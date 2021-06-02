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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Финансы и инвестиции: 5 блогеров с аудиторией, которая хочет увеличить свои доходы
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Вчера в 21:50

Финансы и инвестиции: 5 блогеров с аудиторией, которая хочет увеличить свои доходы

Гульнар Амиргали, @gulnar_amirgaly
20 600 подписчиков

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Гульнар — эксперт в сфере финансов, ведет свой блог в Instagram и пишет познавательные посты о карьере, жизни и инвестициях. Проработав больше семи лет в компаниях «Большой четверки» и 20 лет в корпоративных финансах, основала свою компанию по управлению инвестициями @utic.kz.

Алмагуль Султан, @alma_asm
170 000 подписчиков

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Алмагуль — одна из самых популярных казахстанских блогеров в сфере финансов. Она пишет о своем опыте инвестирования, перспективах развития отрасли и многом другом. Алмагуль с 2014 года занимается торговлей на рынке США, а сейчас обучает тому, как инвестировать.

Жангир Бектемисов, @jangir.bektemissov
134 000 подписчиков

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Если интересует финансовая аналитика и все, что с ней связано, вам будет полезен блог Жангира. Жангир является выпускником чикагской школы, сертифицированный финансовый аналитик. Сейчас с семьей проживает в Берлине.

Азиза Макаш, @aziza.makhash
3834 подписчиков

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Более 26 лет Азиза работает в сфере финансов. Не так давно она начала вести блог, где делится опытом ведения и планирования личного бюджета, правильного составления и регулирования расходов.

Алибек Жалгасбаев, @aligee_investor
5829 подписчиков

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Алибек, блогер, инвестор и коуч —объяснит основы финансов и инвестиций на доступном языке. Его блог посвящен повышению финансовой грамотности и обучению принципам инвестирования.

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