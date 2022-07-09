Франшиза «Гадкий я» собрала свыше $4 миллиардов благодаря «Миньонам: Грювитация»

Анимационная франшиза «Гадкий я» преодолела отметку в четыре миллиарда долларов кассовых сборов по всему миру. Удалось это сделать благодаря недавнему релизу мультфильма «Миньоны: Грювитация», который вышел в мировой прокат в конце июня и уже успел собрать свыше 247 млн долларов.

Благодаря сборам франшиза «Гадкий я» от студии Illumination стала крупнейшей анимационной франшизой за все время. Всего в серию входит пять полнометражных мультфильмов, первый из которых — «Гадкий я» — вышел в прокат летом 2010 года.

«Миньоны: Грювитация» рассказывают предысторию забавных желтых помощников величайшего злодея Грю, которые впервые встретились со своим предводителем в то время, когда он был еще ребенком.

Источник: kanobu.ru