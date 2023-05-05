Форум Digital Business Day 3.0 пройдет 19 мая в Астане

Это событие обещает стать настоящим открытием для молодежи, которая ищет свою сферу деятельности в мире IT.

Форум Digital Business Day 3.0 это уникальная возможность познакомиться с самыми интересными и актуальными направлениями в IT-сфере: искусственный интеллект, Web 3.0, EdTech, E-commerce и многое другое.

Вы сможете выбрать интересное направление, которое будет подходить именно вам и начать свой успешный путь в IT-индустрии.

Формат форума — тренинг от успешных IT-предпринимателей, которые расскажут свои истории успеха и поделятся личным опытом с участниками форума. Это позволит молодежи получить полезные знания и советы.

Digital Business Day 3.0 — это мероприятие, которое не стоит пропустить. Если вы хотите узнать больше о возможностях IT-индустрии и выбрать свое направление, приходите на форум. Будьте готовы к новым знаниям, вдохновению и возможностям.





Ерлан Думанулы, организатор форума, IT-предприниматель

В этом году мы приглашаем успешных IT-предпринимателей, чтобы провести тренинг и показать молодежи возможности, которые открываются перед ними в IT-индустрии.

Регистрация на форум Digital Business Day 3.0 на сайте digitalbusinessday.kz.