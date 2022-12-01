Французский багет внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Французский багет внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Изначально рассматривались три кандидата на пополнение списка. Среди них — парижские крыши, праздник виноделия в коммуне Арбуа в Бургундии и багет.

В список объектов нематериального культурного наследия ЮНЕСКО также включили китайскую традиционную технику производства и приготовления чая.

Это означает признание знаний, навыков и практик, связанных с управлением чайными плантациями, сбором чайных листьев, их ручной обработкой, а также распитием и совместным употреблением чая.

Источник: daily.afisha.ru