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Французский багет внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
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Сегодня в 10:38

Французский багет внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Французский багет внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Изначально рассматривались три кандидата на пополнение списка. Среди них — парижские крыши, праздник виноделия в коммуне Арбуа в Бургундии и багет.

В список объектов нематериального культурного наследия ЮНЕСКО также включили китайскую традиционную технику производства и приготовления чая.

Это означает признание знаний, навыков и практик, связанных с управлением чайными плантациями, сбором чайных листьев, их ручной обработкой, а также распитием и совместным употреблением чая.

Источник: daily.afisha.ru

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