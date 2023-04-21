Форумы, конференции, фестивали: 11 крутых мероприятий мая в Центральной Азии

Рассказываем об интересных мероприятиях, которые пройдут в Центральной Азии в мае. Выбирайте то, что вам интересно и регистрируйтесь или покупайте билеты.
Казахстан
Когда: 31 мая
Где: Алматы
KINZA 360 — это кросс-континентальный форум по партнерскому маркетингу. Здесь выступят лучшие спикеры индустрии, гости получат разнообразный нетворкинг.
Когда: 26 мая
Где: DoubleTree by Hilton Almaty, Алматы
Это одно из крупнейших ежегодных событий PR-индустрии Казахстана. За 19 лет проведения PR-Форума в его работе приняли участие более 3000 человек, включая 250 спикеров из девяти стран мира.
Otaku Fest, @otakufest.kz
Когда: 28 мая
Где: Алматы
Otaku Fest — аниме фестиваль от создателей «АлмаКон». На фестивале вас ждет: конкурс косплея, популярные блогеры из других стран, аллея авторов, ярмарка магазинов, интерактивные стенды.
HFC MMA
Когда: 19 мая
Где: Almaty Arena, Алматы
Это первый стадионный турнир HFC MMA.
В одном турнире гости смогут увидеть бойцов Казахстана. Будут и главные звезды Хардкора: Муратбек Касымбай, Хадис Ибрагимов, Куат Хамитов, Аловсет Мамиев, Залимхан Юсупов.
Ne-Yo
Когда: 25 мая
Где: Almaty Arena, Алматы
25 мая Ne-Yo даст единственный сольный концерт в Казахстане в рамках своего тура по Азии.
Когда: 4-5 мая
Где: Астана
Это масштабный турнир по робототехнике, где примут участие свыше 280 детей со всего Казахстана. Цель турнира — выявление и поддержка талантливых школьников в области робототехники, инженерных наук и программирования, а также популирязация IT-деятельности.
Когда: 19 мая
Где: Hilton Astana, Астана
Конференция для руководителей в сфере информационных технологии. Во время ивента будут обсуждаться самые различные темы: от «Как оптимизировать расходы и развивать предприятие с использованием новых технологий» до «Какие решения используются в казахстанской промышленности».
Кыргызстан
Bishkek Digital Day 2023
Когда: 27 мая
Где: Sheraton, Бишкек
Это крипто-экономический форум, где будут говорить о блокчейн инвестициях, цифровых финансовых активах и о безопасности в цифровом мире.
Узбекистан
MAKON Marketing Forum 2023
Когда: 14 мая
Где: Hayatt Regency Tashkent, Ташкент.
V Международный маркетинговый бизнес-форум MAKON — это крупнейший в Центральной Азии профессиональный форум, который объединяет предпринимателей и экспертов в области маркетинга. Программа этого года посвящена теме «Маркетинг развивает бизнес».
Чемпионат мира по боксу среди мужчин
Когда: 1-14 мая
Где: Ташкент
В чемпионате примут участие спортсмены со всех пяти континентов. Боксеры разыграют медали в 13 весовых категориях. Стоит отметить, что это первый чемпионат мира по боксу, который пройдет в Узбекистане.
Uzbekistan Fashion Week, @ufw.official
Когда: 13-19 мая
Где: Ташкент
4 сезон международной недели моды UFW в Ташкенте.