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Freedom Holding выкупил американский банк
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Сегодня в 10:28

Freedom Holding выкупил американский банк

Freedom Holding заключил сделку по покупке Maxim Group — одного из крупных инвестиционных банков на Wall Street, за $400 миллионов в равных долях в деньгах и акциях FRHC с условиями лок-апа на год. Эта сумма включает вознаграждения остающимся с компанией сотрудникам.

Это одна из крупнейших сделок по покупке организаторов IPO/SPO на Wall Street за последние месяцы.

По мнению Тимура Турлова сделка случилась в правильное время и за правильную цену. Она укрепит инфраструктуру Freedom Holding, ее положение на рынке и откроет прямой доступ к первичному рынку в США.

«Сегодня компания из Казахстана — главная новость финансовой индустрии в США», — пишет Тимур Турлов.

Сделка будет окончательно завершена после получения всех разрешений регуляторов. Это потребует еще нескольких месяцев.

Источник: @timurturlov

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#казахстан #банк #покупки #сша #freedomfinance
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