову
В Риме открыли памятник всемирно известному кыргызскому писателю Чингизу Айтматову
Авиакомпания Tajik Air запускает новые рейсы по маршруту Душанбе — Рашт — Душанбе
Авиакомпания Tajik Air запускает новые рейсы по маршруту Душанбе — Рашт — Душанбе
В Казахстане планируется открытие городских курортов
В Казахстане планируется открытие городских курортов
Как отметить Наурыз нестандартно: Red Bull Jump & Freeze 2025
Как отметить Наурыз нестандартно: Red Bull Jump & Freeze 2025