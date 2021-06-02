Финансы и инвестиции: 5 блогеров с аудиторией, которая хочет увеличить свои доходы

Гульнар Амиргали,

@gulnar_amirgaly

Гульнар — эксперт в сфере финансов, ведет свой блог в Instagram и пишет познавательные посты о карьере, жизни и инвестициях. Проработав больше семи лет в компаниях «Большой четверки» и 20 лет в корпоративных финансах, основала свою компанию по управлению инвестициями @utic.kz.Алмагуль — одна из самых популярных казахстанских блогеров в сфере финансов. Она пишет о своем опыте инвестирования, перспективах развития отрасли и многом другом. Алмагуль с 2014 года занимается торговлей на рынке США, а сейчас обучает тому, как инвестировать.Если интересует финансовая аналитика и все, что с ней связано, вам будет полезен блог Жангира. Жангир является выпускником чикагской школы, сертифицированный финансовый аналитик. Сейчас с семьей проживает в Берлине.Более 26 лет Азиза работает в сфере финансов. Не так давно она начала вести блог, где делится опытом ведения и планирования личного бюджета, правильного составления и регулирования расходов.Алибек, блогер, инвестор и коуч —объяснит основы финансов и инвестиций на доступном языке. Его блог посвящен повышению финансовой грамотности и обучению принципам инвестирования.