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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Форумы, конференции, фестивали: 11 крутых мероприятий мая в Центральной Азии
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Главный

Сегодня в 13:45

Форумы, конференции, фестивали: 11 крутых мероприятий мая в Центральной Азии

Рассказываем об интересных мероприятиях, которые пройдут в Центральной Азии в мае. Выбирайте то, что вам интересно и регистрируйтесь или покупайте билеты.

Казахстан

KINZA Kazakhstan

Когда: 31 мая

Где: Алматы

KINZA 360 — это кросс-континентальный форум по партнерскому маркетингу. Здесь выступят лучшие спикеры индустрии, гости получат разнообразный нетворкинг.


XIX Международный PR-форум

Когда: 26 мая

Где: DoubleTree by Hilton Almaty, Алматы

Это одно из крупнейших ежегодных событий PR-индустрии Казахстана. За 19 лет проведения PR-Форума в его работе приняли участие более 3000 человек, включая 250 спикеров из девяти стран мира.


Otaku Fest, @otakufest.kz

Когда: 28 мая

Где: Алматы

Otaku Fest — аниме фестиваль от создателей «АлмаКон». На фестивале вас ждет: конкурс косплея, популярные блогеры из других стран, аллея авторов, ярмарка магазинов, интерактивные стенды.


HFC MMA

Когда: 19 мая

Где: Almaty Arena, Алматы

Это первый стадионный турнир HFC MMA.

В одном турнире гости смогут увидеть бойцов Казахстана. Будут и главные звезды Хардкора: Муратбек Касымбай, Хадис Ибрагимов, Куат Хамитов, Аловсет Мамиев, Залимхан Юсупов.


Ne-Yo

Когда: 25 мая

Где: Almaty Arena, Алматы

25 мая Ne-Yo даст единственный сольный концерт в Казахстане в рамках своего тура по Азии.


Robotek Grand Tournament 2023

Когда: 4-5 мая

Где: Астана

Это масштабный турнир по робототехнике, где примут участие свыше 280 детей со всего Казахстана. Цель турнира — выявление и поддержка талантливых школьников в области робототехники, инженерных наук и программирования, а также популирязация IT-деятельности.


PROFIT Industry & Energy Day

Когда: 19 мая

Где: Hilton Astana, Астана

Конференция для руководителей в сфере информационных технологии. Во время ивента будут обсуждаться самые различные темы: от «Как оптимизировать расходы и развивать предприятие с использованием новых технологий» до «Какие решения используются в казахстанской промышленности».

Кыргызстан

Bishkek Digital Day 2023

Когда: 27 мая

Где: Sheraton, Бишкек

Это крипто-экономический форум, где будут говорить о блокчейн инвестициях, цифровых финансовых активах и о безопасности в цифровом мире.

Узбекистан

MAKON Marketing Forum 2023

Когда: 14 мая

Где: Hayatt Regency Tashkent, Ташкент.

V Международный маркетинговый бизнес-форум MAKON — это крупнейший в Центральной Азии профессиональный форум, который объединяет предпринимателей и экспертов в области маркетинга. Программа этого года посвящена теме «Маркетинг развивает бизнес».


Чемпионат мира по боксу среди мужчин

Когда: 1-14 мая

Где: Ташкент

В чемпионате примут участие спортсмены со всех пяти континентов. Боксеры разыграют медали в 13 весовых категориях. Стоит отметить, что это первый чемпионат мира по боксу, который пройдет в Узбекистане.


Uzbekistan Fashion Week, @ufw.official

Когда: 13-19 мая

Где: Ташкент

4 сезон международной недели моды UFW в Ташкенте.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.