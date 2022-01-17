Forbes назвал YouTube-блогеров с самым высоким доходом

Топ-10 самых высокооплачиваемых ютуберов по версии Forbes:





10. Престон Арсемент

Он завоевал популярность в основном благодаря своим видео об игре Minecraft, хотя у блогера есть несколько различных каналов. В 2021 году Престон заработал 16 млн долларов — немного меньше, чем годом ранее, когда он занимал в списке шестую позицию.

9. Логан Пол

Скандальный боксер и видеоблогер. Последний раз до этого его включали в этот список в 2017. В прошедшем году его доход составил 18 млн долларов.

8. Dude Perfect

Комедийная группа Dude Perfect в 2020 году занимала третью строчку в рейтинге. В 2021 году она заработала 20 млн долларов.

7. Райан Кадзи

Автор самого известного в мире канала, где размещаются обзоры детских игрушек, десятилетний Райан Кадзи из первой тройки переместился на седьмое место. В 2021 году его обзоры, образовательные видео и семейные блоги принесли ему 27 млн долларов.

6. Настя Радзинская

Канал семилетней Насти с почти 90 млн подписчиков тоже начинался как место, где открывали и оценивали новые детские игрушки. Но его популярность со временем росла, как и доходы. По оценкам Forbes, в прошлом году Настя и семья заработали 28 млн долларов.

5. Unspeakable

Это новичок в списке самых богатых ютуберов. Игрок в Minecraft с таким ником публиковал видео своих приключений в этой игре около десяти лет. В прошедшем году он продал права на ролики компании Spotter, и это помогло заработать ему 28,5 млн долларов.

4. Ретт и Линк

Дуэт американских комиков, которые в числе прочего ведут в YouTube ток-шоу Good Mythical Morning, получил в 2021 году 30 млн долларов.

3. Markiplier

Еще один геймер, который успешно продает товары под своей торговой маркой, заработал в прошлом году 38 млн долларов.

2. Джейк Пол

Американский актер и блогер активно занялся боксом, что помогло ему вернуться в топ. Его поединки со звездами американской ассоциации Ultimate Fighting Championship, которая проводит бои по смешанным единоборствам, помогли ему получить по итогам года 38 млн долларов.

1. MrBeast

Ютубер с самым высоким доходом использует для привлечения аудитории различные трюки и розыгрыши. В прошлом году он воссоздал некоторые элементы популярного сериала Squid Game производства Netflix: в частности, играл в прятки на огромном стадионе и был «похоронен» заживо.

По итогам года видео его канале посмотрели десять млрд раз. Вместе с поступлениями от продажи бургеров, это помогло ему удвоить свой доход по сравнению с 2020 годом, когда он был вторым в рейтинге Forbes.

Источник: bbc.com