Футбольный клуб «Кайсар» объявил о подписании экс-звезды АПЛ

Кызылординский «Кайсар» объявил о подписании контракта с экс-полузащитником лондонского «Челси» нигерийцем Виктором Мозесом.

Контракт 35-летнего футболиста с клубом из Кызылорды рассчитан на один год, до декабря 2026 года.

В КПЛ он будет играть под 11 номером. В прошлом сезоне 2024-2025 нигериец выступал за английский «Лутон Таун» в Чемпионшипе, провел 18 матчей и отметился одним забитым голом.

Ранее кызылординский «Кайсар» был передан из государственного управления в частные руки.





Карьера Виктора Мозеса

Мозес обладает большим опытом выступлений на самом высшем уровне. Помимо «Челси» и «Ливерпуля», в его карьере были английский «Кристал Пэлас», «Уиган Атлетик», «Сток Сити», «Вест Хэм» и «Лутон Таун», турецкий «Фенербахче», итальянский «Интер» и московский «Спартак».

Выигрывал АПЛ, Кубок Англии и две Лиги Европы с «Челси», становился обладателем Кубка африканских наций в 2013 и победителем Кубка России со «Спартаком». Играл на двух чемпионатах мира в 2014 и 2018 за сборную Нигерии, причем в последней игре на международном уровне забил в ворота Аргентины на ЧМ-2018.





Источник: tengrisport.kz