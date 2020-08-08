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Forbes представил первый рейтинг звезд TikTok с самыми высокими доходами
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Сегодня в 10:18

Forbes представил первый рейтинг звезд TikTok с самыми высокими доходами

Forbes впервые составил рейтинг звезд TikTok с самыми большими доходами.

В список вошли семь пользователей соцсети, которые за год заработали больше 1 миллиона $ и прославились только за счет TikTok.

Первое место в списке заняла 19-летняя Эддисон Рэй Истерлинг, ее годовой доход оценили в 5 миллионов $. В декабре она ушла из Университета Луизианы, чтобы посвятить все свое время TikTok. Сейчас у нее 54,1 миллиона подписчиков, еженедельный подкаст в Spotify с ее матерью и собственный бренд косметики Item Beauty. Истерлинг заключила сделки с Reebok и производителем часов Daniel Wellington. Кроме того, она стала представителем бренда одежды American Eagle.

Рейтинг:

Эддисон Рэй Истерлинг — 5 миллионов $.

Чарли Д'Амелио — 4 миллиона $.

Дикси Д'Амелио — 2,9 миллиона $.

Лорен Грэй — 2,6 миллиона $.

Джош Ричардс — 1,5 миллиона $.

Майкл Ле — 1,2 миллиона $.

Спенсер Икс — 1,2 миллиона $.

Источник: esquire.ru

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