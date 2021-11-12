Фильм «Желтая кошка» выдвинули на «Оскар» от Казахстана

Казахстанский фильм режиссера Адильхана Ержанова «Желтая кошка» выдвинут от Казахстана на соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм».

В данной категории заявки были получены от 93 стран, что стало максимумом за всю историю премии.

«Желтая кошка» — девятая по счету полнометражная художественная картина режиссера Ержанова. Съемки фильма прошли в прошлом году в Алматинской области. Генеральными продюсерами выступили Асель Садвакасова, Канат Битемиров и Ербол Тойбаев.

Картина снята компанией Zerde Films при участии компании Short Brothers, киностудии «Казахфильм» имени Айманова и Arizona Productions.

Источник: tengrinews.kz