Футбольные команды и The Beatles — что еще британского есть в Алматы

Футбольные команды





Англия считается родиной футбола — самого популярного в мире вида спорта. Известны клубы «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал». В Алматы есть своя команда — ФК «Кайрат», @f.c.kairat, при которой работает академия детского и юношеского футбола, @fckairat_academy.

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Памятник The Beatles





В 60-х мало кто не знал о «четверке из Ливерпуля». Британская рок-группа придала новое звучание 20 веку и создала собственный стиль. Памятник музыкантам в Алматы установили на горе Кок-Тобе в 2007 году. Интересно, что здесь постоянно можно услышать хиты The Beatles.

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Английские пабы





Заведения в формате пабов — часть культуры англичан. В городе также можно найти подобные места: например, @brass_pub, @birmingham.pub.almaty или @pub_freerider_almaty.

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Частные школы

Haileybury Almaty, @haileybury_almaty — международная школа, ученики которой поступают в элитные университеты Соединенного Королевства и США. Предусмотрена система факультетов — каждый учащийся принадлежит одному из четырех хаусов. В программе внеклассных занятий — сценическое и изобразительное искусство.

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Престижные университеты





Казахстанско-Британский университет, @kbtu_official, не раз занимал первые места в топах лучших технических вузов страны. С 2005 года здесь действует программа двойного диплома Лондонской школы экономики и политических наук.

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Британское консульство





В микрорайоне «Самал-2» располагается консульство Великобритании. Здесь сдают международный экзамен на знание английского языка IELTS. На официальной странице @kzbritish публикуют актуальную информацию о стоимости курсов и онлайн-событий.

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London Eye





В столице Великобритании туристов водят на крупнейшее колесо обозрения — London Eye. Кабина вмещает до 25 человек и подсвечивается неоновыми огнями. В Алматы также работает свой аттракцион у ТРЦ MEGA с похожим названием — Happy Eye.

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English Home





Ценители уюта знают о сети домашнего текстиля English Home, @english_home_mega

Фирма работает по английским традициям и выпускает товары в классическом стиле.





Источник фотографии на обложке: @akhmdarya_