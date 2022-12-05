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Форум франшиз 2022: самый большой форум франшиз в Кыргызстане
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Сегодня в 10:29

Форум франшиз 2022: самый большой форум франшиз в Кыргызстане

В здании Филармонии имени Т.Сатылганова прошел самый большой франчайзинговый форум. Организаторами форума франшиз являются основатель консалтинговой компании BIZ Franchise, основатель франшизы ЦИО «Академия Роста» — Асылбекова Сайкал при поддержке Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики КР.

Форум Франшиз — знаковое событие в сфере бизнеса в ЦА, площадка для нетворкинга. Форум объединил первых лиц ведущих франчайзинговых компаний, экспертов сферы и начинающих предпринимателей.

Цель форума: демонстрация инвесторам и потенциальным партнерам наиболее известных брендов, работающих по системе франчайзинга, установление партнерских отношений.

В мероприятии приняли участие более 1500 человек. Среди гостей присутствуют делегаты из Азербайджана, России, Казахстана, Узбекистана и семи регионов Кыргызстана.

В программе форума были представлены возможности по франшизе, нетворкинг и выступления выдающихся спикеров с международной арены. Среди спикеров известные предприниматели-практики Анатолий Хван, исполнительный директор немецкой компании в Ганновере-Германия, Денис Гайворонский, генеральный Директор КД «Куликовский, Асем Кузенбаева, Topsales.kg, Нурбек Айбашов, основатель франшизы «Пена», Касымова Венера, VeGold, Асель Сыдыкова, спикер мирового класса, Белинская Любовь, Франшиза TOPGUN, Чолпонбек Жумашукуров, со-основатель инвестиционного фонда, Асылбекова Сайкал, организатор форума франшиз, основатель консалтинговой компании Biz Franchise, основатель франшизы «Академия роста», эксперт по франчайзингу, Кузнецов Иль, DELO, Алыкулова Айпери, Delphi Training. Спикеры раскрыли все аспекты франчайзинга: маркетинг, продажи, найм, работа с франчайзи, юридическая упаковка, выход на международный рынок, прогнозы в разных отраслях рынка на 2023.

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#франшиза #кыргызстан #бишкек #мероприятия #форум
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.