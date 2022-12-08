Французский бренд EX NIHILO: О выходе на рынок Казахстана, особенностях нишевой парфюмерии и планах развития

Познакомились с сооснователем парфюмерного бренда EX NIHILO, который эксклюзивно представлен в Saks Fifth Avenue Almaty, и узнали о его особенностях и планах развития в Казахстане.





Бенуа Вердье, 45 лет, город — Париж, сооснователь бренда EX NIHILO, @exnihiloparis, @benoitverdier_official

Как все началось

Бренд EX NIHILO существует уже почти 10 лет. Я создал его вместе с партнерами Оливье и Сильви. С Оливье мы знакомы еще со школы, а с Сильви нас познакомил общий друг. Мы всегда были фанатами парфюма. Поэтому оставили свою престижную карьеру в маркетинге и финансах, чтобы создать собственный бренд.

Бренд EX NIHILO существует уже почти 10 лет



Все началось с бутика на улице Сан-Оноре в Париже. Никто не ожидал нашего появления на высококонкурентном рынке нишевой парфюмерии. Мы появились «из ничего», что в переводе с латинского — EX NIHILO.

Сегодня у нас уже шесть бутиков по миру, а общее количество стран, где мы представлены, достигает 40. Это 200 локаций по всему миру, от Европы до Азии и США.

Про бренд

EX NIHILO вдохновлен авангардом: сочетанием современных технологий с французским мастерством парфюмерии и персонализацией.

Если бы мы были автомобильным брендом, то нашими конкурентами могли бы быть Bentley или Rolls-Royce. Но мы точно Tesla.

Мы любим Concorde и Citroen SM, как и все предметы золотого века дизайна во Франции 70-х годов. Это и есть наш источник вдохновения.

За последние годы бренд вырос. Раньше у нас можно было найти только EDP — Eau De Parfume — парфюмированная вод. Сегодня у нас есть множество других продуктов в линейках Bodyline, Extraits, Sublime Essence, Sublime Mist.

Как создаются ароматы бренда

Мы стараемся изменить представление о стереотипном люксе и предложить его новую версию. К удивлению, нам помогает то, что мы не парфюмеры и смогли предложить абсолютно новые идеи этому консервативному миру. Для нас аромат — это часть увлекательного путешествия.

Наши ароматы действительно появляются из ничего. Мы создаем мудборды с концертом парфюма, а я пишу для него историю-концепт. Затем мы отправляем запрос лучшим парфюмерам Givaudan на разработку аромата. Это часть брифа.

После этого парфюмеры в течение месяца разрабатывают первую версию аромата. Затем мы встречаемся снова, чтобы выбрать один из пяти вариантов. Этот процесс может повторяться до пяти раз, пока мы не будем точно уверены в конечном результате.

Иногда мы проводим много времени с парфюмерами из-за того, что они используют инновационные ингредиенты и материалы. Мы всегда за то, чтобы быть более креативными. Для нас не существует лимита по стоимости ингредиентов. У нас нет никаких фокус-групп и мы не проводим никаких маркетинговых исследований. Все, что важно для нас — это диалог между парфюмерами и нами, основателями бренда.

О клиентах

Наши клиенты абсолютно разные. В основном их объединяет любовь к нестандартным и интересным парфюмам. Некоторым из них нравится наш дизайн и близость к авангарду, а кто-то просто любит персонализацию.

Наши клиенты абсолютно разные



Парфюмерия никогда не делилась на женскую и мужскую. Это маркетинговый ход прошлого века. Тем более взгляды на мужское и женское меняются от страны к стране. Например, наш бестселлер Fleur Narcotique популярен у женщин в Казахстане, а в Тайване им будут интересоваться мужчины. Мы за то, чтобы каждый носил то, что ему нравится.

О развитии бренда в Центральной Азии

Бренд стал доступен в Казахстане в этом году. Пока планов выходить на другие рынки Центральной Азии у нас нет, но все возможно. Мы видим, как много наших фанатов в этом регионе и в целом людей, увлекающихся Высокой Парфюмерией.