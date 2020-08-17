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Фонд «Яндекс.Такси» сделал выплату водителю в Нур-Султане из-за COVID-19
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Сегодня в 17:32

Фонд «Яндекс.Такси» сделал выплату водителю в Нур-Султане из-за COVID-19

Весной 2020 года сервис «Яндекс.Такси» запустил фонд финансовой помощи для водителей и курьеров, пострадавших от коронавируса. Казахстан стал одним из первых международных рынков, где появилась программа помощи. Среди тех, кто столкнулся с болезнью и получил компенсацию, оказался водитель из Нур-Султана Жалгас Еркенов.

Жалгас Еркенов, водитель автопарка партнера «Яндекс.Такси»

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Сначала были только предположения, но когда стало хуже, понял, что заразился. Самое интересное, что к защите я всегда относился очень ответственно, потому что и сам боялся заразиться, и клиентов не хотелось заражать. С самого начала карантина я проветривал машину, дезинфицировал салон, носил маску и перчатки, обрабатывал руки. Но понятно, что вирус можно подхватить в любом месте — в магазине, в лифте, во дворе. Сейчас уже все позади, и мое состояние в норме.

О том, что сервис «Яндекс.Такси» помогает заболевшим, я узнал от коллег со своего таксопарка, подал заявку онлайн и получил денежную поддержку.

Вознаграждение рассчитывается за 14 дней болезни или карантина. Выплата оказалась очень кстати. Она, конечно, не покрыла все расходы, но помогла мне однозначно.

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#казахстан #яндекстакси #нурсултан #карантин
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