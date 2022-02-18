Французский цирк L’Écocirque устраивает представления с голографическими львами, слонами и китами

Французский цирк L’Écocirque нашел этичный способ сделать диких животных частью своих шоу. Вместо живых львов и слонов его владельцы начали использовать голограммы.

Пока шоу проходит только во Франции. Одновременно с выступлениями живых воздушных гимнастов и других артистов на сцене появляются львы, слоны и белуги. Рядом находится LED-дисплей и живой оркестр, играющий рок-музыку.

Голограммы были созданы французской студией Adrenaline за €400 000. Всего на развитие своего цирка его владельцы привлекли $2,9 млн.

Источник: incrussia.ru