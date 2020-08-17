Фонд «Яндекс.Такси» сделал выплату водителю в Нур-Султане из-за COVID-19

Жалгас Еркенов, водитель автопарка партнера «Яндекс.Такси»
Сначала были только предположения, но когда стало хуже, понял, что заразился. Самое интересное, что к защите я всегда относился очень ответственно, потому что и сам боялся заразиться, и клиентов не хотелось заражать. С самого начала карантина я проветривал машину, дезинфицировал салон, носил маску и перчатки, обрабатывал руки. Но понятно, что вирус можно подхватить в любом месте — в магазине, в лифте, во дворе. Сейчас уже все позади, и мое состояние в норме.
О том, что сервис «Яндекс.Такси» помогает заболевшим, я узнал от коллег со своего таксопарка, подал заявку онлайн и получил денежную поддержку.
Вознаграждение рассчитывается за 14 дней болезни или карантина. Выплата оказалась очень кстати. Она, конечно, не покрыла все расходы, но помогла мне однозначно.