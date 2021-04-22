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Фиолетовый iPhone и брелоки для поиска утерянных вещей: Apple представила новинки
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Сегодня в 11:21

Фиолетовый iPhone и брелоки для поиска утерянных вещей: Apple представила новинки

Apple на презентации из штаб-квартиры в Купертино представила свои новые продукты: фиолетовый iPhone, новый iMac, Apple TV 4K, iPad PRo на процессоре M1 и AirTag — брелоки для поиска утерянных вещей.

Смартфон в новом цвете будет доступен для линейки моделей iPhone 12. В фиолетовый будут окрашены как задняя стеклянная панель, так и алюминиевая рамка. Предзаказ откроется 24 апреля, в продажу смартфоны поступят 30 апреля.

Моноблок iMac получил процессор M1, магнитный разъем питания, дисплей Retina с технологией True Tone, фронтальную камеру 1080p. В компании отметили, что в приложениях для работы с фото и видео производительность увеличилась на 50-85%. Новая модель доступна для покупки в стандартном серебристом цвете, а также в желтом, коралловом, красном, фиолетовом, зеленом и синем. Предзаказ откроется 30 апреля. Цена — от 1299 $ до 1499 $.

Новая тв-приставка Apple TV 4K получила процессор A12 Bionic, который поддерживает HDR-изображение с высокой частотой кадров. С помощью iPhone теперь можно настраивать цветовой баланс изображения. Пульт управления Apple TV Remote получил кнопки включения и выключения телевизора. В продажу приставка поступит во второй половине мая. Цена: 179 $ за версию с 32 Гб памяти.

iPad Pro получил процессор M1 — такой же, как у iMac. В компании заявили, что производительность выросла на 50% по сравнению с предыдущим поколением планшета. 12,9-дюймовый iPad Pro получил экран Liquid Retina XDR с LED-подсветкой по всей площади. Будет представлена версия с 2 Тб встроенной памяти. Предзаказ откроется 30 апреля. Цена: 799 $ за 11-дюймовую версию, 1099 $ — 12,9-дюймовую.

Брелоки AirTag для поиска утерянных вещей будут оснащены чипом U1. Новая функция «Точное местоположение» в приложении «Локатор» позволит искать вещи с брелоком с помощью iPhone. В продаже появятся 30 апреля. Цена: 29 $ за один или 99 $ за комплект из четырех брелоков.

Источник: rb.ru

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