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Французский цирк L’Écocirque устраивает представления с голографическими львами, слонами и китами
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Сегодня в 09:24

Французский цирк L’Écocirque устраивает представления с голографическими львами, слонами и китами

Французский цирк L’Écocirque нашел этичный способ сделать диких животных частью своих шоу. Вместо живых львов и слонов его владельцы начали использовать голограммы.

Пока шоу проходит только во Франции. Одновременно с выступлениями живых воздушных гимнастов и других артистов на сцене появляются львы, слоны и белуги. Рядом находится LED-дисплей и живой оркестр, играющий рок-музыку.

Голограммы были созданы французской студией Adrenaline за €400 000. Всего на развитие своего цирка его владельцы привлекли $2,9 млн.

Источник: incrussia.ru

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#франция #технологии #цирк #этичность #голограмма
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